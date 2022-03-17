美國聯準會正式啟動升息循環，市場正面解讀「溫和偏鷹」，5大重點一次看

（中央社）美國聯準會週三宣布升息1碼（0.25個百分點），正式啟動升息循環。專家學者普遍認為聯準會態度「溫和偏鷹」，不確定性淡化下，市場正面解讀，不只美股大漲，後續金融市場表現也可望回穩。

歷經兩天會議，美國聯邦準備理事會（Fed）於美東時間16日決議，將聯邦資金利率目標區間從兩年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行初期趨近零的水準，調高到0.25%至0.5%，多數官員預期今年剩餘6次決策會議都將升息，讓基準利率逐步回到疫情爆發前水準；同時，聯準會最快將於今年5月啟動縮表。

聯準會制定貨幣政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）以8票對1票決議升息1碼，Fed以「溫和偏鷹」格局緩步升息，對全球經濟與市場將有什麼影響，5大重點一次看。

1. 市場如何看待此次升息以及後續緊縮步調？

「聯準會決策沒有帶來額外衝擊，可以說完全符合市場預期」，台經院六所所長吳孟道表示，前一波國際股市下跌，除了憂心俄烏戰爭，也因為美國聯準會主席鮑爾先前釋出的訊號比較鷹派，市場甚至猜測聯準會將一口氣升息2碼；如今結果出爐，僅升息1碼，後續緊縮步調也是循序漸進，態度看來轉為「溫和鷹派」。

聯準會一如市場預期啟動升息循環，道瓊和標普500指數盤中一度震盪翻黑，隨後快速拉升，四大指數終場全數收漲，道瓊更大漲逾500點。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分析，就美股的反應來看，市場多空看法都有，有些分析師預期今年升息5次，結果是升息7次、高於預期，解讀偏向利空，因而盤中出現較大震盪；雖然市場解讀正反都有，但負面情緒盤中多已消化完畢，「最重要的是不確定因素短期內已經排除了，這算是利多」。

吳孟道認為，聯準會溫和升息的態度有效安撫市場情緒，大家會認為「不用急著跑，不會人擠人了」，將放慢資金撤出或調節步調，有助於穩定金融市場表現。

2. 美國聯準會對於通膨的看法為何？

美國通膨率居高不墜，近期爆發俄烏戰事，國際能源及大宗物資價格應聲飆漲，更讓通膨壓力急速升高；聯準會最新說法也指出，將持續關注通膨上揚壓力帶來的風險。

陳昱嘉認為，雖然3月國際大宗物資價格波動劇烈，但屬於短期影響，若以此數據判斷通膨情勢，可能失真甚至誤判；聯準會了解俄烏戰爭會對美國經濟情勢及通膨帶來影響，但都還需要觀察。

吳孟道則說，如果聯準會認為通膨嚴峻，這次就會升息2碼，並加速後續升息步調，目前看來，步調相對溫和，顯示聯準會有在關注通膨，但認為手頭武器很多、政策工具能夠應付，通膨應屬可控。

3. 需要擔心停滯性通膨嗎？

陳昱嘉分析，美國聯準會有兩個重要使命，一是充分就業，二是控制通膨；現在美國失業率落在3.8%，幾近充分就業，但通膨率較高、超過2%的通膨目標，高物價環境短期也難改變。

聯準會這次也下修今年經濟成長率預測，從4%調降至2.8%，不過陳昱嘉指出，這當中參雜供應鏈斷鏈、疫情影響以及地緣政治等因素，才會帶來下修壓力；而且聯準會對於2023年、2024年的GDP成長率預測維持不變，分別為2.2%和2.0%。

「有些人擔心會不會回到1970至1980年代的停滯性通膨？當時是高通膨、經濟衰退，但現在經濟有一定程度支撐」，陳昱嘉認為，市場並未對聯準會下修經濟成長率有太大反應，因為美國經濟成長率2%至3%是長期趨勢線，去年衝高至5.7%是反映疫情後的突出成長，現在只是逐步回歸正常。

4. 後續美元走勢為何？

觀察歷史經驗，美國聯準會升息理應支持美元指數走強，但也曾出現市場認為美元「利多出盡」，反而回檔修正的情況。

不過陳昱嘉綜合近期國際局勢發展，點出兩大有利美元走強因素，一是俄烏戰事延燒，避險情緒帶來支撐，二是美國聯準會已經啟動升息循環，日本、英國、歐盟升息速度相對落後，利差擴大的因素有利資金回流美元。

此外，就算俄烏戰爭落幕，短期美元受抑，陳昱嘉認為，回歸經濟基本面來看，美國經濟成長穩健，仍有利美元指數走高

根據星展集團最新預測，美元指數第2季將升至100.7，第3季繼續向上突破，達到102，直到第4季因為其他地區經濟轉佳、升息預期轉強，支撐貨幣走勢，美元指數稍稍回落至101。

5. 央行是否跟進升息？

中央銀行今天下午將舉行第1季理監事會，外界十分關注美國聯準會啟動升息循環之後，台灣央行是否跟進。

回顧央行總裁楊金龍多次提出的升息3條件，一是國內物價情勢，二是主要國家升息動向，三是產業復甦狀況。

除了美國聯準會已宣布啟動升息循環，近期財經首長均坦承受到俄烏戰爭影響，通膨壓力變大，最糟糕的情況下，今年通膨率可能升至2.5%；此外，台灣防疫得宜，內需逐步回溫，經濟成長穩健。由此看來，目前台灣升息3條件已經齊備。

「有升息本錢，但沒有急迫性」，吳孟道認為，就像先前央行一再強調的說法，美國是艘大船（大型經濟體），台灣只是小船（小型經濟體），大船才剛轉向，小船不宜跟太近，以免浪太大受到波及，反而造成金融市場波動。

吳孟道認為，台灣央行應會觀察一段時間，最快6月才會跟進升息腳步；至於外界關注的房市議題，央行一貫態度是利率為總體政策工具，不宜作為調控單一產業的手段，因此對於房市，央行仍會以選擇性信用管制出招，而非升息。

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