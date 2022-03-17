健保部分負擔新制出爐：慢箋、檢驗費、輕症衝大醫院將收費，醫改會：懲罰三高族、急重難症患者

健保部分負擔草案出爐，衛福部昨（16）日預告草案，未來藥品、檢驗費、輕症患者衝到大醫院將收取部分負擔，最快上半年實施。據健保署推估，3大部分負擔調整後，在健保收入方面總共約可挹注107億元。

慢箋、檢查檢驗將收費，急診小病衝大醫院喊漲

《中央社》報導，為強化健保財務狀況，衛生福利部全民健康保險會2月底開會討論5大措施，最終方案由衛福部長陳時中拍板定案。未來藥品部分負擔將收取20%費用，收費上限提高至300元。檢驗檢查將以檢驗費10%、20%收取部分負擔，估每次就醫多收100元至400元，未經轉診就跑到醫學中心做檢查收最多上限400元。到診所、地區醫院做檢驗檢查，檢驗費低於500元免收部分負擔。

急診部分負擔部分，診所、地區醫院收費150元，但檢傷分類4到5級的輕症患者如果衝大醫院，將收取800元，1到2級重症患者到大醫院急診則收取300元。

慢性病連續處方箋方面，原本第2、3次到區域醫院及醫學中心要加收100元，引發醫院反彈，草案中已全數取消，即第2次起領藥一律不收費。衛福部社會保險司長商東福向《自由時報》表示，慢性病連續處方箋最後取消區域醫院及醫學中心加收規定，是考量領取慢箋族群不少相對是經濟弱勢，且慢箋患者需要定期檢查檢驗確定療效，為降低負擔而做此調整。

健保部分負擔新制各界褒貶不一。《自由時報》報導，陽明交通大學醫務管理研究所兼任副教授洪子仁認為，部分負擔新制宣示了兩大重點，一是使用者付費的概念，民眾逐漸接受、慢慢有共識，二是珍惜健保醫療資源。

台灣急診管理學會理事長陳維恭則表示，部分負擔「以價制量」有一定效果，但長久維持一個價格，政策容易鈍化。且從急診政策來說，用檢傷分類做為限制，操作上恐有一些問題，建議每兩年檢視成效，滾動式調整。

慢箋新制恐影響三高族最甚、檢查檢驗部分負擔將懲罰急重難症患者

台灣醫療改革基金會今（17）早發表聲明，表示對此預告版本感到失望，該會指出慢箋新制將影響三高族最甚，尤其是糖尿病患。據統計，慢性病就醫人數前幾名中，慢箋部分負擔政策影響最大是三高患者，人均差額推估三高患者的費用約會落在1510-1885元，尤其是糖尿病患者增加的負擔最高，中位數超過1500元。

再者，醫改會認為檢驗檢查費用的部分負擔調整將懲罰急重難症患者。該會指出急重難症患者本是區域型醫院服務重點，健保調漲的版本與分級醫療之推動恐背道而馳。

醫改會也提醒，本次草案以漲價急診部分負擔方式並不能改變民眾長年假日衝急診的狀況，醫改會指出，政策設計若希望民眾不要衝急診，應積極提升民眾相關識能，並針對假日開診率不佳提出配套。

草案即起展開14天預告期，蒐集各界意見，但因事涉範圍大，各家醫院醫事系統、程式還有待調整，若相關溝通及調整順利，最快上半年實施。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：翁世航