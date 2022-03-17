今日本土+0，指揮中心澄清：接種疫苗不會造成兒童多系統症候群，反而降低發生率

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布本土無COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診個案，另新增91例COVID-19境外移入確定病例（41例為航班落地採檢陽性）；確診個案中無新增死亡。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為34例男性、57例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓（19例）、越南（13例）、法國、印尼及泰國（各4例）、美國、荷蘭、香港、瑞士及英國（各2例）、伊朗、緬甸、馬來西亞、韓國、波蘭、新加坡、巴西及巴基斯坦（各1例）移入，另29例調查中。

境外移入個案創今年新高，明日首批居家檢疫鬆綁民眾檢驗出爐

陳時中表示，今日境外移入個案數量創下今年新高，目前以南亞、東南亞地區民眾陽性率較高。

指揮中心進一步解釋解釋，鑒於3月7日零時起入境者（航班表定抵臺時間）及研判為確定病例之密切接觸者，原規定應於隔離檢疫措施期滿後接續執行7天自主健康管理，並在第3天、第6-7天進行公費家用快篩試劑檢測。

前述期間自即日調整為自主健康管理期間的第2天、第4天各執行1次，其檢測結果以雙向簡訊發送，俾利即時掌握訊息並執行必要的防治措施。陳時中提醒，若民眾在解隔前有出現任何症狀，應立即使用雙向簡訊或電話與衛生人員聯繫、回報情況。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

第一批居家檢疫及居家隔離天數縮短為10天的民眾，將於今日進行篩檢，明天結果就會出爐。

指揮中心澄清：接種疫苗不會造成兒童多系統症候群，反而能夠降低發生率

針對台大公衛教授陳秀熙團隊昨（16）日透過YouTube節目比較兒童接種疫苗的利弊，莊人祥於今日說明，陳秀熙提供的資料主要是在解釋究竟5至11歲幼童是否要施打mRNA疫苗。認為不需施打的理由是接種疫苗後，兒童僅出現接種部位疼痛、疲倦、發燒、無法上學等症狀。

不過，兒童在未施打疫苗且確診的情況下，大部分也只是輕症，出現頭痛、咳嗽、流鼻涕、發燒等症狀。即便出現最嚴重情況—兒童多系統發炎症候群（MIS-C），機率也非常低，每十萬確診病例只會發生兩例，主要集中在5至11歲，佔46.4%。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

莊人祥表示當中完全沒提到接種疫苗會造成MIS-C，他說道兒童可能會在確診2至3周後患有MIS-C，身體多個系統會出現發炎性疾病，與川崎氏症相似。

根據美國最近研究，兒童感染新冠肺炎後雖然有少數人出現MIS-C症狀，但12至18歲青少年在接種兩劑輝瑞BNT疫苗後，若感染新冠肺炎，與未接種疫苗的人相比，可有效降低91%得到MIS-C的機會。

莊人祥強調「5至11歲兒童或是12至18歲青少年接種新冠疫苗，不僅不會造成兒童多系統症候群，反而能夠降低發生率。」

五分埔個案確定為本土最新Omicron BA.2傳播鏈，研判與東南亞國家有關

基因定序部分，在台北市某商圈服飾店工作的個案21497，目前確定為新的Omicron BA.2， 與先前本土五條BA.2不同，傳染來源未知需要進一步的調查。

目前感染來源調查會請衛生單位以居住地、工作地著手，確認是否與境外移入確診個案有關，羅一鈞表示初步來看，比較像從東南亞國家來的，如越南、印尼等國，皆是近期BA.2發生較多國家。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航