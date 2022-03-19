大聯盟封館歷經99天終於結束了，一文看懂新勞資協議在2022賽季帶來的改變

大聯盟封館在歷經99天之後，終於結束了。真的是峰迴路轉的談判過程，這個禮拜一開始忽然跑出國際選秀的爭議時，還覺得又不知道又要吵多久的感覺。

但在台灣時間3月11日凌晨，雙方針對國際選秀爭議做出解套方案之後，談判進程忽然見到接近結束的曙光，最後再數個小時後就完成談判。這張新的勞資協議將涵蓋2022到2026賽季。

無論如何，看到新的勞資協議終於談成、封館終於結束、而且每隊162戰的例行賽都會打完，就是開心，也讓人鬆了一口氣。

2022新球季相關

開幕日預計設在4月7日，打滿162戰的賽季，前面一週被延後的比賽，預計會塞在後續的休兵日或是用雙重賽的形式補完，例行賽賽程尾聲也會被延後三天。春訓表演賽則預計在3月18日左右開打。

取消雙重賽七局制和延長賽突破僵局制，本季開始不會有七局比賽和突破僵局制比賽。

由於會打滿162場比賽，所以也不會有球員薪資是否完整支付或服務年資是否要縮減的問題。

大聯盟球員明天就會去春訓營，官方的報到日期是3月13日。

今年的季後賽會從10隊擴編到12隊，也代表季後賽賽制會增加一輪。

薪資仲裁與規則五選秀

薪資仲裁球員跟球隊協商薪資的死線，修改到了3月22日，這時間還是很趕的，因此如果在那之前薪資仲裁球員沒有跟球隊談成協議，薪資仲裁的聽證會得到例行賽期間進行。

2021年的規則五選秀取消，代表這個休賽季不會有規則五選秀。

市場開放

封館結束，也代表所有交易活動和球員簽約限制全部解除，大聯盟市場重啟，接下來到開季前，預計會有很多球員簽約跟球隊交易的消息。

三大核心經濟議題

這次勞資協議最大的三項核心經濟議題，最終的協議如下：

第一道奢侈稅線2022年會增加到2億3000萬美金，到合約最後一年則會增加到2億4400萬美金。（抽稅級距將新增第四個階級，也就是若超過第一道奢侈稅線6000萬以上，就會抽更重的稅。）

2022：2 億3000萬美金

2023：2 億3300萬美金

2024：2 億3700萬美金

2025：2 億4100萬美金

2026：2 億4400萬美金

未獲薪資仲裁資格球員的獎金總額，最後設在5000萬美金。

大聯盟球員最低薪資從原本的57萬5000美金，增加到 2022年的70萬美金，等到這張勞資協議走完，會增加到78萬美金。

2022：70萬美金

2023：72萬美金

2024：74萬美金

2025：76萬美金

2026：78萬美金

反操弄年資方案與選秀樂透籤

另外，雙方也同意了反操弄頂級新秀服務年資的方案、選秀樂透籤的新規定（預計每年有六隊參與樂透選秀），去壓抑各隊近年來刻意操弄大咖新秀服務年資、或是擺爛的行為。

反操弄服務年資方案：如果菜鳥球員在新人王票選排在前2名，就能獲得一年的完整年資。如果菜鳥球員開季就被放在正式名單，且季末獲得新人王票選前三名、賽揚獎或MVP票選前五名，球隊便能獲得選秀籤獎勵。

選秀樂透籤：前6順位的籤，會以樂透形式抽給球隊。參與球隊為前一年沒打進季後賽的18支隊伍（新季後賽賽制之下），勝率愈低者中籤率愈高，而前一年戰績最爛的3支球隊，中籤率都是16.5%。

大小聯盟升降

有升降選擇權的球員，現在一季只能被下放小聯盟五次。

新季後賽賽制細節

季後賽改制成12隊賽制，預計會讓大聯盟每年多賺8500萬美金。12隊季後賽，雖然輪數跟過往（外卡賽、分區系列賽、聯盟冠軍賽、世界大賽）一樣，都是四輪，但第一輪會改成三戰兩勝制的系列賽。

新的首輪賽制會是：兩聯盟戰績較好的兩支分區冠軍隊，直接保送分區系列賽，至於戰績較差的分區冠軍和另外3支外卡隊，將打3戰2勝制的輪次，來決定誰能挺進分區系列賽。

戰績較差的分區冠軍將對上戰績最差的外卡隊，而另外兩支外卡隊則會對戰在一起。

規則和場地規格修改

規則制度上，今年確定國聯改採指定打擊制，至於投球時鐘、限制防守佈陣、加大壘包、機器好球帶等可能的新規定，在2023年大聯盟會組成規則委員會（包含四名現役球員和六名大聯盟指派的專業人士）進行討論，今年不會看到這些改變，之後改制的細節還有待商討、公布。

該委員會達成決議後，新規則將在達成協議的45天後實施。

國際選秀

國際選秀部分：雙方同意在7月25號前再做出決議即可。如果勞方同意國際選秀，最快會在2024年實施，而合格報價的自由球員簽約選秀籤補償制度，也會跟著走入歷史；反之，若勞方最終反對國際選秀的實施，那之後就會維持現在的國際業餘球員簽約制度，合格報價的補償制也會沿用。

其他項目

記者在2022賽季可以回到球員休息室裡面進行採訪。

球員工會為了達成此次勞資協議，同意放棄對聯盟的一項訴訟，那就是2021年年中工會控告聯盟在2020年協商疫情賽季期間，故意拖延開賽時間，導致比賽因此縮減更多。工會原本求償5億美金的損失，但現在這個訴訟將會被收回。

預計從2023年開始，大聯盟賽程會進行調整，每一隊在一個球季裡面預計都會對到其他29支球隊。在現行和過去的賽制中，球隊一年會對到同分區球隊一隊19次，未來同分區對決的比賽場次將減少。

勞資雙方同意在這張勞資協議期間，於美國和加拿大境外進行多個海外賽，預計舉辦海外賽的地點包括墨西哥、亞洲國家（台灣或許是其中之一？）、波多黎各、倫敦、多明尼加、巴黎。

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航