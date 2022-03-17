日本福島發生7.3級強震：官方緊急發布海嘯緊報，第二核電廠燃料池幫浦一度停機

根據《共同社》消息，週三（16日）晚間約11點36分，日本宮城縣和福島縣發生7.3級的地震，日本氣象廳表示，震源位於福島縣近海，震源深度約60公里。宮城、福島兩縣為首的東北及關東、中部、關西等大範圍地區均觀測到搖晃。福島縣、宮城縣等地區最大震度6級（日本分級為6強）。

日本氣象廳向宮城縣和福島縣發佈了海嘯警報，預想發生高1公尺的海嘯，呼籲民眾不要靠近海岸。

MAP: The epicenter of the earthquake off Japan; preliminary magnitude 7.3 pic.twitter.com/YDB63QCsc7 — BNO News (@BNONews) March 16, 2022

日本首相岸田文雄在個人推特上發文呼籲，「請大家首先採取保護生命的行動。請透過電視、廣播和網路等防災資訊收集消息。」

這次地震是去年2月13日以來日本威力最強地震，去年的強震同樣位於福島。有民眾錄下宮城縣仙台市與東京發生地震的畫面。

A 7.3-magnitude earthquake struck northern Japan near Fukushima late Wednesday, triggering a tsunami warning.



• "Many" injured in Fukushima, fire officials said

• Over 2 million buildings lost power

• No irregularities seen at Fukushima nuclear plant https://t.co/jVzntbYjXg pic.twitter.com/AxMdzjQLVq — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 16, 2022

深夜空無一人的電車車廂內，握把在空中劇烈擺盪。

超市貨架上的物品也散落一地。

A powerful 7.3 magnitude earthquake off the coast of Fukushima in northern Japan has triggered a tsunami advisory. The Japan Meteorological Agency says the quake struck 36 miles below the sea. https://t.co/DBorpl8L4W — The Associated Press (@AP) March 16, 2022

東京電力公司表示，約有200多萬戶家庭斷電，其中包括首都的70萬戶。 截至凌晨1時50分，《日本放送協會》（NHK）指出，受日本東地區發生地震的影響，仍有19.8萬多戶家庭停電。

A strong earthquake with a magnitude of 7.3 jolted Japan's northeast coast, leaving hundreds of thousands of residents in Tokyo without power https://t.co/zTxjXUCgde pic.twitter.com/z0RjMFmTQJ — Reuters (@Reuters) March 16, 2022

福島第一核電廠傳出火災警報，核燃料池幫浦停機

根據《日本放送協會》，17日凌晨，福島第一核電廠5號機的渦輪機機房2樓火災警報響起。東京電力公司稍後證實並未有火災發生。

另外，福島第二核電廠的1號機與3號機貯存用過的燃料池的幫浦一度停機，不過在17日凌晨1點43分時都已恢復運作。

福島第二原発

使用済み核燃料プール 冷却水ポンプが復旧



東京電力によると、福島第二原子力発電所では、1号機と3号機の使用済み核燃料プールで、冷却のための水を循環させるポンプが停止しましたが、午前1時43分までにいずれも復旧したということです。 — ＮＨＫ生活・防災 (@nhk_seikatsu) March 16, 2022

在11年前發生 東日本大地震後，福島第二核電廠已經除役，反應爐冷卻了10多年，水池的水溫控制在在27度範圍內。 根據東京電力公司計算，停止冷卻時 的溫升為每小時0.2度，距 達到65度的燃料池管理標準上限，還有180小時。

1號機組池中共有2534種核燃料，包括未使用的核燃料，3號機組池中共有2544種核燃料。

日本才在上週紀念311大地震，紀念11年前日本東北地區發生9級的大地震，受災地區主要集中在東北、關東、北海道等東部地區，離震央最近的岩手縣、宮城縣、福島縣的海岸線地區都遭到了巨大海嘯襲擊，海嘯更導致了福島第一核電站事故的發生。

根據《日本放送協會》，截至17日凌晨3時，已有1人死亡，至少69人受傷。 另外受地震的影響，東北新幹線下行方向的「山彥223號」列車在福島至白石藏王之間發生脫軌，有96名乘客受困。

日本內閣官房長官松野博一表示，各地接到 許多緊急救援的電話，地方 當局正在評估損失。 他說：「我們正在盡最大努力開展救援行動，並將人們的生命放在首位。」 他也警告受災地區的居民，在大約一週的時間內對可能發生的重大餘震要格外小心。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元