漢堡王早餐全面升級，無人工防腐劑為健康把關，引領新「食」尚 五款華頌早安餐上路

早餐不僅要吃得飽，還要吃得營養、吃的「頌」！全球健康意識抬頭，漢堡王落實真材實料品牌精神，在台推出全新早餐系列，將食材率先升級；獨家推出五款嶄新「華頌早安餐」，強調麵包均無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，為健康把關！此外，華頌系列早餐，嚴選牛奶蛋與華頌堡體，輕咬可享受甜、鹹交錯層次口感，以及鬆軟入口的美味為營養加分，引領健康時髦的早點新「食」尚。

為歡慶全新華頌早安餐上市，即日起購買「華頌系列」升級豪華(餐)附餐點心+飲料只要$99；購買「國王早餐」或「華頌早安餐」可再用銅板價輕鬆加價享高CP美味，$29加價購中份辣薯球；$30加價購漢堡王雞塊四塊；加價$20套餐飲料升級100%阿拉比卡研磨咖啡，餐點優惠資訊請詳見店內公告。

3月22日起於推出官方社群系列活動，邀請粉絲於Instagram 限動參與互動即有機會獲得一年份早餐！省荷包，營養加分少負擔，還等什麼？快來補滿超「頌」正能量！詳細活動情報，請密切關注漢堡王臉書粉絲專頁（BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團）

Photo Credit：漢堡王 即日起購買「華頌系列」升級豪華(餐)附餐點心+飲料只要$99

五款「頌」口味，高營養低負擔提供滿滿「頌」能量

漢堡王早餐新升級的「華頌早安餐」，漢堡麵包均無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，麵包體外層酥脆、內層鬆軟，多層次口感增添美味；將香醇牛奶加入優質雞蛋中，香煎出的滑嫩牛奶蛋更是早餐中不可或缺的美味配料。五款餐點分別為「花生香豬蛋華頌」、「火腿培根蛋華頌」、「經典脆雞華頌」、「華鱈魚華頌」、「花生蔬菜蛋華頌」，口味多元、選擇多樣。

花生香豬蛋華頌：單點$70，套餐價（含有熱美式(小)乙杯）$80

嚴選豬肉餅和超嫩牛奶蛋，抹上吃得到花生顆粒的花生醬，搭配外酥內軟的華頌，豐富又營養。

火腿培根蛋華頌：單點$60，套餐價（含有熱美式(小)乙杯）$70

經典美式早餐莫過於火腿培根蛋，火腿、培根再搭配元氣牛奶蛋和香濃起士，外層附上酥脆口感鬆軟華頌，口感滿分。

經典脆雞華頌：單點$65，套餐價（含有熱美式(小)乙杯）$75

獨家秘製美味脆雞與新鮮蔬菜，搭配香煎優質牛奶蛋與鬆軟華頌，開啟正能量的一天。

華鱈魚華頌：單點$75，套餐價（含有熱美式(小)乙杯）$85

整顆華頌均無人工防腐劑、無人工香料、無人工色素，配上進口阿拉斯加圓鱈魚，為早晨增加悠閒異國風情。

花生蔬菜蛋華頌：單點$50，套餐價（含有熱美式(小)乙杯）$60

整顆華頌均無人工防腐劑、無人工味精、無人工香料、無人工色素，使用新鮮蔬菜與番茄，搭配香滑厚的牛奶蛋、香濃花生醬與獨特鬆軟華頌，清爽營養，健康加分低負擔。

Photo Credit：漢堡王

Instagram分享早起最「頌」照，有機會獲得一年份早餐劵

為歡慶全新早餐上市，喜愛與粉絲互動的漢堡王推出「早點起床早點頌！」社群系列活動，首波自3月22日起，粉絲只要在個人Instagram限時動態中互動分享、截圖至官方粉絲團活動貼文中留言自己『早起很頌（鬆軟）的照片』畫面，並標記漢堡王官方帳號，漢堡王將大方抽出一年份早餐劵，讓熱愛吃早餐的你「頌頌」吃飽吃滿一整年！

早起做自己喜歡的事，不論是早起逛早市、晨衝看日出、準備開追動漫或是吃份健康滿點的漢堡王早餐，都因為一早有了美好的開始，讓一整天心情超級「頌」！詳細活動抽獎情報，請密切關注漢堡王臉書粉絲專頁活動公告（BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團）

3月29日同場更加映，官方粉絲團留言分享「早起做什麼會很頌？」，漢堡王將選出5位最接地氣的「頌」創意，漢堡王會演繹你的頌創意並作為官宣素材，於4月13日分享在官方粉絲團，讓全台的消費者都能看到「您的」最頌情境！詳細活動辦法請密切關注「漢堡王粉絲團（BurgerKing 漢堡王火烤美味分享團）活動貼文。

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