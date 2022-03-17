日本福島發生7.3級強震：官方緊急發布海嘯緊報，第二核電廠燃料池幫浦一度停機
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這次地震是去年2月13日以來日本威力最強地震，去年的強震同樣位於福島，截至17日凌晨3時，已有1人死亡，至少69人受傷。
根據《共同社》消息，週三（16日）晚間約11點36分，日本宮城縣和福島縣發生7.3級的地震，日本氣象廳表示，震源位於福島縣近海，震源深度約60公里。宮城、福島兩縣為首的東北及關東、中部、關西等大範圍地區均觀測到搖晃。福島縣、宮城縣等地區最大震度6級（日本分級為6強）。
日本氣象廳向宮城縣和福島縣發佈了海嘯警報，預想發生高1公尺的海嘯，呼籲民眾不要靠近海岸。
日本首相岸田文雄在個人推特上發文呼籲，「請大家首先採取保護生命的行動。請透過電視、廣播和網路等防災資訊收集消息。」
這次地震是去年2月13日以來日本威力最強地震，去年的強震同樣位於福島。有民眾錄下宮城縣仙台市與東京發生地震的畫面。
深夜空無一人的電車車廂內，握把在空中劇烈擺盪。
超市貨架上的物品也散落一地。
東京電力公司表示，約有200多萬戶家庭斷電，其中包括首都的70萬戶。截至凌晨1時50分，《日本放送協會》（NHK）指出，受日本東地區發生地震的影響，仍有19.8萬多戶家庭停電。
福島第一核電廠傳出火災警報，核燃料池幫浦停機
根據《日本放送協會》，17日凌晨，福島第一核電廠5號機的渦輪機機房2樓火災警報響起。東京電力公司稍後證實並未有火災發生。
另外，福島第二核電廠的1號機與3號機貯存用過的燃料池的幫浦一度停機，不過在17日凌晨1點43分時都已恢復運作。
在11年前發生東日本大地震後，福島第二核電廠已經除役，反應爐冷卻了10多年，水池的水溫控制在在27度範圍內。根據東京電力公司計算，停止冷卻時的溫升為每小時0.2度，距達到65度的燃料池管理標準上限，還有180小時。
1號機組池中共有2534種核燃料，包括未使用的核燃料，3號機組池中共有2544種核燃料。
日本才在上週紀念311大地震，紀念11年前日本東北地區發生9級的大地震，受災地區主要集中在東北、關東、北海道等東部地區，離震央最近的岩手縣、宮城縣、福島縣的海岸線地區都遭到了巨大海嘯襲擊，海嘯更導致了福島第一核電站事故的發生。
根據《日本放送協會》，截至17日凌晨3時，已有1人死亡，至少69人受傷。另外受地震的影響，東北新幹線下行方向的「山彥223號」列車在福島至白石藏王之間發生脫軌，有96名乘客受困。
日本內閣官房長官松野博一表示，各地接到許多緊急救援的電話，地方當局正在評估損失。他說：「我們正在盡最大努力開展救援行動，並將人們的生命放在首位。」他也警告受災地區的居民，在大約一週的時間內對可能發生的重大餘震要格外小心。
新聞來源
- 日本福島規模7.3強震！發布海嘯警報 關東逾200萬戶停電（聯合報）
- 福島第二原発1号機 使用済み核燃料プール 冷却水ポンプが停止（NHK）
- 福島第一原発 5号機タービン建屋で火災報知器作動 状況確認中（NHK）
- 7.3 magnitude quake hits north Japan, tsunami risk receding（The Associated Press）
- 簡訊：日本福島縣近海發生里氏7.3級地震（共同社）
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元