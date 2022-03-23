掌握「點→線→面」原則，其實就掌握了外語學習的不二法門

文：你的英日語自學導師 ོꦿ༄譯꧁難忘꧂

「Start Small, Dream Big」（起步、夢想）是我想傳達給有志自學外語者的肺腑之言。掌握從小到大、從窄到寬、從近到遠的大方針，你可以讓自己循序漸進鋪好自學之途的地磚，每一步走得穩當踏實。別急，看遠一點，慢慢來，你會漸漸愛上自學的成就感和爽感。

自學的首要條件是快樂

不知道你有沒有注意過，電視新聞台採訪某些製造業的廠商，可能這家廠商的業主或其中一位資深員工，是某個機械產品的專業技師，記者問他是怎麼學會維修精密複雜的機械，他會說是多年自學摸索的。當他掌握了足夠的技術、知識，甚至能自己開工廠創出一番事業。

這種業主或員工通常有幾個共通點：

對該產品有洪荒級的興趣、熱誠，更重要的是有「愛」。 就算在學習或開發過程中經歷千百次失敗，該產品都能支撐他持續走下去。 連睡覺、走路、上廁所都無時無刻在想著：「我要怎麼學得更多、更懂？」 每個人生不同階段都有明確的小目標：「我這次要搞懂OOOO。」 常學到渾然忘我的境界，學再久都不累。

其實，這就是自學者最幸福的境界，是越學越覺得快樂又充實。在你心情不好的時候，自學還可以是你的避風港，讓你與最想要做的事情獨處；其實，很多愛做菜的媽媽們也都會進入這種愉悅的境界，你只是需要換位思考罷了。以男生來說，大概就是因為愛收集跑車而鑽研跑車的那種自學感受吧。

當你進入這種境界，不用人家逼你，你自己就會用Youtube看影片查資料，讓網友教你怎麼達到你想要的目的。自學外語也是用一模一樣的方式。

從小地方起步，追逐大夢想（Start Small, Dream Big）

由於自學是從零開始，所以切忌不能一次設定如宇宙般大的目標，一定要從小範圍、低限度來起步。如果你英文菜菜子，只看過ABC字母但還沒看到XYZ，那就去搜尋字母表；如果你現在的日文能力只會講「私は...」（瓦搭西挖...）而已，就乖乖去買個初階日文教科書來啃。

菜鳥自學者的第一階段，都是先吸收最基礎的單字和簡單文法，你要有一點點燃料才能讓一台車啟動運轉。

但在這個階段，也是要好好挑選課本。最好去實體書店實際翻書，因為每家出版社的教科書寫作風格、排版都不同，會有一本所強調的面向、重點，能切中每個人當下的需求。

而從小地方起步的意思是，請先預想現在要學的教材難度有多高，是先懂初級文法就好，還是要一次學完所有文法。只有你知道大腦在當下能承受多高程度的外語內容，傾聽直覺，選適合的課本。我建議一開始不要挑困難的，別給自己太大壓力而好高騖遠，最終目的不是讓自己被語言嚇到，而打退堂鼓。

如果不想花錢買課本，用網路隨便簡單搜尋「英文文法」、「日文文法」，這種再簡單不過的省錢招數，相信大部分人一定會。就從網友寫的網誌中學習。當啃完學習內容之後，會有心得，知道自己下次要挑戰多難的教材。記住，一步一步來，分階段進行，隨時觀察自己的吸收速度做調整。

給自己一段時間學會基礎功，可以用初級的、中等的、高等的外語基本功，踏出書本的世界欣賞真實生活中的外語情境。之前我提過，不一定要把所有課本都啃完才踏出書本，其實隨時都可以踏出去，課本中的外語和真實世界的外語可以同時吸收，兩者會相輔相成加速外語學習。

真實世界的外語，包括了電視媒體、真人交談、商場環境等等。進入英語教育之前，我已經觀看卡通頻道的英文原音、中文字幕動畫（就只是用聽的）；接觸第一本教科書之前，我已經在看英文語音中文字幕的《六人行》影集（眼睛歸看還是用耳朵用力聽英文）；接觸課本後，我每天聽國外流行音樂（有意識地聽歌詞，不管聽不聽得懂）。

課本只是把我聽過的英文，用有系統的方式歸納出我已經聽過好幾次的文法和單字，所以其實也不用背了，但前提是一定要一邊享受一邊很仔細地聽每句台詞，留下印象是很重要的。

自學者獲得快樂的訣竅，是了解自己到底對什麼（例如偶像、前述的機械產品、小說、二次元漫畫、電影）有「真愛」，然後在真實英語環境中把真愛找出來學。

例如，我一開始是用某幾位歌手偶像的所有歌詞學外語，而我還有認識透過日文小說自學日語的作者，現在也已經能用日文寫部落格了呢。

點線面自學法

其實比起讀課本，自學真正的重頭戲是自學真實世界的外語，最爽的成就感也來自於這個部分。同樣的，這裡也要套用從小地方起步的原則，還可以從「點→線→面」的作法讓自己順利不中斷地自學。

從點成線：從你「最愛的對象物」下手，挑「最簡單」的區塊開始學

假設你是泰勒絲（Taylor Swift）死忠歌迷（其實她的歌詞用字很淺顯易懂），就挑一首最愛聽的曲目，透過歌詞網找出該曲的英文歌詞（或google搜尋Taylor Swift lyrics + 曲名）。

現在的目標是精讀歌詞，把每一句、每個單字查到懂為止。精讀後，再去重聽歌曲，不要看中文翻譯，直到聽懂為止，這代表這一個「小圓點」已經完食了。產生信心的同時，接著再找下一個曲目（圓點），直到把所有曲目完食為止。此時泰勒絲所有的曲目已為你串成一條線。

假設你是木村拓哉的老粉絲，就把他的經典連續劇《HERO》，甚至是他出演的劇情遊戲《審判判之眼：死神的遺言》等所有台詞都用力聽並精讀一遍，能查懂多少是多少，直到把他的作品全數完食為止。

如果你喜愛的國外名人有使用社交帳號，就把他們的推特、IG、Pinterest帳號全都挖出來，把每一則貼文查到懂為止，光是這樣持續半年到一年就能累積驚人的單字量，而且可能會接觸到時下最潮的單字。這作法的好處是每則貼文的字數不多，是很輕量級輕鬆的自學法。

再進階一點，可以google搜尋單一名人的娛樂新聞稿，拿來做自學教材。

基本上，光是做完一輪「點」的層面，字彙量至少會增加五百到一千字，文法功力更是不用說了，初階與中階絕對全部都會涵蓋到。尤其是《審判之眼：死神的遺言》這種劇情類遊戲的台詞，幾乎會聽到高階日語用法。