常見的自殺十大迷思：不傷害，也是一種溫柔的對待

文：李炯德（臨床心理師）

你怎麼想呢？

當你眼前的這個人跟你說他很想死的時候，你腦海中會浮現出哪些想法？當你聽到朋友的親戚的老師的小孩嘗試割腕時，你又會想到些什麼？當你在網路或電視上看到新聞說某個明星自殺時，你會怎麼評論這件事？

你會覺得他們就是不懂得滿足、是抗壓性不足？還是認為怎麼可以這麼不愛惜自己的生命、不為身邊的人想、怎麼可以這麼自私？或者覺得這些人就是時間太多、想太多，才有空去想那些有的沒的，應該要樂觀、正向一點才行？

其實，我們怎麼看待一件事，會影響我們怎麼對待一個人。當我們認為憂鬱症就是不知足時，可能會把憂鬱症狀中的心情低落、無動力、失眠等狀況，解讀為不自制、不自愛，然後更強硬的做某些要求，卻沒想到這是一個需要幫助的訊號。

同樣的，我們對自殺者的諸多想法中，可能也潛藏了不少的迷思，會去影響到自己怎麼來對待這群人。

常見的自殺十大迷思

1. 經常說要自殺的人絕不會真的去自殺？

事實是：認真談到自殺的人真的會去做，研究顯示有60%自殺的人都曾先有口頭表示想死。

2. 想自殺的人都有精神方面的問題？

事實是：想自殺的人只是壓力超過身心所能負荷的程度，不必然是精神疾病。

3. 和想自殺的人談論自殺會提高他們自殺的危險性？

事實是：談論自殺並不會促使自殺，反而有助於釐清他們自殺的想法。

4. 自殺會遺傳？

事實是：自殺並無先天或遺傳的特質，家族中多人自殺可能與其他如社會學習因素有關，表示此家族中的人學習到此種解決問題的模式。

5. 大部分自殺的發生先前沒有徵兆？

事實是：有80％自殺的人會留下警訊，一些線索是明顯的，一些是難以捉摸的。所以，去學習及認識這些警訊及如何應對是很重要的。

6. 自殺的人都是真的想死？

事實是：大部份自殺者並沒有很堅持想死（非死不可），他們是透過自殺的方式，來逃避痛苦，表示抗議，或傳達求助的訊息。

7. 自殺者很少尋求醫療協助？

事實是：50%在自殺前一個月內曾看過醫師；30%在自殺前一週內看過醫師；13%曾看精神科。

8. 能力好的人比較沒有自殺的危險？

事實是：能力好不代表挫折忍受力高，所以若他們原本就承受太高的期望的話，他們所感受到的壓力也比一般人來得高，反而容易想逃離挫折感而選擇以自殺來解決目前困境。

9. 一旦企圖自殺者表現出較改善的跡象就表示危機已經過了？

事實是：當一個人的情緒或行為稍有起色時，可能意味著已經度過自殺的猶豫期，已經結束對自殺的焦慮，其實下一個決定就是去自殺。

10. 只有專業人員才可以預防自殺？

事實是：所有具愛心、有基本自殺防治概念的工作者都可以預防自殺；且這應是全民運動。

自殺的成因是多重且複雜的

事實上，自殺它本身並非一種疾病，而是累積多重複雜的因素後，所造成的悲劇性結局，往往包含了精神疾病、心理學因素、社會經濟因素、家庭因素、人際關係因素、生物性體質因素等等。

而今天會出現自殺意念，甚至是自殺嘗試，也常常是因為已經先累積了一些負向因子後，生活上又遭遇或爆發其他的壓力事件，甚至這些壓力持續存在，還引發其他的負向因子更為惡化，就讓不好的結果更有可能發生。

會影響自殺的危險因子有很多，包括：

個人部份：精神病理、自殺史、認知因子、人格因子、生物因子、物質濫用等。

家庭部份有：家族史、父母的精神疾病、父母離婚、親子關係、獨居等。

生活壓力事件部份有：各式各樣的失落（如：學業、工作、健康、愛情、婚姻、理念、自由、經濟等等）、喪親、創傷、媒體傳播與模仿等。

至於一個人採取的方法，他的年齡、性別，是否有尋求醫療協助等，則會影響他在自殺嘗試的致死程度。

幸好，能保護一個人不會發生憾事，甚至能讓生活有一些轉機的因子還是有的，包括：家庭凝聚力、是否有宗教或信仰、個人的人格特質、壓力因應策略，以及是否有各類的支持系統（如：家庭、朋友、專業體系、民間社團等）。

而雖然保護因子相較於複雜多樣的危險因子是少了一些，可是在臨床上的觀察發現，只要有一個品質不錯的保護因子，往往就能把一個人撐住，所以千萬不要覺得自己能做得不多或不知道自己還能做什麼就不做了，有時候就是那個小小的作為，能夠造成很正向的蝴蝶效應。

關心生活作息也很重要

在過往工作的經驗裡頭，十個前來求助的對象，至少有7–8個正在或曾有個自殺的念頭，比例其實高得嚇人，只是他們不一定會跟別人說而已。而通常有自殺意念者，往往伴隨著痛苦情緒，較為負向的思考模式，以及較常不被他人當回事或是較不被接受的：「生活狀況失序」。

以一天的歷程來看生活狀況失序的話，往往從失眠或嗜睡開始，造成的結果是常常到中午（甚至超過）才起來，於是影響了上課或上班，可能會遲到或常請假，午餐常常不是沒吃就是吃不下。

有時下午也沒辦法投入在「應該」要做的事上，很可能會去做一些容易打發或平常習慣做的事（如：打電動、看youtube），而且會變得不太想或不太敢與他人互動，常常躲在家裡不出門，就算逼自己做點事也可能會因為無法思考、注意力不集中而影響表現，讓他們變得不想去做。

久而久之，對自我的價值感與效能感會開始下降，會有更多且持續的情緒困擾，也會更敏感他人的評價，然後關係上可能會更受到影響。這些一天之中累積的挫折、情緒與壓力，會在晚上時刻更容易化為黑色的漩渦把人拖進去，結果又變得更為難睡，形成了惡性循環。