普亭最後的絕招就是「把中國拖下水」，但其實習近平都看在眼裡

俄烏戰爭進入到長期對峙階段，由於俄軍在訓練、後勤補給、野戰指揮、戰術執行、情報搜集大有問題，導致戰況不如預期甚至久攻不下基輔、哈爾科夫（Kharkiv）、奧德薩（Odesa）、札波羅結（Zaporizhzhia）等指標城市，這讓普亭在開戰之初所預設的「速戰速決、攻心為上」戰略已成明日黃花。

另一方面，烏克蘭軍民的抵抗意志與軍事反擊能力不容小覷，西方民主國家祭出高強度的經濟制裁，同時又對烏克蘭提供各類戰爭物資、先進武器、戰場情報與戰鬥人員，這些有形無形的外援也強化基輔的反制條件，北約成員國近日在挪威進行「酷寒反應」演習的具體作為，都使得俄羅斯面臨內外交迫的局面。

除了內部反戰的氛圍逐步加溫外，更糟的消息是維持戰爭運轉的資源只剩下兩週的儲量，基輔所採取的「空間換取時間」的策略似乎出現了效果。

戰事不順，普亭還能有哪些招數？

為了打破當下僵局，普亭勢必得採取極端的行動，贏得一場象徵性的勝利，藉此取得一只體面的和談條件。否則打一場勞師動眾或曠日費時的消耗戰，只會讓俄羅斯深陷戰場的泥淖；諷刺的是，這本來是俄羅斯或蘇聯拖垮拿破崙或希特勒入侵的戰略方案，沒想到現在卻反作用在自己身上。

這些作為也包括拉高核子作戰準備，雖然核戰的毀滅效果可能迫使西方施壓烏克蘭在談判桌上讓步，但在美國「相互保證毀滅」（MAD）的承諾，以及先進反彈道攔截系統（ABMs）的部署下，俄國是否承擔發動第一擊後的風險仍是個問號。

此外，俄軍在戰場上公然使用違反日內瓦公約的各種武器，或啟動各種形式的無差異攻擊，試圖透過心理戰或恐怖氛圍，如同蒙古西征的屠城喊話瓦解烏克蘭軍民的抵抗意識，然後廉價贏得的戰役勝利。

但這種反文明的戰術，適得其反激發了烏克蘭的抗敵意志，面對自己親友家人慘遭屠殺的悲劇，只會強化同仇敵愾的情緒。這可從馬立波遭斷絕外援，平民死亡數突破兩千，但俄軍始終拿不下這個城市的結果得到解釋。

普亭最後的絕招就是意圖把中國拖下水，緊緊綁在這條戰船上成為命運共同體。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

莫斯科的盤算是兩國在意識形態與政治制度上擁有高度的同質性，皆為強人政治與意圖改變現狀的「修正主義」國家，更關鍵的是雙方在全球戰略上建立「新型態戰略協作夥伴關係」，在地緣政治上則主導上海合作組織。

深入觀察，前者是為了對抗美國的北約與印太戰略而來，後者則著墨兩國共同「反分裂、反恐佈、反激進」，昔日北京以這些理由鎮壓新疆與西藏反抗勢力，今天莫斯科沿用同樣的理由入侵烏克蘭。普亭要習近平介入戰事提供援助，甚至不惜透露中國在今年秋天要「接管台海」，就是期待中共除了比照北約給予各項戰爭物資外，仿效當年抗美援朝的志願軍模式進入戰場。

諷刺的是，習近平本來的盤算是左右逢源，選擇最適當的時機進場扮演「關鍵調停者」，如此在二十大前還能為錦上添花搞個「出口轉內銷」的大內宣，然而普亭的喊話完全打壞了習總書記的佈局。

俄國攻烏受挫，中共其實也看在眼裡

俄國在烏克蘭戰事的教訓必然給中國相當的啟發，如果全球第二強權無法憑藉軍事力量打敗對手，中國又如何輕易跨越海峽天險渡海攻打台灣？更遑論台灣擁有強大的防衛實力，美日、Quad與北約對於中共的軍事行動必然不會坐視不管。

北約各國目前舉行的「酷寒反應」演習除了威懾俄羅斯外，其實也對北京構成心理嚇阻效應。除了威脅俄國在波羅的海的通路，直接衝擊艦隊重要軍事基地加里寧格勒（Kaliningrad）與位於芬蘭灣王冠城（Kronstadt）的戰略價值，更封鎖了聖彼得堡出海口，如果芬蘭與瑞典加入北約，莫斯科將重回彼得大帝發動「大北方戰爭」的原狀。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 俄國在加里寧格勒的軍港

值得注意的是，這場極地作戰演習還瞄準了莫曼斯克與北冰洋海線，這個北方的不凍港是二戰盟軍奧援蘇聯的重要據點，德軍當時發動銀狐作戰就是為了切斷俄國對外聯繫的通道，如今卻可能影響中國藉由北方海線運補俄國的實質意義。

最後，拜登在3月24日即將赴歐盟參加北約峰會，此行乍看之下是為了因應俄烏戰事，但這只是去年行程的翻版而已，即便如此，其政治效仍不容忽視。

拜登去年6月先到英國參加G7峰會，然後再到歐洲參加北約峰會與歐盟30國大會，最後再與普亭在日內瓦會面。「多邊主義、民主外交、集體安全」可視為拜登政府外交政策的重心，主要是預防中國或俄國在區域採取擴張行動破壞和平與權力平衡，北約日益趨強的態度以及波蘭、捷克、斯洛伐克三國外長前往基輔會晤澤倫斯基可視為華府預防外交的成果。

為了避免中國因素成為歐洲與印太地區不確定的變數，在去年歐洲行後拜登即宣示「美國對台灣的安全承諾堅若磐石，猶如對南韓、以色列與北約一般」，同時表示中國威脅將催生「印太新北約」的出現，如今面對中俄之間微妙的關係華府再度提出同樣的說法，其政治意義實在不言而諭。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航