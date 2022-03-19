文：林舟

每年3月近尾聲，是屬於欖球迷的季節：一連三日的周末，欖球迷擠滿香港大球場，一是為了欣賞球賽，二是為了來參加派對。顧名思義，七人欖球每方球員只有七人，每半場七分鐘（傳統欖球為每方十五人、每半場四十分鐘），對球員的體能要求甚高，球賽也更加緊張刺激。這邊廂綠茵場上競技氣氛熾熱，那邊看台上卻是一個讓各國球迷化敵為友的盛大嘉年華。

香港國際七人欖球賽（簡稱「七欖」）是一個展示全球化的節日，看台上的「國際關係」毫不緊張，來自不同國家的球迷坐在一起，大部份都支持多於一支球隊，尤其被視為「弱旅」、「魚腩」的國家更是不乏捧場者。香港站賽事的球迷被認為是獨一無二的，因為不管哪隊打入決賽，他們都會留下來支持到最後，使「香港七欖」被譽為世上最佳的七欖賽事。數以千計的球迷專程飛到香港參與盛事；不少公司會把會議或年會安排在「七欖」舉行的那個星期前，好讓員工能夠盡情享受「七欖周末」。

香港「七欖」除經常成為每年香港大球場唯一全場爆滿的活動，亦是世上云云七欖賽事中規模最大、最重要的一個：參賽隊伍最多（共二十四隊競逐；其他賽事只有十六隊），時間也最長（為期三天，比其他賽事多一天）。事實上，七欖的真正身份除了是體育競賽，還是一個嘉年華會。

派對與嘉年華

「七欖」的最大特色，莫過於絕大部份入場球迷都以奇裝異服現身，這早已成為七人欖球賽公認的文化之一。不論球迷身穿愛隊球衣，或化身成性感護士、魔鬼、肚皮舞者、動物等等，穿上這些裝束讓他們暫時脫離了慣常的社會身份，一同扮演「欖球迷」這個角色。即使表面上穿著敵對國家的球衣或上衣，他們也不是敵人，而是一同欣賞欖球的朋友。

Photo Credit: AP / 達志影像

很多本地球迷提到在「七欖」期間，覺得自己彷彿離開了香港，到了另一個地方旅行。場內整天喧嘩叫嚷、情緒繃緊，三天比賽過後，當星期天終究要離開球場之際，突然發現自己再次回到人多擠迫的銅鑼灣，不少球迷均難以適應。這樣的經驗，說明整個「七欖」賽事營造了一個從正常的社會狀態之中分離出來的「閾限」時空，是一個創造「共同體」──欖球迷口中那種無國家、無分你我的友誼──的儀式。

「七欖」一向不設固定劃位，球迷可以自由走動，走到其他座位區認識新朋友。球賽和休息時間梅花間竹，在緊張刺激的球賽之間，每半場便有兩分鐘中場休息、兩場比賽間則有五分鐘，因此「七欖」絕對是交朋結友的最佳場合。在音樂、影片和酒精助興下，賽事就更加像一個嘉年華會。球賽停頓時，球迷紛紛站起來，隨著音樂載歌載舞。

雖然場內人數眾多，而且少不免都喝下了大量酒精，「七欖」卻幾乎從沒有意外發生。香港是個眾所周知的安全城市，即使在瘋狂一整天後喝到酩酊大醉，還是可以放心坐上的士回家或回到酒店，第二天起床後，錢包依然在你的袋子中。

在香港，欖球迷的數量與日俱增，當中包括外籍人士和土生土長的香港人。他們固然是「七欖」的忠實觀眾，但除他們以外，其實許多入場人士都不是欖球迷，而是一心來參加派對的。儘管越來越多華人參與欖球運動，欖球給人的第一印象始終是「白人運動」。看台上的人大約四分三是白種人（「外籍人士」），不過日本人和其他亞洲人亦為數不少。

作為欖球核心球迷的「英語」族群，在香港屬於少數。根據2011年的人口普查結果，居港「白種人」有55,236人，而在香港七百多萬人口中， 66,424人登記為英國、美國或澳洲籍（還有數以萬計人士擁有雙重國籍，但於2001年人口普查後只登記為中國香港公民）。香港「欖球人口」少，「香港七欖」卻地位崇高，這也多得香港本身是東亞的重要金融中心之一，樂於慶祝全球化。

Photo Credit: AP / 達志影像

七欖的商業影子

「七欖」和商業有著千絲萬縷的關係。賽事之所以能舉辦，乃得益於國泰航空與滙豐銀行的冠名贊助，他們都借贊助「七欖」來提升企業形象。贊助商在球場內擁有廂房，除了用來招待他們的生意夥伴，甚至可在此「揀蟀」。這些贊助商都是參與環球業務並獲利的公司。欖球和商業競爭有很多類似的地方：兩者都很重視領導能力、團隊精神、公平競爭以及「平常心」。

世界大同的民族主義

表面看來，「七欖」是個宣揚民族主義，兼且排斥著少數民族的派對。的確，「七欖」某些環節具有民族主義色彩，例如在星期日的大巡遊中，各隊人馬都穿上代表自己國家的顏色或民族服裝繞球場一周。我們也許會把球衣上的國家標記，或球迷臉上、身上的誇張國旗圖案解讀為極端民族主義，但其實場內表現的「民族性」大多是玩笑的表現。比如說，向澳洲和法國隊喝倒采是其中一個「七欖」傳統，幽默而無傷大雅。

假如再深入細看，便會發覺「七欖」裡的民族主義是非常淡泊的。「七欖」並不像奧運會般處處見國旗，也不見球迷搖著小國旗為國家吶喊。二十四支參賽球隊各有支持者，除了香港隊外，沒有球隊會獲全場觀眾一致支持。大部份球迷來這裡是為了「看一場好球」，多於為場上自己支持的球隊打氣（唯一例外是香港隊的比賽，但畢竟港隊也不在頂尖爭冠之列）。

不設劃位亦進一步淡化了民族主義，各國球迷在看台上並非壁壘分明。儘管有時會看見一群數十人的斐濟、日本或新西蘭球迷霸佔著看台上的某些區域，但大致上，場內球迷是混雜而坐的。加上香港本身就是個國際化社會，人們慣於與不同國籍的人交流，使場內多數球迷相處良好，避免了出現一些醜陋的民族主義爭拗。