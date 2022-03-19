用生命為全世界帶來第一手資訊：在烏克蘭的戰地記者如何看待這場戰爭？

文：邱祐慶

2022年2月24日清晨5點，俄羅斯對烏克蘭展開全面侵略，是歐洲自第二次世界大戰以來最黑暗的時刻，烏克蘭人民終於看到「俄」魔的真面目，但全國齊心協力對抗俄軍的入侵，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也跟人民約定「活下來，戰後我們一起吃飯。」讓全世界為之動容。

而在戰爭中，為全世界帶來第一手消息的戰地記者，可說是重中之重的關鍵角色之一，沒有這些出生入死的戰士，人們就不可能得知戰爭的殘酷。

本篇首先介紹保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）給戰地記者的建議，接著提到英國廣播公司BBC對於戰地記者的安全守則，並以烏克蘭當地記者和美國《華盛頓郵報》為例，帶來前線的第一手觀察，最後提到台灣媒體是如何報導這次烏俄戰爭。

給戰地記者的建議

推動全球新聞自由及捍衛記者權利的非營利團體CPJ提供以下建議可以減輕記者的風險：

準備充分 進行完整的風險評估，包括任何可能會遇到的危險以及要採取的緊急程序，此外，完成遺囑並告知周遭親友你的動向。 研究衝突背景，了解戰鬥方、使用的武器和戰術、衝突原因。 研究地圖或任何文獻來幫助準備自己的採訪計畫。 檢查自己的裝備，特別是醫療設備、防彈衣和通訊裝置。

執行任務時 制定睡眠地點、取得食物和確保裝備、現金安全的計畫。 了解戰場，包括前線的地點。 了解是否有伏擊或空襲，以及雷區位置和狙擊手的部署。 了解當地急救設施的位置和抵達方法。 隨時備有一個緊急撤離計畫，並確保與緊急聯絡人有順暢的通訊管道。 嘗試與其他記者合作並互相支持。 多休息、保持健康。



Photo Credit: Reuters / 達志影像

CPJ：戰地記者的權利，必須受到尊重和保護

CPJ歐洲和中亞事務協調員薩埃德（Gulnoza Said）在一場問答中解釋了戰地記者潛在的風險，包括被殺、受傷或是被挾持為人質，以及在不實資訊、惡意資訊的夾擊中報導，並強調如果在烏克蘭建立起新的親俄政權，它可能會打壓那些批評莫斯科當局的獨立記者。

CPJ也呼籲保護烏克蘭的記者，其執行主任馬奧尼（Robert Mahoney）說：「在這個關鍵時刻，各方都必須認知到，所有媒體工作者都是國際人道主義下的平民，他們的權利必須受到尊重和保護。」……「隨著惡意資訊越來越容易成為戰爭的工具，必須著手保護記者的工作和確保自由、獨立的資訊流通。」

保命教戰守則！BBC對於戰地記者的保護

英國國家廣播公司BBC在官網中指出：「在報導包括戰爭、恐怖行為和其他緊急情況時，BBC對全球的觀眾負有特殊責任，觀眾希望獲得值得信賴的新聞，他們期待我們提供背景分析，並提供廣泛的觀點和意見，我們也必須注意報導不會讓觀眾造成不必要的痛苦。」

「當我們報導死傷情況時，須尋找具有一定權威的消息來源，需要注意我們的語調和使用的字詞，確保傳達出最真實的情況，並仔細審視所有產出的新聞報導，避免不適合的內容出現。此外，確保有來自第三方的消息來源，尤其是在假訊息滿天飛的情況下。」

報導自己家的黑暗時刻，烏克蘭媒體記者的觀察

CPJ為了瞭解當地記者如何看待這場戰爭，訪問了烏克蘭獨立媒體《Hromadske》前總編輯史坦科（Anastasiya Stanko）、烏克蘭全國記者聯盟（the National Union of Journalists of Ukraine，NJJU）主席托米連科（Sergiy Tomilenko）和獨立新聞網站《烏克蘭真理報》（Ukrayinska Pravda）的主編穆賽耶娃（Sevgil Musaieva）。

當被問到對於那些戰地記者有什麼建議時，史坦科說：「最重要的是保持記者的身分，戰爭是那種你不得不選擇一方的情況，身為一名戰地記者，你會感受到熱情，你會覺得在戰區很酷，但戰爭是一件很噁心的事，這從來都不正常。我建議記者多關心平民老百姓，因為他們是最重要的一群人，他們受害最深，應該多給他們時間和注意力。」

（烏克蘭全國記者聯盟主席托米連科）

而被問到烏克蘭記者還會面臨哪些挑戰時，托米連科表示，戰爭開打的時候，最大的挑戰就是如何在通訊網絡中斷時能繼續工作，比如網路或電力中斷。此外，還有健康的風險，尤其是面臨COVID-19和醫療資源的缺乏，甚至也可能面臨心理的創傷。

- Tell everyone that we are stuck here. Do you hear? They are bombing us! Adnan, a journalist with London-based AlAraby TV, is asking for evacuating his film crew and a group of locals from Irpin. They are currently hiding. The area is under fire from Russian troops. @EFJEUROPE pic.twitter.com/XtlMtwTCl8 — Sergiy Tomilenko (@Stommedia) March 7, 2022

穆賽耶娃則要每天兩次與工作人員進行確認，因為這些人員正在前線報導烏俄戰爭而分散在各地，報導戰爭帶來另一種危險，因此穆賽耶娃和她的團隊在2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭前，就一直在為潛在風險做準備。

穆賽耶娃向CPJ表示她在衝突第一週的經歷，以及每天有高達800萬讀者的《烏克蘭真理報》是如何面對惡意資訊和網路中斷的挑戰。以下是訪談摘要：

（《烏克蘭真理報》主編穆賽耶娃）

穆賽耶娃（以下簡稱穆）：我不在基輔，我在烏克蘭的西部，基於安全原因不方便透露具體位置。我的團隊成員分散在西部的不同城市，而有些成員仍待在基輔報導。當我們得知美國情報部門說戰爭即將開打時，我們就開始四處搬遷。

C：在火箭炮襲擊的基輔，你們的團隊成員感受如何？

穆：我們只能待在避難所裡，連網路都成了問題。團隊其中一位成員是設計師，他就正好在基輔，當時超過24小時都沒有音訊，直到昨天才告訴我他沒事，他說他待在一個沒有電、沒有水的避難所超過30個小時。我們有安全協議，每天兩次會透過一個非常安全的App簽到，我們也有衛星電話來聯絡。

C：記者在採訪過程中有遇到任何問題嗎？

穆：當然，我們無法在基輔報導，因為我們需要有特別許可證，這很難拿到，我試圖聯繫國防部，但過去三天都沒有消息。對在基輔的記者來說，意味著他們不能在宵禁期間上街採訪，沒有記者會，我們透過App在網路上取得資訊，戰爭爆發的第一天，2月24日，我人在總統府辦公室，保全告訴我必須離開，因為留在那很危險，隨時會有飛彈攻擊。

C：在假新聞的攻擊中，你是如何驗證你的訊息的？