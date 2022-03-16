2022/03/16,
科技

Amazon遭控讓取消訂閱流程變複雜，多次點擊確認一度使會員下降數減少14％

Amazon遭控讓取消訂閱流程變複雜，多次點擊確認一度使會員下降數減少14％
Photo Credit:Andrew Stickelman@unsplashCC0

我們想讓你知道的是

Amazon內部一項名為「Iliad」的計畫，讓會員在取消訂閱之前，必須經歷重重問題以及優惠資訊。媒體所獲得的一項文件指出，隨著進入取消訂閱最終頁面的會員越來越少，Amazon Prime在2017年取消訂閱的數量一度下降了14％。

「Amazon Prime」是跨國電商Amazon所推出的付費訂閱服務，會員除了享有快速到貨以外，還包含音樂、影片串流媒體服務。這項服務才剛在今（2022）年因調高會費引發爭議，如今又被批評刻意複雜化取消訂閱的流程，以減少會員流失。

根據《INSIDER》的報導，Amazon內部一項名為「Iliad」的計畫，讓會員在取消訂閱之前，必須經歷重重問題以及優惠資訊。媒體所獲得的一項文件指出，隨著進入取消訂閱最終頁面的會員越來越少，Amazon Prime在2017年取消訂閱的數量一度下降了14％。

美國聯邦貿易委員會（FTC）近年收到多起投訴，要求對Amazon Prime的取消流程進行調查。挪威消費者委員會在2021年1月指出，Amazon透過言詞和圖像來操縱用戶，讓取消流程變得難以理解且令人沮喪。根據《INSIDER》的報導，這樣的作法至今仍然可用，但只是Amazon運用微妙的UX設計造成混淆的其中一個例子。

Amazon的發言人在回應《INSIDER》時強調，Prime服務的註冊和取消流程都簡單而透明，並清楚向用戶提供他們的選擇，以及選擇的含義。

《INSIDER》實測目前取消訂閱Amazon Prime時的流程，報導指出，取消訂閱確實需要多次的點擊、決定和確認。

首先，取消會員的選項可以在「管理會員資格」的選項下找到，點擊後就會出現一系列的提示和優惠資訊。第一個提示是「不要放棄電影之夜」，這是Prime原本所提供的服務之一，這一頁也會替用戶計算距離下一個收費週期還剩多少天。

再下一個出現的提示，則是讓用戶知道，如果將「每月」付款切換到「每年」付款可以節省多少錢。從今年開始，Prime的會員年費從119美元漲到139美元，月費則由12.99美元增加到14.99美元。

最後一個提示，是要求用戶確認取消會員資格，頁面上會出現3個按鈕，包含暫停、保留會員資格，或者稍後再提醒。

加州2018年立法，要求公司提供簡易退訂方案

事實上，線上訂閱難以取消的問題早就已經引發討論。根據《TechCrunch》的報導，加州在2018年通過一項法律，讓人們更易於取消線上訂閱，這項法案規範的範圍包含「任何向本州消費者提供自動續訂或繼續服務的企業」，這意味著公司即便在其他地區，也必須提供簡易的退訂方案給加州居民。

除此之外，該項法案也涵蓋報紙、雜誌和串流媒體服務，並規定如果訂閱是在線上完成，也要允許在線上取消，這代表會員不用被迫撥打客服電話來停止服務，這項流程往往比註冊更耗時。

一直到近期都有相關的立法仍在推動，肯塔基州在地的《萊辛頓先驅報》指出，該州議會目前正在處理一項法案，保護消費者不會遭受續訂條款不明確、無法輕鬆取消訂閱等問題，內文明訂公司應提供「即時且易於使用」的方法來讓用戶取消訂閱或取消會員資格。

肯塔基州眾議員蘇珊（Susan Westrom）提出了這項法案，「這個國家的人民被欺騙，甚至可能沒有意識，因為他們並不注意細節。」

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新聞來源

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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