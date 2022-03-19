2022/03/19,
動漫

【漫畫】《咒術迴戰》：那些信奉正面精神的王道漫畫主角，其實也憑藉憎恨而強大

【漫畫】《咒術迴戰》：那些信奉正面精神的王道漫畫主角，其實也憑藉憎恨而強大
Photo Credit：《咒術迴戰》，來源：IMDb

我們想讓你知道的是

就算有些彷彿毫無止境的一連串戰鬥情節，還是不免會讓人看得稍感疲累，但無論是角色的心理狀態，又或者是他們隨時有可能喪命的安排，卻也還是為《咒術迴戰》帶來了一股極為獨特的陰暗魅力。

文：出前一廷

吾峠呼世晴《鬼滅之刃》由於動畫成為現象級熱門作品，並於2020年連載完結以後，就《週刊少年Jump》現正連載的漫畫陣容來看，目前接下王道漫畫最新龍頭大旗的作品，看起來應該就是芥見下下的《咒術迴戰》了。

事實上，打從連載的第一回開始，《咒術迴戰》也確實展現出與同類漫畫的不同之處。

大多數漫畫的第一回，往往在結構上較為完整，透過類似短篇的情節，簡單帶出故事世界觀與主角的特質，基本上算是個獨立的序章，然後才會在接下來的連載裡，逐漸帶領讀者進入正題。

相比之下，《咒術迴戰》則選擇從一開始便切入重點，並在第一回結尾時留下一個戲劇性十足的翻轉，除了激起讀者的期待感以外，也等於宣告了《咒術迴戰》接下來將會如何披著王道漫畫的皮，從內部開始悄悄破壞與翻轉一些公式跟結構的創作走向。

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Photo Credit：《咒術迴戰》，來源：IMDb

從各個層面來看，《咒術迴戰》的確具有不少會讓人想到其它漫畫的地方。光就一些重要角色而言，便會在不同階段令人聯想至《火影忍者》《進擊的巨人》《鋼之鍊金術師》等作品。至於與戰鬥有關的部分，則能看到像是《獵人HUNTER×HUNTER》《JoJo的奇妙冒險》的影子，例如對於規則與設定的執著，或是「替身」能力般的各種「術式」特性，均是這樣的範例。

除此之外，我們還能在許多細節裡看到芥見的各種致敬之舉。例如「殘穢」這個特殊用語，便來自小野不由美的同名恐怖小說。而在角色造型與視覺表現上，也能讓我們看到《神劍闖江湖》志志雄真實、《JoJo的奇妙冒險：黃金之風》中的反派替身「腥紅之王」，甚至是伊藤潤二的《漩渦》，乃至於知名摔角選手蝶野正洋等影子。

這些林林總總的元素，全在芥見的安排中，於《咒術迴戰》裡被逐一染上他的個人色彩，並統整出一個既讓人覺得熟悉，卻又不時感到新鮮與陌生的世界。正如他總是選擇以新宿、京都或渋谷這些知名地點作為事件背景，讓角色在我們熟悉無比的場所中，展開一場場脫離現實的咒術大戰一樣。

但《咒術迴戰》最有趣的地方並非這些部分，而是如同一開始所說，與他如何在王道漫畫的軌跡下，悄悄破壞某些看似公式的細節，甚至還把王道漫畫一些內在精神上的矛盾，透過故事設定給合理化，甚至更直接搬到檯面上，以此作為劇情特色的創作手法有關。

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Photo Credit：《咒術迴戰》，來源：IMDb

在《咒術迴戰》裡，咒術師所需對抗的「詛咒」，是一種如同惡靈般的存在，透過各種人類的負面情感滋生而成。因此，在芥見下下的設定中，像是季節變化、自律神經失調或家庭與社會壓力等等會影響到人類情緒的問題，都有可能在故事裡化為不同詛咒，讓它們總是叼念著自己誕生的緣由而忽地現身。

這一點或許正是芥見偏愛選擇以熱鬧的地區，作為大戰背景的原因之一。只要是人多的地方，便會聚集越多的負面情感，像是醫院或學校等場所，更會在大家憶起不愉快的事情時，強化那個地方的怨念，使得「詛咒」也因此更為強大。

但在此同時，咒術師的能量來源「咒力」，卻也同樣出自他們的負面情緒，甚至還得學習在平時便累積相關能量，於情感激烈波動的時候，不讓咒力因此浪費，最終才能在需要使用咒力時，得以派上用場，將其運用在各種攻擊與術式上。

如果從《咒術迴戰》最受歡迎的角色五條悟的相關術式來看，會把一些數學或物理理論運用在招式設定中的芥見，會選擇這樣一種類似於「負負得正」的方式來做為世界觀呈現的手法，其實並不奇怪。然而，要是我們從王道漫畫的角度來審視這個環節的話，那麼《咒術迴戰》的有趣之處，則會因此顯示出來。

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Photo Credit：《咒術迴戰》，來源：羚邦

通常來說，曾在《週刊少年Jump》上連載的那些王道漫畫，往往十分強調熱血、努力、正義、友情這類正面精神，透過懷抱這些理念的主角一次次戰勝強敵的過程，不斷反覆譜寫王道漫畫的英雄神話。

但這種典型的王道路線，卻總於內在精神方面有著一些矛盾。有時，我們甚至還會突然察覺，讓那些王道主角得以超越極限的契機，其實一點也不正面，反倒還出自極度的憤怒與憎惡，使這些以正面精神作為號召的角色，最終透過像是好友之死這類的負面情緒，這才得以越戰越強。

舉例來說，在《七龍珠》裡，孫悟空第一次變身成超級賽亞人，其實是因為克林被弗里沙殺害之故。至於《獵人HUNTER×HUNTER》中的小傑，同樣是因為凱特之死，使他再也無法抑制怒氣與恨意，就此化身為鬼神般的強悍存在，令人留下了深刻印象。

像是這種就王道精神來看，其實有點矛盾與分裂，但卻為了戲劇效果而不得不為的常見情節，到了《咒術迴戰》裡，則由於咒力原本便根基於負面情緒的設定，使得這樣的矛盾不僅被直接搬到檯面上，甚至還相當程度的合理化，最終成為了《咒術迴戰》作為一部王道漫畫最有趣的地方。

然而，或許也正是如此，才使得《咒術迴戰》變成了一部總是讓讀者隱隱不安，覺得所有角色都有可能在瞬間崩壞，使情節就此脫離王道而去的奇特作品。

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Photo Credit：《咒術迴戰》，來源：IMDb

最受讀者歡迎，同時也是《咒術迴戰》最強角色的五條悟，平時看似嬉皮笑臉，但卻懷抱著革新咒術界的目標。有時，故事裡的一些細節，甚至還暗示了他未必那麼在乎自己的學生，說不定還有可能其實僅將他們視為一種革命所需的武器。


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