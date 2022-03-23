我的財產你的制裁？凍結俄國人資產，是歐美的搶錢藉口嗎？｜又！賈芯文S1EP15
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網路上流傳「歐美各國凍結俄羅斯人資產，是掠奪、侵犯私人財產權」之訊息，然而此訊息不完全正確，且解讀方式易誤導人。凍結資產之目的為防止更多資源投入對烏克蘭的軍事行動，制裁的範圍也針對與俄羅斯官方密切往來、有提供戰爭資金可能，或給予政府支持的對象，並非針對所有俄羅斯人民，
文：蕭汎如、陳韻安
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自俄羅斯於2022年2月24日以「維和」名義，在烏克蘭境內的頓內次克、盧甘斯克開始進行特別軍事行動以來，戰爭在實體戰場跟虛擬世界同時開打，各種真假參雜的訊息到處流傳，在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也收到許多相關訊息的回報，其中便流傳著認為「歐美凍結俄國人私人資產，侵犯私人財產權」的訊息：
以下將透過三個面向，釐清網路訊息的錯誤之處。
什麼情況下會經濟制裁？
經濟制裁顧名思義，是指國際組織，例如：聯合國、歐盟，或是單一國家，為了要達到某些外交或政治上的目的，因此針對某個國家或地區，採取的「非武力」強制性措施，例如：油氣和武器禁運、凍結資產、特定物品禁止進出口等等。
俄羅斯之所以在烏俄戰爭中，受到歐盟還有其他國家的經濟制裁，是因為許多國家，都不能認同俄羅斯對烏克蘭的侵略行為，所以歐盟為了削弱克里姆林宮資助戰爭能力、讓俄羅斯主張侵略的勢力付出經濟和政治代價、削弱俄羅斯的經濟能力，才會聯合世界各國，一起發動對俄羅斯的經濟制裁，跟隨便干涉私人財產的情況，並不能混為一談。
哪些對象被凍結資產？凍結的目的是什麼？
以歐盟的經濟制裁為例，凍結資產、旅行禁令等制裁內容，並不是針對一般俄羅斯老百姓。實際上，受影響的是877位自然人和62個法律實體。（資料統計至2022年3月15日）制裁的理由是，他們必須為促成俄羅斯侵犯烏克蘭的行為付出代價。比如說，被稱為「商人官員」、專門替普亭解決商業問題的俄國億萬富豪尤斯馬諾夫，還有其他十幾位富可敵國的政治家和商人，因為在石油、銀行、媒體、運輸，這些政府的關鍵經濟部門，有重要的地位，被認為可能提供了攻打烏克蘭的資金，所以才受到制裁，一般俄羅斯人不是制裁的目標。
凍結方可以使用他人被凍結的資產嗎？
根據歐洲議會和歐盟理事會的法規，「凍結資產」的意思是「暫時保留財產」，也就是說，並不能隨便挪用凍結的私人資產，而且凍結財產也會有期限，不是無止盡的凍結。根據歐盟理事會在3月10號發佈的決議，歐盟執行的制裁將延長到2022年9月15日。
專家諮詢：資深媒體人 蔡又晴
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影片參考資料
- Ukraine: What sanctions are being imposed on Russia?
- What Are Economic Sanctions?
- Ukraine: EU agrees to extend the scope of sanctions on Russia and Belarus
- 概述經濟制裁暨注意事項
- 俄羅斯寡頭：面臨全球制裁的超級富豪
- EU imposes restrictive measures on 160 individuals as a consequence of Russia’s military aggression against Ukraine
- Fourth package of sanctions in view of Russia’s military aggression against Ukraine: 15 additional individuals and 9 entities subject to EU restrictive measures
- Council Decision (CFSP) 2022/397 of 9 March 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
- EU sanctions against Russia following the invasion of Ukraine
- Opinion: Seize, don’t just freeze, Putin’s billions
- 國際制裁內容簡介
- Confiscation and freezing of assets
- Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders
- Timeline - EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine
- COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/337 of 28 February 2022 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
責任編輯：陳韻安
核稿編輯：楊士範