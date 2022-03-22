汪精衛是如何從人見人愛的愛國青年，變成眾人唾棄的大漢奸？

文：我的學習筆記

歷史上的汪精衛常常給我們留下「大漢奸」的印象，不過如果有看過我們前幾集影片的朋友們就會知道，其實這所謂的「漢奸」形象可不是一天造成的，汪精衛原先可是位救國與革命的奮鬥先鋒啊。讓我們來看看人見人愛的愛國青年，是如何變成眾人唾棄的大漢奸吧。

1905年，汪精衛在日本接觸同盟會，吸收許多有關革命知識，尤其是受孫中山的革命理想感召，而變成一位積極熱血的革命青年，很不得馬上回到中國推翻清帝國的統治。不過當時得汪精衛不僅熱血過頭了，除了衝動地去暗殺攝政王載灃，但因為他沒有縝密的暗殺計畫，導致消息走漏而被抓去關。所幸局勢變化與知音相救，汪精衛才幸免於難。

此外，中華民國政府與清廷南北對峙時，儘管當時孫中山千百個不願意，希望以武力北伐清廷。但這個不理智的想法，卻被汪精衛給阻止，而能促成南北議和，國家真正統一。儘管這對愛面子的孫中山而言是種冒犯，但孫是個惜才之人，所以繼續重用汪精衛。

此後，袁世凱如同孫中山擔憂的那樣預謀稱帝，汪精衛率先加入護法救國運動，並先後加入孫中山領導的中華革命黨與中國國民黨，並協助孫中山晚年的種種革命行動，最終孫中山因肝病所擾棄世前，囑咐自己的遺囑須由汪精衛潤飾，並親自簽屬。

就當時的汪精衛而言，是新生的廣州國民政府主席與軍委主席擁有崇高地位，對國民黨內部而言，汪精衛無疑地是孫中山的精神繼承人。而汪本人也是這麼自許著，因此規劃北伐與就國不在人後。

然而，先前孫中山與蘇聯共同創辦的黃埔軍校是利在兩廣逐漸鞏固，於是在校長蔣介石的帶領下討伐各路軍閥，這讓作為總司令的蔣介石聲勢日益提升。

國內紛紛傳出孫中山繼承人有文武二眾，文有汪精衛，武有蔣介石。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 1926年的汪精衛與蔣介石

然而在北伐到一半，蔣介石意識到共產黨暗中拓張勢力，於是發動「清黨」。這讓汪精衛很傻眼，這完全背離了孫中山「聯俄容共」的旨意，於是雙方鬧翻了，汪精衛等人在武漢重組國民政府，與共產黨人繼續救國，史稱「寧漢分裂」。

不過汪精衛後來發現，共產黨人確實暗中發展勢力，甚至要背叛孫中山的建國路線，於是武漢國民政府也宣布「清黨」，並與蔣介石的南京國民政府和好。1928年東北易幟，儘管國民政府統一了天下，但汪、蔣兩人的明爭暗鬥一天都沒停止。最後汪精衛逐漸無法服眾，仍被充滿軍功的蔣介石逼走了。

直到1937年盧溝橋事件爆發後，日本軍隊先後佔領華北與華中，最後攻佔中國首都南京，還先後各自扶植了「中華民國臨時政府」（華北）與「中華民國維新政府」（南京）。不過這兩個傀儡政府對群眾影響力不大，還屢屢造成中國人反抗暴動，可以說治安相當不穩定，於是日本人想說把汪精衛請了回來主持大局。

面對日本軍隊對同胞的踐踏與殘殺，汪精衛再三思考後，寧可犧牲自己名節，先到越南宣布與日本合作，之後回去南京坐鎮。但他也很清楚地告訴日本人：

你們聽好，我主張日華親善的理由，在於日軍占領區下的中國國民都過著痛苦的日子，我若坐鎮南京，深知中國軍隊不及日本，所以會與日本共同合作。因為孫總理說過，日華兩國應當是兄弟一般發展，不能敵對，否則兩敗俱傷。不過，我要求日本退兵，歸還佔領的領土。

汪精衛義正嚴辭地跟日本人談判，日本方面也是左耳進右耳出的答應，同時跟汪精衛強調：「目前我們最大的敵人是共產黨與蔣介石。」於是在1940年，日本人改組「維新政府」為「南京國民政府」，並撤銷了「中華民國臨時政府」改為「華北自治政府」，名義上隸屬南京管轄，彼此簽屬《中日基本關係條約》（又稱「日華（汪）基本關係條約」）作為國體與兩國和平關係之確立。

汪精衛的統治下，除了華北地區是屬於日本人直接管轄外，其他地方因無戰事波及的情形下經濟水平逐漸恢復，百姓生活逐漸穩定。但是汪精衛愈來愈後悔自己與日本合作的決定，因為他發現日本人不僅無視過去提出的承諾，自己越來越無力與日本對抗。每逢日本國會通過新的對華行政命令，汪精衛沒有談判的權力，僅能簽名覆議。

1943年初，隨著戰事擴大化的前提下，汪精衛代表南京國民政府宣布：「我中華民國與英美列強宣戰！」並加入軸心國行列與同盟國對抗。

同時，汪精衛也秉持孫中山遺願，主張「大亞洲主義」，並自己再詮釋為「泛亞主義」，有意驅逐中國境內的歐美勢力，並聯合亞洲國家組成龐大政治同盟，汪精衛也以此作為加入「大東亞共榮圈」的理由，說服自己並沒有賣國，而是繼承總理（孫中山）遺願。

汪精衛為了證明自己並不是真心當日本傀儡，許多行政命令均為受日本同意而頒布，讓日本人對這枚棋子相當頭疼。於是讓日本徹底架空汪精衛的影響力，幾乎直接主導政府。汪精衛身邊的朋友們都發現，每當汪精衛談到國家前途與國際情勢，都會大哭，甚至脾氣暴躁。

最終在1943年底，汪精衛因舊傷復發而亡，畫上人生的據點。送葬隊伍以元首級別國葬，奉安儀式全程演奏聯繫他與孫中山之間的〈三民主義歌〉，感慨著自己未盡的救國理念均被他帶入棺槨，留在人世的只剩下一片「漢奸」罵名。

來這邊看我們公眾化的結果吧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航