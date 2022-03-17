黑狗「歐嘎」有高度攻擊性難收容，中途之家考慮安樂死，台北市動保處：應該是對法規有誤解

中途之家「忍者軍團家」14日在臉書上表示，自己中途的一隻黑狗由於具有高度攻擊性，經過思考之後，做出準備將其安樂死的決定，並在貼文上倒數安樂死的天數。該則貼文引發許多網友反彈，對此台北市動保處與台北市獸醫師公會也做出回應。

雖有進步但仍可能出現無預警嚴重攻擊，中途犬主人欲安排安樂死

中途之家「忍者軍團家」於14日在臉書發表貼文，表示自己中途的一隻黑狗「歐嘎」，因為過去的創傷經驗，使牠對貓、狗具有高度攻擊性，對人的容忍度雖有進步，但仍可能出現無預警攻擊。經過思考之後，做出準備將其安樂死的決定，並在貼文上倒數安樂死的天數。

貼文出來後，網友於下方熱烈討論，大多是反對安樂死的決定，希望沒有其他病痛的「歐嘎」能出現其他轉機。

忍者軍團家於貼文中寫道，狗狗因為過去的創傷經驗，每日活在緊張、恐懼與焦慮之中，即使藥物治療效果也有限。「歐嘎對貓狗有高度攻擊性，甚至曾為了攻擊其他狗掙斷項圈。」對於人的容忍度雖有進步，但仍可能出現無預警的嚴重攻擊。

忍者軍團家表示，自己在過去半年找過三位訓練師、兩位行為獸醫，「在生活的狹小喘息空間裡，我們總是在思考怎樣對歐嘎最好，同時顧及其他毛孩，與我們自己的人生。」

至於有網友質疑為何不繼續安排將歐嘎送養？忍者軍團家表示，綜合獸醫的判斷，將歐嘎送到沒有攻擊犬照顧經驗的家庭或農場，對歐嘎是極大的精神壓力，新主人也有隨時被攻擊的危險。「歐嘎除非有極其理想的無狗環境、有專業經驗的飼主可以轉移，否則結局極高機率都是回到收容所。」

忍者軍團家於文章中寫道，視歐嘎為自己的孩子，也曾仔細評估收編的可能，但因能力不足以讓歐嘎與其他毛孩沒有風險與壓力地共同生活。盡了一切努力後，最終做出安樂死的決定。

網友劇烈反彈，事主反問「零撲殺真的是在對狗的生命負責任嗎？」

貼文一出，許多網友留言表達自己的看法：「也許你的辛苦我們無法理解，但不代表你就可以安樂他」、「我家的狗咬我們家人無數次，但我們從未想過要安樂他」、「既然給不起狗狗的幸福，那就該交給有能力的人，請不要隨意剝奪他的生命」、「牠有活下來的權利、生命是歐嘎自己的！」

由於受到網友劇烈反彈，忍者軍團家於16日在Medium寫了一篇長文回應網友。當中提到有網友認為「明明有很多人願意收留，為什麼都拒絕？」指自己與太太曾經無預警被咬出五級咬傷（咬傷分級），並表示歐嘎需要的領養條件為無其他動物環境、飼主須有意願承擔咬傷風險，具備耐心、照顧攻擊犬經驗、時間、金錢為歐嘎進行治療，且居住環境成員單純，地點空曠非鬧區。

忍者軍團家在判斷要找到符合以上所有條件的難度極高，所以考慮安樂死。並反問「零撲殺，真的是在對狗的生命負責任嗎？還是，零撲殺剛好滿足了我們對『我好棒棒我不殺生』的道德教條美好幻想？」

至於有人曾將狀況貼給動物行為治療師戴更基醫生，希望其提供飼主協助，戴更基曾表示「這隻的主人正在上我的課程，我不清楚其他醫生為什麼沒辦法幫上忙。我跟主人溝通過，我說的很明白、我可以處理好。」

圖片來源：FB網頁截圖

對此，忍者軍團家回應表示戴醫師說是要由「飼主」一起治療，因此由「中途」來治療是沒有意義的，轉移後一切恐進度歸零。

台北市動保處：應該是對法規有點誤解

《ETtoday新聞雲》報導，台北市動物保護處（下稱動保處）動物救援隊長林庭君受訪表示，16日稍早有跟對方聯絡，並向中途釐清安樂死一事。

動保處表示：「我們有跟他宣導法規，他應該是對法規有點誤解，因為在《動物保護法》第十二條，對動物不得任意宰殺，除非動物有危害公共安全有『立即』危險，才得以安樂死，我們有跟牠宣導，對方說自己要再釐清一下。」

台北市獸醫師公會也於臉書社團中發文，表示因為《動物保護法》第十二條規定，是要對人類有立即危險的當下才能予以撲殺，除此之外給予安樂死都是違法行為，同時呼籲「台北市轄區內的執業會員切勿違法執業！」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航