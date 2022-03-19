《味蕾中的靈魂》：大斯拉夫戰鬥民族的美饌——俄羅斯聖彼得堡料理

文：楊路得

大斯拉夫戰鬥民族的美饌——俄羅斯聖彼得堡料理

他一走到市場中心，內心忽然衝動起來。……

他立即在地上伏倒了，他跪在廣場中央，在地上磕頭，

懷著快樂和幸福的心情吻了這片骯髒的土地。——俄杜斯妥也夫斯基《罪與罰》（Crime and Punishment）

對聖彼得堡的印象，初始於列夫．托爾斯泰描繪1860年代俄國社會的《安娜．卡列尼娜》（Anna Karenina），以及杜斯妥也夫斯基於1860年代創作的《罪與罰》。其中杜斯妥也夫斯基在故事中特意用「幸福的心情吻了這片」他視為「骯髒的土地」，展現出他內心深處對聖彼得堡那五味雜陳又百感交集的情緒。

這座由俄國沙皇彼得大帝在1703年興建的城市，擁有熱烈、奔放及多舛的命運。它是俄羅斯西北方的大城，也是國內最西化的都市，面向芬蘭灣，自芬蘭赫爾辛基搭乘渡輪，十四小時便能抵達。它是俄國近代政治史三大革命的中心，也見證俄國文學中最輝煌的黃金時代與白銀時代。無數俄國文豪們以聖彼得堡數百年來其宗教、家庭、社會文化演變為背景，鋪陳俄羅斯人對它的愛恨情仇——時憤怒、時激昂、時戀眷椎心、時又難以割捨。

俄羅斯人，多屬於斯拉夫民族。長期地處酷寒地帶，造就他們在貧瘠土地與嚴峻氣候中求生存的能力。歷史上抵禦拿破崙與牽制德軍入侵的戰績，讓他們被冠上「戰鬥民族」的封號。豐富的森林、河流與湖泊，使他們的飲食充滿野味、漿果、莓果、海魚與魚子醬，或生食、或醃製、或風乾熟成、或烘烤燉煮。較常見的，如以甜菜根為基底，加入洋蔥、蘑菇、馬鈴薯與肉類熬煮，撒些蒔蘿草與歐芹，色澤紅通通的甜菜湯，是家喻戶曉的湯品，從老俄羅斯時代，流傳至今。

另外，為增加禦寒用的熱量，在俄羅斯飲食中，甜點、烈酒亦不少，伏特加更是舉世聞名；而俄羅斯紅茶多以紅茶添加各式果醬為主，甜度能依果醬分量來調整。料理食物上，油脂偏多，促使酸奶與乳渣在使用上相當頻繁，成為他們的最愛。前者占脂肪百分之十，口感偏厚實；後者占百分之五，口感較稀糜。俄羅斯人喜歡在餐食中舀上一匙，並依做菜需求微調，讓醋酸微甜的滋味平衡偏油的料理。

原先以為俄羅斯這北方大國只能留在歷史課本與經典文學裡，卻在無意中發現高雄楠梓的藍田路上，有一間俄式料理餐廳。但採訪過程卻是一波三折，因恰逢老闆娘生子，索性將採訪之事暫擱，先擇日去大吃一頓。

由於餐廳說明其烤肉串與豬腳的製作漫長耗時，我便提早預訂。出發前，耳聞餐廳老闆是一名留學海外的畫家，裝潢擺設獨創一格，但真正親自走訪時，仍對餐廳內的一景一物震攝許久。餐廳外圍環繞小型的叢木花園與吊椅，角落層層堆疊了一截截從高雄那瑪夏山區運來的櫻花木，大型火烤區在側，白煙飄緲，屢屢香煙輕盈飄浮，緩緩撲鼻而來。

推門進去，宛如踏進了一座美術博物館，典雅的燈具垂吊，木製長桌搭配舒適沙發；用餐區由維妙維肖的歐式雕刻妝點，牆上有素描、靜物、風景畫等藝術裝飾；點餐櫃檯的冰箱陳列當日限定的手做烘焙——潘喬蛋糕（Pancho）、蜂蜜千層蛋糕、黑醋栗、藍莓覆盆子、草莓乳酪等。檯面上展示了著名的俄羅斯娃娃，一旁書櫃是老闆隨意擺上的一系列藝術收藏叢書。

我沒有入座，兩隻腳不聽使喚地向前走，穿越用餐區，別有洞天，老闆的畫室在後，一覽無遺。畫筆、顏料桶散於桌面，畫架上擱著打了草稿的作品，椅子上披掛一條剛擦拭過五顏六色染料的白布……。原來，老闆除了經營餐廳，同時亦身兼高師大美術系與繪畫雕刻班的老師；因此每週五、週六，這兒正是學生上課作畫的教室。

我在畫室裡靜立良久，一直盯著牆上數幅神情憂鬱的人物畫，正試圖理解畫中意涵時，走來一位穿著藍襯衫、綁著黑人辮子的高大男子，他向我點頭，介紹起自己——他便是店主賴老師。

十多年前，他剛自美工科畢業，興起出國深造的念頭。他的老師，來自中國廣州美院，隸屬學院派的蘇聯畫派，承襲舊蘇聯學院體系的一貫畫風。

「什麼是學院派？」我問。

賴老師向我解釋，學院派是美術史上的藝術流派之一，16世紀由義大利傳到法國，再傳到俄羅斯。二次大戰時，蘇聯派了許多種子教師至中國教畫，但因文化大革命爆發，這些藝術家被歸到黑五類，故紛紛輾轉流亡至香港，有些甚至渡海來台。因學院派相當維護藝術的嚴謹度，講求其精準正確性，而俄羅斯又因政治因素開放較晚，傳統藝術技法因而被完整保存，所以他畢業時，那位老師便推薦他至俄羅斯聖彼得堡留學進修。

2003年，赴聖彼得堡求學的賴老師，重新自基本功練起，素描每日畫了又畫。這一待就是七年，2010年他學成返歸台灣，也帶回美麗的佳偶——莎思嫻。三年多前，他力將藝術結合美食，並計畫將思嫻的家鄉菜分享給國人。尋尋覓覓之際，便在楠梓區開了這間俄式料理餐廳兼工作畫室，並將自俄羅斯採購的雕刻整貨櫃地運到這裡來。

畫室牆面正中，有一幅巨幅的繪畫，是一名坐在港口邊、神態落寞的老人。賴老師說，這幅畫的構思取自被列賓美術學院永久典藏的畢業創作。在他回高雄後，有回走訪蚵仔寮漁港，他在港邊看到似曾相識的景色，於是訪談了老船長，畫了這幅港邊的漁民。畫裡的光線陰影與明暗漸次的色彩，勾勒出漁人曲折的一生。

與賴老師的對談，像品了一桌藝術饗宴，有構圖、有寓意、有光與暗。我在畫室流連，瞅見一扇往餐廳外的門。起意去瞧瞧時，發現另有一間小鐵厝，正湊巧，賴老師的弟弟在鐵皮屋內作專題雕塑。他頻頻拭汗，眼目專注地用雕刻刀一點一點地塑模。他是如此專心，以至於起初並沒有注意到我的靠近。那是頭栩栩如生的麋鹿，頂著如珊瑚般延展的鹿角，而在他手上轉換的各類雕塑刀中，鹿的面容線條逐漸柔軟，簡直活了起來。