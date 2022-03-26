【小說】《激情》選摘：正因為拿破崙對雞懷抱了強烈的激情，才會讓所有廚師不分晝夜地工作

文：珍奈．溫特森（Jeanette Winterson）

正是因為拿破崙對雞懷抱了強烈的激情，才會讓他的所有廚師不分晝夜地工作。那伙房多誇張啊，裡頭有各種狀態的去毛禽鳥，有些還冷冷的掛在鉤子上，有些則在烤架上旋轉，但大多都浪費掉之後堆在一旁，因為皇帝忙得沒時間吃。

如此受食慾支配實在奇特。

那是我被分派的第一份工作。一開始我負責扭斷脖子，沒過多久，我的工作變成捧著大盤子跋涉過數英寸深的泥土，將大盤子帶去他的帳篷。他喜歡我，因為我矮。我開始自命不凡。他沒有不喜歡我。他這人除了約瑟芬之外誰都不喜歡，他喜歡她正如同喜歡雞。

沒有任何身高超過五英尺的人侍奉過皇帝。他只養嬌小的僕役和高大的馬。他熱愛的那匹馬有十七手高，尾巴繞男人的脖子三圈後還能給情婦做一頂假髮。那匹馬有隻邪惡的眼睛，搞得馬廄裡死掉的馬夫數量幾乎跟餐桌上的雞一樣多。就算沒被那匹野獸輕鬆踢死，要是馬毛刷得不夠亮或馬勒生了綠繡，那些馬夫也可能遭到牠的主人拋棄。

「新政府一定要讓人讚嘆又驚奇，」他說。我想他是暗示了用來愚民的各種食物與娛樂。於是我們終於找著的馬夫果然就是來自馬戲團，而且他的身高只剛好能碰到馬的側身。他會用一把底座結實且頂端呈三角形的梯子刷洗那匹野獸，但真要騎馬時會直接一躍而上，穩穩落在馬匹閃亮的背部，就算牠用後腳直立著大吐鼻息，也無法把他甩掉，甚至是牠把鼻子埋進泥土裡、後腿往天主的方向踢高也沒用。接著他們會消失在沙塵滿天中，一人一馬共同行進好幾英里，那名侏儒就這樣緊扒住馬鬃毛，用沒人懂的滑稽語言激動高呼。

但他什麼都懂。

他能逗皇帝笑，馬也無法打敗他，所以他待了下來。我也待了下來。

於是我們成為朋友。

某天晚上我們待在伙房帳內，鈴聲響起，聲音就像另一端正由魔鬼本人親自在搖鈴。我們全跳了起來，其中一人衝向烤架，另一人用長籤將雞肉固定在銀盤上，我則被迫重新穿上靴子，準備穿越泥土上一條條結凍車轍。那名侏儒笑了，說他寧可和那匹馬賭運氣，也不敢跟牠的主人賭，但我們都沒笑。

準備好的雞肉周遭灑滿西洋芹。廚師將這些西洋芹珍惜地收在一個死人的頭盔裡。

帳篷外雪花滿天，我覺得自己就像雪花世界玻璃球裡的模型小人，得用力瞇眼才有辦法一直看到遠方那個黃色光點，那是點亮拿破崙帳篷的光點。沒有其他人能在夜晚的這時候點燈。

燃油有限。這支軍隊不是所有人都有帳篷住。

我走進帳篷時，他正獨自坐著，前方有個地球儀。他沒注意到我，只是不停轉動那顆地球，轉了又轉，接著又用雙手溫柔捧住，彷彿那是一枚乳房。我快速咳了一聲，他突然抬頭望向我，臉上有恐懼。

「放下，離開。」

「不需要我把肉切開嗎？大人？」

「我可以自己來。晚安。」

我知道他是什麼意思。他現在幾乎不要求我切肉了。一旦我離開，他就會打開蓋子，抓起雞肉往嘴裡放。他希望自己的整張臉都是嘴，這樣就能塞下整隻雞。

到了早上，如果夠幸運的話，或許我還能找到剩下的許願骨。

這裡沒有熱氣可言，只存在不同程度的寒冷。我不記得曾在膝前感受過火的熱氣。就算是在伙房，整個營區中最溫暖的地方，熱氣仍微弱到無法擴散，更何況帳頂還密布著各種銅製鍋具。我一週脫下襪子剪一次腳指甲，其他人就說我是個潮流雅痞了。我們是有著紅鼻子和藍手指的白人。

我們是三色旗。

他這麼做是為了保持雞肉新鮮。

他利用冬季來儲藏雞肉。

但那是很久以前的事了。在俄國。

現在人們談論他的作為時，彷彿一切都有道理可言，彷彿就算是他最災難性的錯誤，都只是運氣不好或傲慢的結果。

其實就是一團亂。

像是重創、強暴、殺戮、屠殺、挨餓這些詞彙，都是足以將痛苦封鎖住的詞彙。關於戰爭的詞彙讀起來總是賞心悅目。

我在跟你說故事呢。相信我。

我想成為一名鼓手。

招募官給了我一顆胡桃，問我能不能用大拇指和另一根手指打開。我做不到，他笑了，他說鼓手必須有強壯的雙手。我攤開手掌，胡桃躺在我的掌心，然後請他也挑戰看看。他臉紅起來，要求一名中尉帶我去伙房帳。廚師打量了我瘦弱的身形，認定我不是個機靈的傢伙。每天有一堆不知哪來的肉必須用來做燉菜，而我不是能夠負責切肉的人。他說我很幸運，因為我是為波拿巴本人工作，有那麼一個讓人感覺前途似錦的瞬間，就一瞬間，我想像自己接受的是糕餅廚師的訓練，在那個畫面中，我正將糖和奶油一落落堆高。我們走向一座小帳篷，兩名木然的衛兵正站在入口簾幕的兩側。

「這是波拿巴自己的儲藏室，」廚師說。

帳幕內從地面到帳頂的空間都疊滿粗糙的木籠，面積大概一英尺平方，籠子之間有許多勉強只容一人通過的窄小通道。每個籠子內有兩、三隻雞，嘴喙和爪子都已被剪掉，一模一樣的眾多呆滯眼珠子穿過欄杆往外望。我的膽子不小，之前我們的農場也會為了便宜行事截除掉很多動物的肢體，但我沒料到會面對一片這樣的靜默。真的一點躁動的聲響也沒有。

牠們跟死了沒兩樣，早該死了還比較好，但雙眼確實還活著。廚師轉身準備離開，「你的工作就是把牠們一隻隻帶出來，扭斷脖子。」

我溜去睡在碼頭上，四月初的熱氣在石頭上留下暖意，而我也已經旅行了好幾天。我睡著後夢見了很多鼓和一件紅制服。叫醒我的是一隻靴子，那隻堅硬的靴子閃閃發光，散發出熟悉的馬鞍氣味。我抬起頭看見那隻靴子躺在我的肚子上，正如同那顆胡桃曾躺在我的掌心。那位軍官沒看我，只是說，「你現在是個軍人了，以後會有很多機會睡在空曠的戶外。站起來。」