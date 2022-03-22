只要有心，人人都能成為雲端人才！AWSome Day線上雲端培訓日4/14登場，新手免費報名

世界局勢快速變化，人類主流經濟已幾乎全面步入5G、AI、雲端運算的世界。企業加快數位轉型因應的同時，也求才若渴，急需有數位轉型素養的人才加入。其中，又以雲端技術人的需求最高，企業渴望有雲端知識與技術的員工，替企業有效維運、資安管理、加速創新。

為了讓更多有意學習雲端的初學者，能迅速搭上雲端趨勢，並即早入門雲端技術，雲端服務供應商龍頭Amazon Web Services （AWS）舉辦專為入門者打造的「AWSomday雲端培訓日」，現在即可免費報名且享有免費試用機會。成為雲端時代的搶手人才，由此展開。

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雲端技術可以做什麼？

「雲端」，其實就是借助穩定的雲端服務供應商，幫助個人或組織免除繁複的維運工作，有效運用雲端資料與運算能力，以利於維運和專注創新，並且不必再購買或費心維護實體資料中心或伺服器。舉凡：資料備份、災難復原、電子郵件、虛擬桌面、軟體開發和測試、大數據分析，以及面向客戶的 Web 應用程式等，都能利用雲端達到事半功倍的效果。

全球導入雲端技術的大企業不計其數，許多台灣知名企業如遠傳、CATCH PLAY等，甚至是Disney+、法拉利，都是AWS雲端服務的忠實顧客。他們之所以積極運用雲端，其一是為了保持靈活彈性，方便企業輕鬆存取各種技術，並且更快地進行創新；其二，是能根據實際使用情形擴大或縮減部署，保持彈性也使成本發揮最大效益；其三，由於 AWS 的基礎架構遍及全球，因此只要按幾下滑鼠，就能在多個實體位置部署應用程式，也就是能在在數分鐘內完成全球部署。

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此刻已是雲端時代，成為雲端人才是必然

許多企業正積極導入雲端，即使個人現在所處的公司尚未數位轉型，並不代表不需要培養雲端能力。基本上，雲端運算可分為主要三種類型：

基礎架構即服務 （IaaS）：與許多IT部門及開發人員熟悉的現有IT資源最為相似，IaaS包含雲端IT的基本建置區塊，提供網路功能、電腦 （虛擬或專用硬體） 和資料儲存空間的存取，目的是提供IT資源最高等級的靈活性和控管。

平台即服務 （PaaS）： 省去管理基礎架構 （通常是硬體和作業系統）的麻煩，PaaS能幫助企業專注於應用程式的部署和管理，不需擔心執行應用程式時的資源採購、容量規劃、軟體維護、修補，或任何其他無差別的繁重工作，有助於提升工作效率。

軟體即服務 （SaaS）：簡言之，就是直接利用現有的雲端軟體服務。藉由SaaS產品，企業不用關心如何維護服務或如何管理基礎架構，只需要懂得如何使用軟體，為企業帶來益處即可。

當雲端趨勢成為必然，迅速為自己培養起雲端素養，甚至進一步成為專業人才，才能站在浪頭上保有競爭力。在AWSome Day中，新手可以迅速建立雲端素養，探索自己感興趣的主題，並在AWS豐富的線上資源與學習地圖下，即刻展開雲端歷程。

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免費報名4月14日AWSome Day雲端培訓日

總之，AWS雲端服務的諸多趣味與好處，唯有親身體驗才知道。為了讓新手能迅速入門雲端世界，AWS定期舉辦專為入門者打造的「AWSome Day雲端培訓日」，活動中將有資深課程講師親身教學示範AWS雲端工具，並且一一破解雲端議題相關的迷思。此外，報名活動並全程參與線上培訓者，還有多重好禮與抽獎機會（詳見下圖），歡迎對雲端世界有興趣的初心者報名參加。

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