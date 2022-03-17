俄烏戰場延燒網路：各大社群平台擋假新聞如「打地鼠」，疲於奔命卻出招無果

俄烏戰爭持續延燒，兩國之間的資訊與認知作戰也進入白熱化，各大社群平台上不實資訊滿天飛。科技公司雖然接連出招抵制不肖人士或俄國官方輸出的假新聞，過程卻如同「打地鼠」般，一波未平一波起，解決計畫趕不上變化，讓身處戰事的民眾依然陷入尋找真相的迷霧之中。

有專家向《CNN》報導指出，俄烏戰爭中的不實資訊與其他假新聞事件有兩大差別，一為烏克蘭相關的錯誤資訊能見度高，並且以極快的速度跨境傳播；二為俄羅斯政府本身直接參與了假新聞的產製，不斷散布對立和紛亂內容的過程，使得情況變得更加複雜。

以影像、影音作為基礎的假新聞使查核難度升級

比起大多以文字作為基礎的疫情假新聞，俄烏戰爭中的不實資訊通常都是以照片與影片的方式呈現。導致專業人員或自動化系統在辨別資訊真偽的過程變得更加困難、耗時，更遑論普通社交媒體用戶。

影像的查核必須透過人員先以圖片搜尋的方式，確定照片是否曾經被發布過。若經過第一步審核，照片將再接受特殊工具分析陰影，或把照片中的地形與衛星地圖進行對比，證明照片是否的確在它聲稱的位置拍攝。

影音部分的流程則更加困難。史丹福大學研究人員Reneé DiResta指出，尋找影片上的縮圖還算容易，但若想以縮圖反向追蹤完整影片，難度將會大大提升。隨著TikTok等短影音平台的盛行，除了含有錯誤資訊的原始影片，還出現了許多用戶後續發布的反應影片，使得假新聞被根除的可能性降低。

另一讓影像、影音不實資訊難以被制止的原因在於，它們往往比文字更具情感煽動力，使得用戶更有可能進行分享。此外，文字的傳播會受到語言種類的限制，但照片或影片不會，這也導致假新聞跨國界傳播速度越來越快。

官方帶頭造假，增添複雜性

在這場戰爭中，無論是俄羅斯還是烏克蘭官方都曾發布過不實資訊。例如：俄羅斯曾經指控美國在烏克蘭研發生化武器而普亭已出手制止拯救世界；烏克蘭外長曾經提到位於札波羅熱的核電廠若爆炸，災難規模將會是車諾比事件的十倍，此消息隨後被專家駁回，表示現代建造技術已有進步，核電廠爆炸機率並不高。

根據《CNN》報導，俄羅斯如同一座工廠般的產製假新聞。當局會先發布一些具有暗示性的聲明，留下讓人揣測的蛛絲馬跡。接著這些資訊會受到官媒重複報導。許多匿名網站、社群媒體帳號也使事件持續發酵、內容變得越趨荒誕，而這些荒誕的說法最終會再被官媒利用，開啟下一次的惡性循環。

各大社群媒體平台祭出策略對抗假新聞，效果未見

臉書和推特目前已著手將俄羅斯官媒發布的內容、連結刪除或是附上標記。可惜的是，由Center of Countering Digital Hate發布的一項研究對俄羅斯官媒近期發布的3593篇臉書貼文進行了抽樣調查，發現其中有91%並未被標示由國家發布。

TikTok則是在本月初表示，公司持續在一些「被國家控制的帳戶」上顯示標籤，並禁止有害的錯誤資訊。不實資訊專家Cindy Otis向《衛報》表示，TikTok的設計初衷就是讓影片、照片、聲音更容易的拼接在一起，對於試圖散布假新聞的人來說，是個有用的工具。

此外《路透社》報導，Google於二月底也曾宣布，禁止俄羅斯官媒RT以及其他頻道利用網站、APP、YouTube頻道收取廣告費用。然而《NewsGuard》的一項分析指出，儘管Google祭出此項禁令，數個專門散播俄烏戰爭不實資訊的網站卻還是利用Google以及其他廣告商獲取廣告收入。其中不乏隱藏資金來源、從其他國家註冊、或者與普亭（Vladimir Putin）關係企業相關的網站。

許多專家表示，科技公司針對這次情況的反應一直很隨意，面對假新聞的嚴重性與複雜性也缺乏系統性的應對能力。他們擔心即使制定出相關政策，實際行動卻與承諾不一致，成效會變得相當糟糕。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航