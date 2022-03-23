剖腹產「手術低體溫」除了影響寶寶，產婦也可能增加失血量等併發症

「您好，我是麻醉科醫師，明天的剖腹產會由我負責麻醉。」醫師來到產科病房進行術前訪視，這是李小姐的第二胎。

「醫師，」李小姐顯得有點緊張，「我上一次剖腹產還算順利，但是實在好冷喔。」

「在手術過程中覺得很冷嗎？」

「對啊！」李小姐用力點點頭，「打完麻醉之後，真的都不會痛，但是從寶寶要出來那一刻就開始覺得好冷、好冷。」

「那是從骨子裏面冷出來的感覺，非常非常冷，」李小姐握著拳頭做出顫抖的樣子，「我冷到一直發抖、一直發抖，護理師只好幫忙握住我的手，不然醫師實在沒有辦法開刀。」

「有許多產婦都有類似的經驗，但是這位媽媽特別嚴重，她真的被冷到了，所以就希望我們用專業且有效的方式，讓她不用再次經歷那種感覺。」這是台灣術後加速康復學會理事長郭書麟醫師的經驗，後續替她使用了多重整合的體溫管理方式，包括較穩定的核心體溫監測、熱空氣式保溫毯、輸液加溫器等，甚至在手術前就開始幫她預保溫。從打半身麻醉、剖腹產手術、到恢復室，她的體溫都能維持穩定，才感覺相當溫暖。

Photo Credit: 照護線上

郭書麟醫師表示，預防產婦在手術中出現低體溫，可以大幅提升舒適度，也能減少出現併發症的機會。

手術低體溫，產婦併發症很多

在麻醉之後，人體的血管會舒張，使熱量流失較快，另一方面，因為肌肉放鬆，而無法顫抖產熱，使體溫逐漸下降。若未使用主動式保溫裝置，約91％產婦會在剖腹產過程中，體溫低於攝氏36度（ref. 1）。

「手術低體溫」絕對不單純是患者主觀「會很不舒服」這樣的問題而已，而是非常重要的病人安全議題，郭書麟醫師解釋，因為大量的實證醫學研究都證實，手術低體溫與凝血功能有關。當體溫過低，患者便無法維持正常的凝血功能，使術中出血量增加。

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另外低體溫會造成免疫力下降，導致術後傷口感染的機會提高。郭書麟醫師提醒，「手術低體溫還會增加心臟的負荷，這對剖腹產的媽媽是很大的壞消息，畢竟孕產婦的心臟除了負荷自己，還要負荷寶寶，平時幾乎可說是處在極限運轉的狀態，萬一再加上失溫，又要消耗更多氧氣才能促使肌肉產熱，很可能心臟就承受不了。」

看了這麼多手術低體溫會帶來的併發症後，大家一定能理解，避免在手術過程中出現低體溫，是個非常重要的課題。

媽媽低體溫，寶寶也會受影響

如果媽媽在剖腹產過程中出現低體溫的狀況，會增加手術的困難度，且會影響寶寶的核心體溫。郭書麟醫師說，當產婦感到寒冷的時候，身體不停地抖動，將讓婦產科醫師無法精確執行手術；當媽媽的核心體溫在下降時，羊水的溫度也跟著下降，讓寶寶在子宮裡就開始受到低體溫的影響。

「倘若是早產兒，低體溫將造成極大的威脅。」國泰醫院小兒科主任沈仲敏醫師表示：「早產兒的體溫調控能力較弱，皮下脂肪也不夠，容易因為低體溫而造成酸血症，引發無氧代謝與心跳過慢等全身性的影響。」

低體溫對早產兒的威脅很大，會提高敗血症、慢性肺病變的風險，而在處理低體溫問題的過程中，早產兒也很容易受到傷害，例如矯正酸血症時，可能會併發腦出血的問題。沈仲敏醫師強調，我們必須要提高警覺，並極力避免早產兒陷入低體溫的困境。

預防手術低體溫，保障母嬰安全

「預防手術低體溫的方式分為主動式與被動式，」郭書麟醫師指出：「而在手術中我們會採取多重的策略合併進行，確保患者於漫長的手術過程中，熱量不要散失太快而造成體溫下降。」

最常見的被動式保溫方式，就是替病人多蓋些被單，或調高開刀房的環境溫度，然而，被動式保溫的效果有限。郭書麟醫師，至於主動式加溫方式，包括利用熱空氣式保溫毯、烤燈，或將點滴、血品加溫的輸液加溫器等。

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熱空氣式保溫毯有很多小孔，可以吹送暖空氣，是許多臨床文獻顯示（ref. 2）有效率的保溫工具，因為體溫主要是由皮膚散失，由於體溫較高、外界溫度較低，兩者間溫差愈大，輻射效應就會讓身體熱量損失較快。如果於患者身上鋪上一層循環式的熱空氣保溫毯，熱空氣式保溫毯的溫度能維持攝氏38度左右，皮膚與外界的溫差沒有明顯溫差，體溫就不會一直散失。

據統計，因輻射效應皮膚散失的熱量，約佔到整個身體熱量損失的4成至6成左右，所以如果能夠減少這些熱量損失，就能幫助患者把熱量保留在體內。目前許多國家在臨床上，不僅針對產婦，而是只要患者需要麻醉，就會需要替患者採取主動加溫的方式保溫。

原先早產兒出生後，小兒科醫師會立刻把早產兒擦乾，並將早產兒裝進特殊的保溫袋內，來維持早產兒的體溫。

後來又加入了熱空氣式保溫毯，當早產兒出生時便直接放在攝氏38度的熱空氣式保溫毯上，讓早產兒能夠立刻感受到溫暖。

貼心小提醒

手術低體溫對產婦、胎兒都有負面影響，需要運用主動式保溫設備積極預防，而在使用主動式保溫設備時，也需要做好核心體溫的監測，郭書麟醫師叮嚀，我們都會持續監測，確保產婦之核心體溫維持在理想的範圍內，不會過低、也不會過高，透過合理精確的體溫管理，提高麻醉、手術的安全性。

參考資料

Cobb B, Cho Y, Hilton G, Ting V, Carvalho B. Active Warming Utilizing Combined IV Fluid and Forced-Air Warming Decreases Hypothermia and Improves Maternal Comfort During Cesarean Delivery: A Randomized Control Trial. Anesth Analg. 2016 May;122(5):1490-7. doi: 10.1213/ANE.0000000000001181. PMID: 26895002. Nieh HC, Su SF.,. Meta-analysis: effectiveness of forced-air warming for prevention of perioperative hypothermia in surgical patients. J Adv Nurs 2016 Oct;72(10):2294-314. doi: 10.1111/jan.13010. Epub 2016 May 31. PMID: 27242188.

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航