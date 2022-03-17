串流龍頭Netflix盯上「免費仔」，新政策「非同住者須額外收費」引發熱議

截至2021年底，影視串流龍頭Netflix全球付費用戶總數為2.218億，其中7520萬用戶（佔總數34%）位於美國和加拿大，而面對這些龐大的付費用戶基底，Netflix也開始祭出相關規範。Netflix指出，近日將採取更嚴謹的措施，用戶若將Netflix帳戶分享給非同住者，就需要額外收費。

其實，Netflix官方服務條款就有說明，明確指出帳號「不可作為商業用途，也不得分享予您家庭成員以外的人士」，而Netflix近年循序漸進地​​控管用戶的共享帳戶，試圖限制用戶的裝置數量。Netflix就曾在去（2021）年針對美國少部分用戶進行測試「驗證機制」，要求用戶驗證他們與帳戶持有人同住，此目的就是要限制用戶濫用共用帳號，防止用戶過度分享單一帳戶密碼。

而在16日， Netflix宣布將在智利、秘魯、哥斯達黎加三個國家嘗試進一步的測試，推出「添加額外會員」、「轉移資料到新帳號功能」兩項新功能。

Netflix產品創新總監Chengyi Long表示，Netflix 一直讓同居的人可以輕鬆共享帳戶，並在 標準（Standard）及高級（Premium）會員中提供單獨的分流帳號， 雖然家庭方案非常受歡迎，但也對何時以及如何共享造成一些混亂，因此將推出以下兩點新功能。

添加額外會員：可在標準及高級會員之中，加入最多2名不同居住地的子帳號，約為2.99美金（約新台幣85元），能夠享有自己的個人資料、帳密和個性化推薦。 轉移資料到新帳號​：基本、標準和高級會員，可將共享帳戶的資料轉移至新帳號或子帳號，同時保有查看歷史紀錄、我的列表和個性化建議。

最後，Chengyi Long提到，現在的 人們有很多娛樂選擇，因此Netflix希望確保新功能對會員都能有效且靈活，而 在其他地方跟進之前，Netflix將努力了解這兩大新功能對智利、秘魯、哥斯達黎加等用戶帶來的影響。

換句話說，這兩大功能為Netflix嘗試停止用戶無限制的分享帳密，防範「非同住用戶」共用的行為，若用戶想要分享給同住者之外的人，就必須額外付費，當然，這就會提高家庭分享方案的金額。

而在這三個測試市場中，Netflix將在接下來幾週內，通知家庭之外共享帳戶的成員—— 當家庭方案以外的裝置登錄帳戶時，就會提示成員驗證其帳戶； 然後，Netflix可能會要求用戶透過發送驗證碼來驗證裝置登錄。

最後，從上述聲明來看，目前Netflix並未明確指出此變革會廣泛地在全球推出，不過，多數人都認為Netflix將在日後，漸進式的在全球推出這兩大功能。

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核稿編輯：翁世航