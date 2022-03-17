台灣生育率連7跌、年花近千億也難以「催生」，民團與立委呼籲政院成立少子化專責機關

台灣已經連續2年「生不如死」，2021年的出生人口、結婚對數雙雙創下歷史新低，2021年總生育率0.98％，比2020年還少0.1％，台灣的生育率已連續7年下降，政府今年就育兒政策投入800億，但朝野立委和民間團體都認為政策治標不治本，光是「發錢」沒用，應該有其他更完整和積極的措施，為了讓現有政策橫向整合、檢視政策成效；政院應該成立專責單位來強化力道。

民間團體：提高津貼發錢不足以催生

兒福聯盟、兒童健康聯盟與立法院兒少權利促進會共同舉辦記者會，指出現行少子化政策三大問題包括缺乏橫向整合、政策成效沒有評估、提高津貼不足以催生等；並指出鄰國日本為因應少子化問題，將於2023年4月成立更高權責的「兒童家庭廳」，以統合相關政策；呼籲行政院成立少子化專責機關，定期檢視少子化政策執行成效，優先回應育兒家長的需求，提供家長全方位的育兒支持。

兒福聯盟執行長白麗芳指出，行政院2018年提出「少子女化對策計畫」，但2021年我國的生育率卻不到1，新生兒人數不到16萬，世界排名倒數，檢視政策存在三大問題，包括各部會缺乏橫向整合，各自為政；政策成效缺評估，生育率1.4難以達標；提高津貼發錢不足以催生，包括友善育兒職場、住宅補貼、托育、教育等面向也要一併考量，才能讓夫妻願意生。

瑞信兒童醫療基金會董事長吳春福表示，兒童世代不是拼湊問題，專責機構非常重要，根據統計，台灣在兒童暨家庭的公共支出只有4%，相較美國的10%、歐洲平均20%、北歐國家更是25%，實在太低，兒虐、兒福等各項議題非常複雜，要有專責單位，才能在錢、人、制度與執行上一貫。

立委王婉諭表示，自己身為4個小孩的母親，從自然受孕、流產與人工受孕都有經歷過，她認為應該要從經濟、文化、勞動與防止虐兒等面向面對少子化問題，包括高房價、低薪資等經濟問題，家庭與工作難以兼顧，照顧責任多落在女性身上及兒童易遭不當對待，也讓爸媽擔心受怕，因此支持政府成立專責機構，解決少子女化危機。

邱臣遠提到，夫婦月薪都6萬的雙薪家庭，如果要養小孩與存錢的話，每個月頂多存1萬，房子200萬的頭期款要存16年才能存到，在生存壓力這麼大的狀況下，少子化不會因為政府幾千元的津貼就改善，他建議仿效日本成立專責機關，加強應對少子化的力道。

行政院：政策已有成效，各方意見都會參採

對於社福團體與立委的呼籲，行政院發言人羅秉成今天在行政院院會會後記者會上回應，政府推動少子女化政策，預算年年增加，今年有800億元，明年達千億元，推動提高育兒津貼、增加公共托育名額、補助不孕症治療等多項政策，有顯著成效，少子女化議題有多種因素與挑戰，各方的建議都會參採，有更好的建議，政院也會誠心誠意推動。

行政院昨日召開「性別平等會第25次委員會議」，行政院長蘇貞昌表示，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，投入的相關經費從2016年的150多億元，增加到今年超過800億元，明（2023）年預計近千億元，從受孕、懷胎、產檢、育嬰等，都要給予國人更多的支持和照顧。

此外，去年7月多項措施亦上路，包括擴大不孕症補助、增加產檢補助、提高育嬰留職津貼及增加申請彈性等；另一方面，去年8月育兒津貼已從每人每月2500元提高至3500元，今年8月起將再增至5000元。政府亦提高育嬰留職津貼，由6成薪提高至8成薪，近半年多來已支付近20億元，同時亦增加申請彈性，並修改相關法規。

不過立委蔣萬安日前在院會總質詢時就質疑，民進黨政府已經編列超過上千億元的預算在少子女化上，至今已執行超過1700億元，結果台灣新生兒人口數自民進黨2016年執政後「懸崖式下滑」，政府花了那麼多年和錢，每一年新生兒人數總要成長一些，不然稍微趨緩、持平也好，結果出生數還是不斷下降，不斷補助育兒津貼，看起來很好，但是結果論就沒成效。

針對質疑，衛福部長陳時中當時則表示，推出相關政策，照理講應該都會有效，對生養品質都會有所幫助，但是生育率能夠平穩就算不錯，全世界受到疫情2年來影響，生育率都在往下降。

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核稿編輯：翁世航