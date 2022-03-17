用加密貨幣發薪水、儲蓄越來越普遍，阿根廷加密貨幣市場這次恐遭IMF外債協議打擊

阿根廷上週五（11日）通過與國際貨幣基金組織 （IMF）達成的協議，阿國政府積欠4500萬美元的債務雖然得到4年多的寬限期，不過該協議中打算遏止加密貨幣的條款，恐衝擊當地的加密貨幣市場。

阿根廷與IMF最新達成的協議拋出震撼彈，其中寫道，「為了更好地維護金融穩定，我們將針對加密貨幣市場採取抑制措施，以期防止洗錢、非正規性和去中介化」。

這項條款讓當地加密貨幣圈引發轟動，雖然 目前還沒有足夠的資訊來了解政府與IMF的協議帶來的影響，以及阿根廷政府將如何抑制市場，但當地人 擔心該協議很快會立法管制。

阿根廷是拉丁美洲國家擁有最多加密貨幣投資者的國家之一， 在全球排名第13。根據Chanalysis Research的數據，阿根廷加密貨幣市場已經投入688億美元 。

為什麼阿根廷加密貨幣這麼紅？

阿根廷的體育場、公車和路邊廣告牌，都貼滿了加密貨幣交易所的廣告。

加密貨幣交易所幣安（Binance）甚至在今年成為阿根廷足球協會（AFA）最大的贊助商之一，這讓當地的加密貨幣使用者振奮不已，認為在阿根廷加密貨幣是「玩真的」。

南美大國阿根廷正面臨貨幣貶值與通貨膨脹的雙重夾擊，正好成為該國加密貨幣的發展溫床。如同《以太奇襲》的作者卡蜜拉．盧索（Camila Russo）提到，阿根廷人「一輩子都活在某種通貨膨脹或貨幣管制中，他們的父母輩也是如此。他們馬上就明白，能夠買一種不受任何人控制、因而不會遭受阻止或沒收的貨幣，有多麼重要。」

當地教師、社會學家凱文（Kevin Levin）告訴《關鍵評論網》，在阿根廷，加密貨幣不是只有科技宅會愛，而是成為一種儲蓄的方式，當所有的東西都被管制課稅，加密貨幣的自由，成為當地人新發掘的新天地。

凱文說，他在海外有其他的副業，薪水如果從美國匯來，在阿根廷銀行系統經過手續費和官方匯率會損失很多錢，透過加密貨幣，他可以領到等值的薪水。

的確在阿根廷，有越來越多科技公司透過加密貨幣支付員工薪水，無論是所謂的 穩定幣如USTD、USDC，或者比特幣、以太幣 。《Buenos Aires Times》引述全球薪資管理公司Deel數據，在阿根廷，以加密貨幣獲得報酬的員工比例高於其他地方。原因是如果一家公司通過銀行支付1000美金，按照官方匯率（1美金＝109披索），大概可得到10.9萬披索。如果是以加密貨幣獲得報酬，可適用當地黑市的匯率（1美金 = 200披索），所得翻倍。

擁有60萬名用戶的阿根廷加密貨幣交易所Buenbit指出，在過去12個月中，以加密貨幣支付員工薪水的公司數量飆升了340%。阿根廷中央銀行對這一趨勢很不滿意，警告阿根廷人，他們在加密貨幣的儲蓄很容易受到網路攻擊，並且不受存款保險的保護。

「感覺這波（管制）要來了，阿根廷是很大的加密市場，政府要管束很合理」。面對阿根廷政府與IMF達成的協議，凱文表示的確加密市場對政府來說是一塊「很大的漏洞」，政府無法有足夠的外匯，這也是政府打算管制的理由。

凱文說，目前還不知道政府會怎麼做，可能會要求地方交易所限制買賣美金，也可能會向政府提供顧客名單，不過最讓他害怕的是，「今天合法的事，到明天可能就非法了」，擔心過去買的加密貨幣會被回溯課稅，如果是這樣他就麻煩大了。

凱文說，很多人說加密貨幣拿來洗錢，他並不完全同意，他認為制定政策的人屬於傳統的金融系統，「他們感覺被加密貨幣威脅了，他們知道加密貨幣可能威脅銀行，所以他們會懲罰加密貨幣以保護銀行」。

「這不是關乎洗錢，這是為了保護銀行，我們現在在一場科技革命中，你可以抗拒這項新科技，但你最終會輸掉，或者你可以調整成更好應對未來的姿態。而現在發生的是，阿根廷政府選擇與IMF在一起，跟傳統金融系統站在一起，很多人想透過加密貨幣做出改變，但遇到很多阻礙。」

根據《Buenos Aires Times》報導，阿根廷的金融資訊聯盟（UIF）打算將加密貨幣公司納入管制，列入需要報告並記錄客戶交易名單的企業實體。根據消息人士，計劃是讓這些新規定在今（2022）年生效。如果這些規定獲得通過，將明顯改變加密貨幣公司與阿根廷監管機構互動的方式。這項消息尚未得到UIF回應，但已經引起廣大加密投資者的不滿。

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核稿編輯：吳象元