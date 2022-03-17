網路賭博不再是灰色地帶，「線上博弈」被納入刑法管轄範圍

110年12月28日，立法院三讀通過刑法修正案，其中一個部分是關於網路賭博罪。

原本賭博的處罰規範

刑法對賭博的處罰包括賭客跟賭場，分別規定在第266條及第268條。 對「賭客」處罰的刑法第266條第1項本文規定：「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處三萬元以下罰金。」處罰的要件包括「在公開場所」或「公眾得出入之 場所」賭博財物。

至於在「非」公開場所或公眾得出入之場所，並沒有刑事責任，而是由社會秩序維護法第84條以罰鍰方式處罰。

刑法第266條「在公開場所或公眾得出入場所」賭博罪的處罰是3萬元以下罰金；社會秩序維護法第84條的在「非」公開場所或公眾得出入之場所賭博，最高可以罰鍰9千元。

網路賭博，算是在公開場所或公眾得出入場所嗎?

促成這次修法的關鍵在於最高法院107年度台非字第174號刑事判決，該案涉及的案例事實是，被告透過帳號密碼登入賭博網站，進行賭博行為，原審判決無罪。在檢察總長提起非常上訴後，最高法院駁回，認為：

本件於電腦網路賭博而個人經由私下設定特定之密碼帳號，與電腦連線上線至該網站，其賭博活動及內容具有一定封閉性，僅為對向參與賭博之人私下聯繫，其他⺠眾無從知悉其等對賭之事，形同一個封閉、隱密之空間，在正常情況下，以此種方式交換之訊息具有隱私性，故利用上開方式向他人下注，因該簽注內容或活動並非他人可得知悉，尚不具公開性，即難認係在「公共場所」或「公眾得出入之場所」賭博，不能論以刑法第266條第1項之賭博罪。

換言之，最高法院認為網路賭博具有封閉性、私密性，並不具有公開性，不能以現在規定的刑法第266條處罰，只可以依照社會秩序維護法第84條在「非」公開場所或公眾得出入之場所賭博，科處罰鍰。

判決最後也提到，針對這種新興賭博，如果認為有刑事處罰必要，應該透過修法來明定。在這件非常上訴判決出現後，各地方法院、高等法院對網路賭博的賭客，絕大多數都判決無罪。

以上出現的爭議都在參與賭博的賭客。至於經營賭場的情形，對架設賭博網站的經營人來說，並沒有區分網路、公開性的爭議，不管透過網路或通訊軟體，只要是意圖營利，都會構成刑法第268條的意圖營利提供場所賭博罪。

這次的刑法修正

立法院三讀通過的刑法第266條主要有兩個地方修正。

首先，第266條第1項的「公共場所」或「公眾得出入之場所」賭博罪，將罰金從3萬元提高到5萬元。

其次，第266條新增第2項：網路賭博罪。條文是這樣規定的：以「電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式賭博財物者，亦同。」

換言之，對賭客而言，除了原本的「公共場所」或「公眾得出入之場所」會構成賭博罪外；透過電信設備、電子通訊，像是手機、電話；透過網路方式，像是登入網站賭博，即便是跟網站對賭，也會成罪。

這次的修法，可以說是回應最高法院107年度台非字第174號刑事判決，以刑法的方式規制網路賭博。

本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航