精簡後的城市規劃發展程序如何「架空公眾」？

疫情及戰爭成為公眾焦點時，政府低調提交「精簡」法案，一併修改包括《城市規劃條例》同城市發展相關嘅六條法例20項修訂，以增速之名削減民意參與城市發展過程。一旦通過，未來數十年必然出現更多逼遷及劣質發展項目。修例建議的數量及程度可說是比早前預視的重手，一齊睇下其中4大關鍵問題：

「敵視民意」的態度

今次修例文件將公眾反對意見描繪成「重覆、冗長」，因此將現時各種公眾申述程序「合而為一」，意味住公眾申述好可能將會得番一輪。而本來公眾可以出席嘅聽證會，亦變咗而家城規會委員邀請先有得出席會議回答提問，唔啱聽就無得現場申述。

多輪申述本身確保發展由前期的規劃構想，到後期的技術細節等都有公眾表達之外，往往更重要嘅係，民間可在期間透過入信及其他行動醞釀社會討論。如今這個平台被大幅壓縮，最後具爭議性的項目很可能被快刀斬亂麻通過，城規會公信力更成疑。

圖片由作者提供

「You no stake」的公眾參與

根據最新修例，原來只有地主先可以提出改劃申請或反對收地。除咗民間團體以往主動出擊嘅「改劃權」無得用[1]，唔係地主但同樣會受到發展計劃影響嘅市民，唔好意思啦，you no stake，係新制度底下大眾無權發表意見，除非你「能清楚描述其合法權益及其聲稱所受的影響」（標準不明）。

即使你係中產業主，都唔代表你嘅權益不受影響。舉例你屋苑隔離個綠化帶改劃被政府改劃做高密度住宅，阻住你個開揚景。新制度下，發展項目一到，除咗你個開揚view冇咗，所伴隨嘅交通、社區配套等等對你有密切影響嘅規劃問題，除咗僅餘得一輪的公眾表述，你已經好難有其他公眾表達嘅方法去反對（如提出改劃）。

填海先行 不必要的規劃

填咗海將會帶來不可逆轉嘅結果，但係新修訂下，竟然建議可以一邊填海，一邊與城規程序「同步進行」，其實即係「偷步填海」。「洗濕咗個頭」開始咗填，城規會都好難話唔通過。而今天發展局回應時已打「開口牌」指由於香港缺地，所以填海前做規劃是「不必要」，連先過城規會呢個「橡皮圖章」都慳番[2]。

明日大嶼以外，也可預視各種私人利益主導嘅填海發展計劃，只要有個概念，就算規劃詳情同城規會未傾好，就可能可以亂咁填。

加插與加快發展無關的修訂

今次將六大條例一併修例，除了想快刀斬亂麻一炮過處理，同時可以攝入唔少政府一直想削走的條例。修訂中提到「理順不合時宜的條例」，當中不少與「發展速度」無關，例如削走一般市民的改劃申請權。

除了不准非業權人申請改劃等修訂，亦有容許收地後修改土地的公共用途（建議第 4(f)項），起租住公屋收返嚟嘅地，隨時過橋抽板變做公私合營幫發展商收地都可能無問題。此等修訂跟今次修例為處理繁複步驟的目的並不相符，反而似借今次修例之名削弱民間反對的聲音。

其實香港發展問題不在快慢，而在各種不聽民意、既得利益先行、不利可持續發展的發展計劃。是次修例卻以加速之名，削弱後者僅有的程序，自我證成城規等諮詢制度只係一個橡皮圖章。

注釋：

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin