是人口拐賣還是接回代孕寶寶？兩名中國公民試圖帶烏克蘭嬰兒離境被捕

烏克蘭邊防警察週一（14日）在官網發布，在烏克蘭西南方、接近羅馬尼亞的車尼夫契（Chernivtsi）州的波魯布尼（Porubne）邊界檢查哨，阻止了兩名試圖將兩名嬰兒帶往境外的中國人。

烏克蘭國家邊防局表示，兩名中國人試圖攜帶兩名嬰兒從烏克蘭步行至羅馬尼亞，他們沒有任何關於嬰兒的文件和身份證明。邊防局發現，這兩名中國人不久之前入境烏克蘭，他們當時都沒有帶孩子同行，而在遭截查時，他們無法解釋孩子來自哪裡。兩名中國人被捕後已交由烏克蘭及羅馬尼亞警方進行調查。根據烏克蘭官方，兩名嬰兒現在安全。

🚫Прикордонники припинили спробу вивезення з України громадянами Китаю немовлят без документів

▪️У пункті пропуску «Порубне», що у Чернівецькій області, прикордонники припинили спробу іноземців вивезти немовлят.

▪️Двоє громадян Китаю намагалися пішки перейти з України в Румунію pic.twitter.com/44Kmp2TsAl — Держприкордонслужба (@DPSU_ua) March 14, 2022

由於中國先前才爆發徐州八孩媽事件，加上 中國存在已久的嬰孩買賣的問題， 這條新聞在社群網站上引起廣大討論。

推特上有網友表示，「被鍊起來的徐州八子母震驚全世界之後，沒想到竟然又冒出兩個中國人，到烏克蘭偷了兩個嬰兒，準備偷渡出境」，痛批是「幹盡反人類罪刑」。

烏克蘭自由民主聯盟（Liberal Democratic League of Ukraine）主席哈里托諾夫（Arthur Kharytonov）也在推特上直指，兩名中國公民在俄羅斯的襲擊下，試圖從烏克蘭綁架嬰兒的行為「噁心」。

現居澳洲的中國流亡藝術家巴丟草則痛批，有中國網民將在烏克蘭販賣嬰兒的中國公民洗白成是在拯救嬰孩，「真是個無恥的國家」。

Chinese trolls are white washing the Chinese citizens 'human trafficking' in Ukraine as 'baby rescuing'

What a shameless country! pic.twitter.com/E30FXrsZnx — 巴丢草 Badiucao💉💉 (@badiucao) March 15, 2022

不過也有網友指出，近年有很多中國人在烏克蘭做代孕業務，在該國代孕行為合法。兩名嬰兒有可能是中國人近年在烏克蘭代孕的嬰兒。

《自由亞洲電台》向烏克蘭國家邊防局詢問事件進展，尚未收到回覆。中國駐烏克蘭大使館的電話則無人接聽。

戰火波及烏克蘭代孕產業

《遠見雜誌》報導，不少國家禁止代孕，但在俄羅斯、烏克蘭、喬治亞等地依然被允許，而其中烏克蘭因為代孕費用相對低廉，代孕產業最為蓬勃，在社交網站、公車站和街頭，處處可見代孕或捐卵的小廣告，甚至有「歐洲子宮」、「代孕之都」之稱。不過 俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭的代孕產業也受戰火影響，父母無法前往烏克蘭接小孩 。

Ukraine is an international surrogacy hub, involving thousands of babies each year in normal times. The infants in the Kyiv clinic were born in various maternity wards in the capital, and have been brought to one place for their safety. | @Reutershttps://t.co/6PO7T4NKOs — Inquirer (@inquirerdotnet) March 16, 2022

烏克蘭法律規定，父母必須在國內接嬰兒，因為必須確認新生兒的法定監護人以及身份。雖然代孕診所可以將嬰兒運送到烏克蘭西部的安全地區，但仍然有些人害怕過境。

「這完全取決於父母的願望強度」，有診所醫生表示，有遇到 來基輔接孩子的父母，他們眼裡含著淚水。「他們等了20年才等到他們的孩子，（所以）當然無論如何他們都來了」。但 也有感到害怕的夫婦，因為這裡正在進行一場嚴重的戰爭。

非營利代孕機構「壯大家庭」的艾佛林漢（Everingham）說，一些夫婦持續向代理孕母施壓，要求她們逃往烏克蘭更安全的地區，甚或離開該國前往代孕也合法的喬治亞。但他說：「這在道德上是不正確的。這些女性不是私人財產，她們有自己決定的權利，不能被強迫遷徙。委託代孕的父母和機構都必須了解這一點。」

烏克蘭最大的代孕診所BioTexCom表示， 將代理孕母和新生兒帶到波蘭邊境太危險了。他們警告說，如果代理孕母最後來到一個禁止代孕的國家（歐洲大部分地區都是如此），代理孕母將是唯一被承認為嬰兒合法母親的人。

BioTexCom也建議父母等到更安全的時候再來接他們的孩子，因為在 一個飽受戰爭蹂躪的國家帶著新生兒旅行太危險了。

防空洞裡有100個防空寶寶等著被領回

戰火中，地下室的防空洞成為代孕診所照顧新生嬰兒的場所， 基輔一座防空洞裡目前有30個代孕的嬰兒，靠著診所員工與保姆們照顧，預估到月底會有100個寶寶。

Some surrogate mothers may be stuck in cities under Russian bombardment https://t.co/MY03mzZMkw — The Wall Street Journal (@WSJ) March 12, 2022

這是繼 COVID-19疫情爆發之後，代孕診所再次接管 無人接回的寶寶們。當時 全球禁止旅行，代孕診所不得不將飯店當成臨時的育兒室，照片當時曾在網路上引發廣泛討論。

Dozens of newborn babies are stranded in Kyiv due to coronavirus lockdown https://t.co/R0h0qHE0jx pic.twitter.com/MI3Y3NuAfx — The Freedomist (@freedomist) May 18, 2020

被俄軍包圍的基輔，一間暫時當作育兒室的地下室，保姆們越來越擔心頭頂上肆虐的戰爭。

「我們當然不能拋棄這些嬰兒」，一名保 姆說，她 的丈夫和兩個兒子都要她盡快離開基輔。「 但我不能放棄我的同事，我不能放棄我的工作，我不能放棄這些嬰兒」，她說。「我會一直留在這裡，直到一切恢復原狀。」

Obviously the war has exposed the dreadful trade in babies from Ukraine but this isn’t new. Look at the pictures. Many of the babies featured are clearly not newborn. Why have they not been collected. Will they ever have a family? @lumos @jk_rowling https://t.co/vAPa5aIejb — StopSurrogacyNowUK (@WombsNotForRent) March 14, 2022

其中一名在防空洞照顧嬰兒的保姆透露，工作人員一次睡一個小時，在戰爭中照顧手無寸鐵的嬰兒非常可怕。

而在烏克蘭代孕受到戰爭重創，也讓鄰近的喬治亞、希臘或將成為下一個代孕熱點。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元