我的財產你的制裁？凍結俄國人資產，是歐美的搶錢藉口嗎？｜又！賈芯文S1EP15

文：蕭汎如、陳韻安

節目意見募集中！歡迎點進問卷填寫建議。

自俄羅斯於2022年2月24日以「維和」名義，在烏克蘭境內的頓內次克、盧甘斯克開始進行特別軍事行動以來，戰爭在實體戰場跟虛擬世界同時開打，各種真假參雜的訊息到處流傳，在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也收到許多相關訊息的回報，其中便流傳著認為「歐美凍結俄國人私人資產，侵犯私人財產權」的訊息：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

以下將透過三個面向，釐清網路訊息的錯誤之處。

什麼情況下會經濟制裁？

經濟制裁顧名思義，是指國際組織，例如：聯合國、歐盟，或是單一國家，為了要達到某些外交或政治上的目的，因此針對某個國家或地區，採取的「非武力」強制性措施，例如：油氣和武器禁運、凍結資產、特定物品禁止進出口等等。

俄羅斯之所以在烏俄戰爭中，受到歐盟還有其他國家的經濟制裁，是因為許多國家，都不能認同俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，所以歐盟為了削弱克里姆林宮資助戰爭能力、讓俄羅斯主張侵略的勢力付出經濟和政治代價、削弱俄羅斯的經濟能力，才會聯合世界各國，一起發動對俄羅斯的經濟制裁，跟隨便干涉私人財產的情況，並不能混為一談。

哪些對象被凍結資產？凍結的目的是什麼？

以歐盟的經濟制裁為例，凍結資產、旅行禁令等制裁內容，並不是針對一般俄羅斯老百姓。實際上，受影響的是877位自然人和62個法律實體。（資料統計至2022年3月15日）制裁的理由是，他們必須為促成俄羅斯侵犯烏克蘭的行為付出代價。比如說，被稱為「商人官員」、專門替普亭解決商業問題的俄國億萬富豪尤斯馬諾夫，還有其他十幾位富可敵國的政治家和商人，因為在石油、銀行、媒體、運輸，這些政府的關鍵經濟部門，有重要的地位，被認為可能提供了攻打烏克蘭的資金，所以才受到制裁，一般俄羅斯人不是制裁的目標。

凍結方可以使用他人被凍結的資產嗎？

根據歐洲議會和歐盟理事會的法規，「凍結資產」的意思是「暫時保留財產」，也就是說，並不能隨便挪用凍結的私人資產，而且凍結財產也會有期限，不是無止盡的凍結。根據歐盟理事會在3月10號發佈的決議，歐盟執行的制裁將延長到2022年9月15日。

專家諮詢：資深媒體人 蔡又晴

延伸閱讀

影片參考資料

責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範