挑選伴侶應該「互補」或是「相似」？我想最重要的是這五個關鍵字

文：閒人｜Kuiza

「兩人互補就是適合嗎？相似的人在一起，不是會更明白對方在想什麼嗎？」

對這個問題，我現階段的回答是：互補或相似只是事件與情境的短暫結論，不彷當成判斷適不適合的關鍵字「之一」。

那麼，還有什麼關鍵字能提升適合指數呢？請容許我先補充字典找到關於互補／相似的解釋，根據《教育雲線上字典》：

互補：彼此相互補充

相似：相像

相處的兩人除了性格、價值觀上的互補／相似外，有相處的共識也很重要。相處中會發現一些各自的需求，造成關係中或大或小的矛盾，我與伴侶學習很久，漸漸發展出有效的相處模式：微調原有習慣。微調原有習慣是關係中很棒的調味料，能為彼此的互動增添更多的趣味與發現。

微調絕對不是「委曲求全」、「改變自己迎合對方」這種消極的做法，這反而是為了找出更好的方式，將原本因各自的不同而出現的縫隙或不舒適，微調成各自輕鬆自在的樣子。

如果雙方都以長久相處為共識，我想都會願意在對方提出調整時，去認真思考是不是該換個做法了？畢竟關係要長久又保鮮，讓彼此輕鬆自在也是很重要的。

不論互補或相似，共識很重要

有了共識之後，我試著狹隘地談及我與同性伴侶的相處方式。生活場景流暢不歇，難以刻意用文字框架出界線、標示出哪裡到哪裡是關鍵範圍，但我還是發現，有些常見的關鍵字其實滿實用的。都是些樸實無華，但總能讓我們從中學到更加善待對方的方法。在此分享五個關鍵字：

一、欣賞對方

當無法理解伴侶的穿衣品味時，我會禮貌地建議：「要不要穿另外一件褲子？上衣要不要改穿另一個材質？不換也沒關係，我只是建議而已。」自稱穿搭災難的伴侶，會毫不猶豫地換上我建議的款式。（萬幸）

話雖這麼說，但穿衣風格真的很主觀，如果她還是堅持自己的風格，我還是會尊重她，並且試著欣賞與我不同的搭配美感。就算是我主觀上覺得「不好看」，一起逛街也不覺得丟臉。

互補的地方：（我）建議的穿搭讓她更滿意｜（她）自詡穿搭災難

相似的地方：喜歡看得順眼的打扮（只是美的定義不一定相同）

二、同理對方

當她脾氣突然來的時候，我不會馬上被激活，通常只是保持前一刻的口吻說：「這件事值得這麼生氣嗎？」不知道是不是真的思考了值不值得，總之，伴侶大多時候會漸漸冷靜下來，並且跟著覺得：「好像真的沒什麼好氣的。」

如果她沒有因此降火，我也會接著詢問「值得生氣的地方是什麼？」、「在意的是什麼？」，或只是告訴她：「沒事了，你很安全。」

互補的地方：（我）冷靜看待事物｜（她）脾氣波動較大

相似的地方：意識到相處不是為了給對方情緒，願意冷靜下來

三、參與對方

伴侶喜歡自己動手做家具。她很享受將物品從無到有的打造出來，如果能實用在我們的住處時，她更是成就感滿溢。雖然有時候一件微急需的家具會等（拖）很久，造成生活上的不便，但我很佩服她的興趣。我會陪她去買料、會好奇機具的功能、木頭的差異，如果沒事也會在製作空間陪她、聽她解說正在執行的步驟。

我對實作木工沒興趣，也沒什麼概念，自從參與製作家具的過程，我得到了平常根本沒機會（沒想到）接觸到的小常識。伴侶為我分享她的熱情與知識，甚至在問了連她都不懂的問題時，主動科普了知識，我們都因此覺得很充實。

互補的地方：（我）對實作木工沒興趣｜（她）喜歡做木工

相似的地方：原本沒涉略，會因為對方而想參與、精進

四、包容對方

繼續拿剛才的木工當例子，裡面提到了「微急需」的家具需要等待的情況。明明可以花更少的錢（家具材料的費用有時候不比現成家具便宜）、更少的時間，就能開始使用必要的機能性家具（例：桌子），但因為伴侶想要自己動手做（理想的桌子），我們直到三個月後，才正式宣告有客廳桌可以使用。

在她做家具的途中，確實有因生活與工作忙不過來的時候，但也不乏因為懶散造成的製作拖延。在延宕的時刻，我總是一再提起「買」這個選項，她也會試圖安撫我，一再承諾新的工期（笑）。就這樣在一個抱怨、一個聽抱怨偶爾惱羞成怒的交織中，桌子終於完成了。（萬歲！）

互補的地方：（我）在意說到沒做到｜（她）能夠安撫抱怨

相似的地方：包容對方的想法，理解對方有所需求才會有情緒

五、尊重對方

兩人相處總有各說各話的時候。當爭執發生＋各自闡述的記憶不同時，內心焦灼無解的困頓總讓兩人各自崩潰。當明白各自立場不同、看法不同，因此產生的理解有所不同是很正常的，因此在我表達完我的版本後，會說：「我知道你的版本了，我尊重你。但這是我的版本。對我來說就跟你認為的版本一樣正確。」

這麼說並不是烙下狠話（一開始伴侶無法適應，認為我沒有要面對問題），只是表達我們目前處在什麼樣的狀況裡。對我來說，當知道狀況後就不再只是憑著各自的立場說著對立的話、一直丟情緒給對方，反而充當了讓對話前進的緩衝平台。重要的是讓彼此願意相信對方的看法與感受，並且也將自己認為的版本提出來，邀請對方也看見自己的看法與感受。

明確表達各自的版本沒有對錯，誰記錯已經不是重點，重要的是如何一起面對爭執不下的問題。

互補的地方：（我）整理目前狀況｜（她）表達情緒

相似的地方：想要一起看見盲點、解決引起爭執的問題

總結

我從關係中學習到的互補與相似：

互補：各自的特質補足了彼此所需要的特質，因此讓雙方更滿意現況。

相似：站在相去不遠的立足點看待人事物，容易找到共鳴與同理之處。

要判斷兩人相處適不適合，除了個性與想法互補／相似的天然因素外，在不委屈求全、隱忍情緒的前提之下，願意微調自己原本的習慣，讓彼此在關係裡更舒適自在，這種相處而來的美好感受會為適合指數加分。

最後再加上我認為親密關係中的幾個關鍵：欣賞對方、同理對方、參與對方、包容對方、尊重對方，我想都能夠讓適合指數保持在理想的狀態。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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