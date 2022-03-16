Gogoro推出「SSmartcore智駕電控核心」，走智慧型手機模式，可購車後再透過App商店選配升級

今（16）日，Gogoro推3款新車款，主打TCS循跡防滑系統（Traction Control System）、定速速巡航模式，還有LTE遠端無線連網，車主得以遠端監測操控愛車；另外也走向類智慧型手機的模式，可以「購車後再選配」，利用線上商店自行購買啟用。

Gogoro推3款新品，主打TCS

3月16日，Gogoro推出全新智慧化3款車種，致力打造移動平台，並且對外公布全球首創的電動機車TCS，連帶新增定速巡航模式，LTE遠端無線連網服務等配備，未來還可透過雲端隨時更新和擴增各項功能。

3款車型為，Gogoro SuperSport ACE、Gogoro SuperSport TCS、Gogoro SuperSport（SBS）。另外與台灣區塊鏈新創平台Blocto合作發行的Gogoro SuperSport限定NFT，製造話題。

Gogoro 全新Gogoro SuperSport傳承，車色因為視角的轉變，烤漆由霧轉亮、由深轉淺，烤漆色澤讓外觀更具動感。

Gogoro產品長彭明義說，「安全」是Gogoro最重要的任務。TCS循跡防滑系統擁有迅速的反應作動時間、低介入感以及高靈敏度等特性，雨天打滑時，能夠減少後輪輸出，使速度和前輪達到均衡。

未來，可以任意搭配ABS或SBS都可以帶入TCS，還有獨家多段式設定。還有，全新導入的定速巡航模式，可維持車速穩定行進，在定速期間，可隨時加速以便超車，鬆開電子油門則降回原設定速度，只要輕拉煞車即會關閉定速巡航。

LTE智慧服務，GoShare連網功能，移植新車款

過去Gogoro旗下的GoShare號稱，整合業界頂尖的AI人工智慧與雲端營運管理系統，讓用戶透過GoShare App全城連網，得以一鍵快速搜尋身邊最適合的GoShare的共享車輛。

現在這樣類似的連網服務，也移植到了新車款。彭明義強調，2030年智慧裝置，百分之百都有連網能力。未來透過Gogoro App，不論身處何地，都可與搭載GTU（Gogoro Telematics Unit），4G/LTE通訊模組的Gogoro智慧電動機車連線。

提供24小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查：包含車輛傾倒示警、車輛上鎖/解鎖、開啟車廂、車輛位置查詢。等於說，只要手機在4G訊號資料可傳輸狀態便能掌握多項即時訊息及線上功能。

不過，這類連網也受到相關隱私質疑，彭明義對此解釋，GoShare是由中央系統調配（如位置、電力等），而未來新車款連網衍生相關資訊，也會由車主自己把關。

至於，購買Gogoro SuperSport ACE車款或申辦加裝GTU通訊模組（部分車款從今年第3季起即可預約回廠安裝），車主都可享受LTE智慧遠端連網服務「前2年」免收服務費用的優惠。

Gogoro Gogoro配備LTE智慧遠端連網服務，透過Gogoro App，可提供24小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查，滿足車主日常生活會遇到的使用情境。

Gogoro逐漸變成大型智慧型手機

Gogoro強調，未來將打造滿足消費者需求的平台，研發的全新SSmartcore智駕電控核心，其中的ECU（Electronic Control Unit，電子控制器)與（MCU（Motor Controller Unit，馬達控制器）的運算能力提升。

上述所提的TCS系統，Gogoro這創下機車產業先例開通「購車後再選配」，透過線上商店「自行購買並升級啟用」等新型態購買通路及商業模式。

發布會中業內人士透露，Gogoro走向類似於智慧型手機的模式，透過App商店訂閱（升級）方式，購買更多不同的服務。另外，Gogoro說SSmartcore智駕電控核心平台也將於未來的2至3個季度內，提供給所有PBGN夥伴開發嶄新車種

目前PBGN是指使用Gogoro Network的聯盟，目前使用該聯盟換電站的品牌包含：Gogoro、三葉（YAMAHA）、摩特動力（PGO），還有宏佳騰（AEON）。

最後，針對Gogoro赴美上市時程是否有變化，多位業內人士語帶保留並強調，仍依照日前公司發布資訊為主。過去市場多以2022年第1季完成，最快3月，慢則4月會有相關消息，而相關國際情勢衍生的供應鏈，問題未多有著墨。

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核稿編輯：翁世航