中美洲各國卸任總統紛紛陷入貪腐醜聞，還有人挪用台灣外交捐款中飽私囊

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）於1月27日卸任，兩週後，2月14日美國政府以葉南德茲自2004年起運送500噸古柯鹼進入美國為由，向宏都拉斯提出引渡要求；而宏都拉斯政府展現罕見的行政效率，次日最高法院作出判決，警方立即大陣仗將曾任兩屆八年總統的葉南德茲上手銬腳鐐逮捕。

葉南德茲總統東尼（Tony Hernandez），於2018年11月在美國邁阿密機場被捕，被控走私超過185噸古柯鹼到美國，2021年3月被美國紐約法院判處終身監禁。葉南德茲總統胞弟曾於2014至2018年間擔任宏都拉斯國會議員，美國檢方認為葉南德茲總統收取毒販數百萬美元賄款，包庇走私，為胞弟販毒案「共謀」。

中美洲為南美毒品進入美國的中繼站，與販毒集團有關之貪腐嚴重

依據國際透明組織公布的「清廉印象指數」（Corruption Perception Index, CPI），中美洲地區國家除哥斯大黎加外，各國政府給予外界的貪腐感非常嚴重，在180個國家中均排名在100、甚至150名以後。（參見附表）

中美洲國家清廉印象指數（Corruption Perceptions Index）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2022年2月7日表示，宏都拉斯葉南德茲總統涉嫌重大貪腐與販毒活動，並利用不法所得從事政治競選，美國政府已將葉南德茲總統列入2021年7月1日公布的中美洲薩爾瓦多、瓜地馬拉和宏都拉斯三國名單中，被美國點名55位現任和前任貪腐官員包括法官、國會議員、部會首長和市長，以及兩位前總統：宏都拉斯的羅柏（Porfirio Lobo）和瓜地馬拉的柯隆（Alvaro Colom）。宏都拉斯羅柏總統，被指控於總統任內收取販毒集團賄絡，而由於名單公布時葉南德茲仍為總統，因而當時暫未在名單中顯示。

薩爾瓦多：連續四任卸任總統因貪腐遭司法追訴，兩位歸化尼加拉瓜籍

薩爾瓦多1999年至2009年連續四任總統因貪腐遭司法追訴，兩個主要政黨極右的「民族共和聯盟」（Alianza Republicana Nacionalista, ARENA）及極左的「馬蒂民族解放陣線」（FMLN） 各有兩位總統涉案，在貪腐政治中平分秋色。

薩爾瓦多第一個因為貪污而受司法審判的前總統為佛羅雷斯（Francisco Guillermo Flores）。佛羅雷斯是1992年內戰結束後首位代表「民族主義共和聯盟黨」參選的新生代，39歲當選總統，任內曾四度訪台，並配合美國出兵伊拉克。佛羅雷斯被控挪用2001年我政府1500萬美元之地震賑災等援款，其中1000萬美元轉入執政黨帳戶作為大選競選資金，其餘存入私人帳戶。2014年9月佛羅雷斯遭逮捕受審，2016年1月在案件宣判前因腦溢血過世，貪瀆案亦因被告死亡而依法不再審理。

薩卡（Antonio Saca）在5年總統任期中，財產由360萬美元增加到1310萬美元，被控侵吞公款及洗錢；2016年10月30日在自宅主持兒子婚禮時遭到逮捕。薩卡被捕後為求減刑，審判過程中認罪，包含挪用700萬美元給「民族共和聯盟」（ARENA）；2018年9月被判處10年徒刑。

左派游擊隊「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）轉換為政黨後，在2009年首度執政，第一位總統為記者出身的傅內斯（Carlos Mauricio Funes, 2009-2014），在貪腐政治中遠超過右派政黨，被控在總統任內以公款支付個人用途及洗錢，金額高達3.51億美元。傅內斯2016年9月流亡尼加拉瓜；薩爾瓦多2018年9月向尼加拉瓜提出引渡要求，傅內斯則於2019年7月歸化尼加拉瓜籍。

游擊隊領袖出身的桑切斯（Salvador Sánchez Cerén, 2014-2019）為「馬蒂民族解放陣線」第二位總統，在卸任前於2018年8月與我國斷交。2021年7月22日薩爾瓦多政府以非法致富及洗錢罪嫌，對人不在國內的桑切斯前總統發佈逮捕令；但桑切斯及其家人一周後於7月30日歸化尼加拉瓜籍。

薩爾瓦多1979－1992年內戰時期，尼加拉瓜奧蒂嘉領導的「桑定民族解放陣線」（FSLN）為兄弟黨薩爾瓦多「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）主要外部支持武力，當年許多被薩爾瓦多政府追捕的游擊隊幹部逃到尼加拉瓜避難。未料游擊隊上台執政嘗到權力滋味後，貪腐反更加肆無忌憚，當年革命理想遠拋腦後。「桑定民族解放陣線」執政的尼加拉瓜，再次成為薩爾瓦多「馬蒂民族解放陣線」領導人物被司法追訴的庇護所。

瓜地馬拉：卸任總統被美國司法引渡，軍人出身總統因貪腐下台

瓜地馬拉自民主化後多位總統因貪汙遭司法調查，並有總統在任內因貪腐入獄，亦有卸任總統因貪腐被引渡至美國審判及服刑。

阿爾蘇（Álvaro Enrique Arzú Irigoyen）總統：任內於1996年12月與游擊隊「瓜地馬拉全國革命團結」（URNG）簽署和平協定，終止自1960年起到1996年36年內戰，於2017年10月被聯合國反貪組織指控競選資金來源有問題，但他於2018年4月辭世。

波狄優（Alfonso Portillo）總統：卸任後因貪污罪嫌遭司法通緝而於2005年潛逃至墨西哥，2008年10月在墨西哥被逮捕引渡回瓜地馬拉；由於波狄優透過美國多家銀行洗錢，2013年5月被引渡至美國受審。