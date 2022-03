《拿破崙的鈕釦》：馬克終其一生都在對抗權威，而他製造的避孕藥，也在挑戰禁止避孕墮胎的傳統

文:潘妮.拉古德、杰.布勒森

其實我們對於合成避孕藥可能面臨的問題,都是在避孕藥出現之後才提出的。世界上第一個控制生育的人造藥物,說穿了也是另一個陰錯陽差的結果。當時美國化學家馬克(Russell Marker)試圖製造出與生殖毫不相關的平價可體松(cortisone)(註),沒想到最後他得到的卻是促進社會變遷、婦女生育得以自主,顛覆傳統性別角色的避孕分子。

​​ 註釋:可體松為一種腎上腺皮質素,也是類固醇的一種,常用於治療風濕病、關節炎。 ​​ ​​

馬克終其一生都在對抗傳統和權威,而他所製造出的避孕藥,似乎也在挑戰禁止避孕墮胎的傳統權威。馬克不顧身為佃農的父親反對,完成了高中與學院的課程,並於1923年取得了馬里蘭大學(University of Maryland)的化學學士學位。雖然他說他藉由讀書來逃避和父親一樣的農耕生活,但他對化學的興趣與熱忱,才是他決定繼續攻讀碩士的真正原因。

當他在《美國化學學會期刊》(Journal of the American Chemical Society)發表博士論文之後,只要再修過一門物理化學的課程,就能順利取得博士學位。不過馬克卻認為,與其枯坐著聽課,不如把寶貴的時間拿去做實驗還比較符合經濟效益。他不顧教授的勸告,就這樣放棄了唾手可得的博士學位,離開了學校。三年之後,他加入曼哈頓著名的洛克斐勒研究機構(Rockefeller Institute in Manhattan),而他卓越的化學長才,也讓人無所謂他是不是個博士了。

到了洛克斐勒之後,馬克開始對類固醇的研究產生興趣,特別是研發量產類固醇的方法,以提供化學家進行置換側基團的實驗所需。在當時,從懷孕母馬的尿液中萃取出一克黃體酮就要花費1000美元,一般化學家根本負擔不起,相關的研究實驗也因此停滯不前。而這些高成本的微量黃體酮,主要都是富有的賽馬主人在培育血統純正的優良品種時,用以預防馬兒流產。

除了一般的動物性來源之外,馬克知道有些植物也含有類固醇,例如毛地黃、鈴蘭百合、洋菝契和夾竹桃,而且含量遠遠超過動物;然而在那個時候,我們還無法從類固醇中單獨分離出四環結構。這對馬克來說不啻是個很好的研究方向,不過他也因此再度挑戰了傳統權威。在洛克斐勒研究機構裡,植物化學被歸在藥理學研究所的領域,而不在馬克所屬的部門,因此馬克被禁止從事植物類固醇的研究。

馬克為此離開了洛克斐勒,隨後加入了賓州州立學院(Pennsylvania State College)的研究團隊,繼續從事有關於類固醇的研究,後來並與派克戴維斯藥廠(Parke ─ Davis drug company)合作。最後,馬克終於從植物中大量萃取出研究所需的類固醇。

一開始他以富含皂素(saponins)的洋菝契來進行實驗;洋菝契常被作為非酒精性飲料的加味劑,而皂素名稱的由來,是因為它溶於水後會產生泡沫。皂素分子雖然沒有纖維素或木質素這些聚合物龐大,但其結構相當複雜。從洋菝契萃取出來的皂素稱為洋菝契皂苷(sarsasaponin),其類固醇環形構造上接有三個單位的醣,並以D環和其他兩個類固醇環相接。

Photo Credit:商周

要移除三單位的糖—兩個葡萄糖分子與一個稱為鼠李糖(rhamnose)的醣類—很簡單,只要加入酸性物質,洋菝契皂的結構就會從圖中箭頭處斷裂。

Photo Credit:商周

比較難處理的是反應後得到的皂苷素(sapogenin)—薩爾薩皂元(sarsasapogenin)。要從薩爾薩皂元得到類固醇環,必須移除下圖圈出的部分結構,但是當時的化學技術還無法在不破壞類固醇其他結構的情形下,達成這項任務。

Photo Credit:商周

但馬克做到了這點!他發展出分離類固醇四環構造的方法,加上幾個步驟之後,便得到純合成的黃體酮,其化學性質與女性體內自然分泌的黃體酮完全相同。而移除側基團的問體解決之後,其他類固醇的合成技術都可能實現。這個從類固醇移除皂苷素側基團的方法,至今仍被龐大的荷爾蒙合成工業所使用,也就是我們現在所謂的「馬克降解法」(Marker degradation)。

馬克接下來的挑戰是,找出比洋菝契含有更多黃體酮原料的植物種類。類固醇皂素存在於許多不同的植物中,像是延齡草、絲蘭、毛地黃、龍舌蘭仙人掌和籚筍等等。馬克在試驗了數百種熱帶與副熱帶植物之後,終於找到了一種生長在墨西哥維拉克魯斯省山區的薯蕷屬(Dioscorea)野生山藥。

那時候是1942年初,美國參與第二次世界大戰期間,墨西哥政府不核發入山採集植物的許可,許多人也勸馬克不要冒險行事。但他一意孤行,風塵僕僕地乘著當地巴士前往目的地,並從當地人稱為「黑頭」(cabeza de negro)的山藥上,摘回了兩大袋黑色的植物根。

回到賓州之後,馬克從帶回的植物中萃取出一種與薩爾薩皂元十分相似的皂苷素—薯蕷皂元(diosgenin),兩者唯一的差異在於薯蕷皂元多了一個雙鍵。

Photo Credit:商周

馬克降解法可以移除這些皂苷素結構上不被需要的側基團,經過進一步的化學反應就可產生大量的黃體酮。馬克認為,如果要以合理的價格大量生產這種類固醇荷爾蒙,就必須在墨西哥設立一座實驗室,以便就近取得當地豐富的山藥原料。