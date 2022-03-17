2022/03/17,
歐洲

是人口拐賣還是接回代孕寶寶？兩名中國公民試圖帶烏克蘭嬰兒離境被捕

是人口拐賣還是接回代孕寶寶？兩名中國公民試圖帶烏克蘭嬰兒離境被捕
Photo Credit:烏克蘭國家邊境局網站

我們想讓你知道的是

烏克蘭因為代孕費用相對低廉，代孕產業最為蓬勃，甚至有「歐洲子宮」、「代孕之都」之稱。不過俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的代孕產業也受戰火影響，父母無法前往烏克蘭接小孩。

烏克蘭邊防警察週一（14日）在官網發布，在烏克蘭西南方、接近羅馬尼亞的車尼夫契（Chernivtsi）州的波魯布尼（Porubne）邊界檢查哨，阻止了兩名試圖將兩名嬰兒帶往境外的中國人。

烏克蘭國家邊防局表示，兩名中國人試圖攜帶兩名嬰兒從烏克蘭步行至羅馬尼亞，他們沒有任何關於嬰兒的文件和身份證明。邊防局發現，這兩名中國人不久之前入境烏克蘭，他們當時都沒有帶孩子同行，而在遭截查時，他們無法解釋孩子來自哪裡。兩名中國人被捕後已交由烏克蘭及羅馬尼亞警方進行調查。根據烏克蘭官方，兩名嬰兒現在安全。

由於中國先前才爆發徐州八孩媽事件，加上中國存在已久的嬰孩買賣的問題，這條新聞在社群網站上引起廣大討論。

推特上有網友表示，「被鍊起來的徐州八子母震驚全世界之後，沒想到竟然又冒出兩個中國人，到烏克蘭偷了兩個嬰兒，準備偷渡出境」，痛批是「幹盡反人類罪刑」。

烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）也在推特上直指，兩名中國公民在俄羅斯的襲擊下，試圖從烏克蘭綁架嬰兒的行為「噁心」。

現居澳洲的中國流亡藝術家巴丟草則痛批，有中國網民將在烏克蘭販賣嬰兒的中國公民洗白成是在拯救嬰孩，「真是個無恥的國家」。

不過也有網友指出，近年有很多中國人在烏克蘭做代孕業務，在該國代孕行為合法。兩名嬰兒有可能是中國人近年在烏克蘭代孕的嬰兒。

《自由亞洲電台》向烏克蘭國家邊防局詢問事件進展，尚未收到回覆。中國駐烏克蘭大使館的電話則無人接聽。

戰火波及烏克蘭代孕產業

《遠見雜誌》報導，不少國家禁止代孕，但在俄羅斯、烏克蘭、喬治亞等地依然被允許，而其中烏克蘭因為代孕費用相對低廉，代孕產業最為蓬勃，在社交網站、公車站和街頭，處處可見代孕或捐卵的小廣告，甚至有「歐洲子宮」、「代孕之都」之稱。不過俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的代孕產業也受戰火影響，父母無法前往烏克蘭接小孩

烏克蘭法律規定，父母必須在國內接嬰兒，因為必須確認新生兒的法定監護人以及身份。雖然代孕診所可以將嬰兒運送到烏克蘭西部的安全地區，但仍然有些人害怕過境。

「這完全取決於父母的願望強度」，有診所醫生表示，有遇到來基輔接孩子的父母，他們眼裡含著淚水。「他們等了20年才等到他們的孩子，（所以）當然無論如何他們都來了」。但也有感到害怕的夫婦，因為這裡正在進行一場嚴重的戰爭。

非營利代孕機構「壯大家庭」的艾佛林漢（Everingham）說，一些夫婦持續向代理孕母施壓，要求她們逃往烏克蘭更安全的地區，甚或離開該國前往代孕也合法的喬治亞。但他說：「這在道德上是不正確的。這些女性不是私人財產，她們有自己決定的權利，不能被強迫遷徙。委託代孕的父母和機構都必須了解這一點。」

烏克蘭最大的代孕診所BioTexCom表示，將代理孕母和新生兒帶到波蘭邊境太危險了。他們警告說，如果代理孕母最後來到一個禁止代孕的國家（歐洲大部分地區都是如此），代理孕母將是唯一被承認為嬰兒合法母親的人。

BioTexCom也建議父母等到更安全的時候再來接他們的孩子，因為在一個飽受戰爭蹂躪的國家帶著新生兒旅行太危險了。

防空洞裡有100個防空寶寶等著被領回

戰火中，地下室的防空洞成為代孕診所照顧新生嬰兒的場所，基輔一座防空洞裡目前有30個代孕的嬰兒，靠著診所員工與保姆們照顧，預估到月底會有100個寶寶。

這是繼COVID-19疫情爆發之後，代孕診所再次接管無人接回的寶寶們。當時全球禁止旅行，代孕診所不得不將飯店當成臨時的育兒室，照片當時曾在網路上引發廣泛討論。

被俄軍包圍的基輔，一間暫時當作育兒室的地下室，保姆們越來越擔心頭頂上肆虐的戰爭。

「我們當然不能拋棄這些嬰兒」，一名保姆說，她的丈夫和兩個兒子都要她盡快離開基輔。「但我不能放棄我的同事，我不能放棄我的工作，我不能放棄這些嬰兒」，她說。「我會一直留在這裡，直到一切恢復原狀。」

其中一名在防空洞照顧嬰兒的保姆透露，工作人員一次睡一個小時，在戰爭中照顧手無寸鐵的嬰兒非常可怕。

而在烏克蘭代孕受到戰爭重創，也讓鄰近的喬治亞、希臘或將成為下一個代孕熱點。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


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