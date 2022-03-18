2022/03/18,
中東

國際譴責沙烏地處決81名死囚，英國洽談能源需求挨批「從獨裁政權轉向另一個獨裁政權」

國際譴責沙烏地處決81名死囚，英國洽談能源需求挨批「從獨裁政權轉向另一個獨裁政權」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

國際特赦組織所公布的調查中也提到，12日遭處決的81名男子中，有2人僅因參與反政府的示威活動、呼籲政府提升公民參政的力度而被判處死刑，因類似「罪名」而被處決的人數可能遠不止於此。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

據英國《衛報》（The Guardian）轉述沙烏地阿拉伯內政部的說法表示，沙烏地阿拉伯於2022年3月12日處決81名男子，其中包括7名葉門公民和1名敘利亞國民。這些遭行刑者的罪名包括支持恐怖主義、奉行「離經叛道的信仰」。

「這些人犯下各種罪行，不僅謀殺無辜的兒少、婦女等平民，還曾宣誓效忠伊斯蘭國（ISIS）、蓋達組織（Al Qaeda）和青年運動（al-Ḥūthiyyūn）等恐怖組織。」沙國內政部的一份聲明如此寫道。

沙國內政部也補充表示，這些遭處刑者多數也犯有綁架、強暴、對被害人施以酷刑、走私武器等罪行，甚至曾殺害執法人員、政府官員，並針對國內重要經濟活動場所進行恐攻，其中更有37名沙國死囚涉及同一起案件，罪名是企圖暗殺境內的國家安全人員，並攻擊警局及警用車隊。

《法國24電視台》（France 24）於報導中提及，沙烏地阿拉伯是全球執行死刑人數最多的國家之一，過往經常以斬首的方式執行死刑。且沙國實際上已於2022年年初處決了11名囚犯，這使得2022年該國執行死刑的次數迄今已達92人，該處決人數比2021年確認遭執行死刑的69人、2020年遭處決的27人還高出許多。

沙國大規模處決引起人權團體及聯合國批評

利雅德當局大量處決人犯之行徑，近日遭到國際人權團體的撻伐及部分國際組織的關注。

國際特赦組織（Amnesty International）認為，沙烏地阿拉伯的司法系統存有嚴重缺陷，諸多司法審判都是在對當事人極不公平的環境下進行的，例如在關押期間，「犯人」經常遭到嚴刑拷打並被迫「招供」，最終被判處死刑。

「鑑於沙國司法制度的嚴重缺陷，這類處決狂潮令人更加感到不寒而慄，如此驚人的判死人數，也揭露了該國在死刑案件中缺乏透明度，現今在沙國仍有許多遭關押者面臨急迫的處決風險。」國際特赦組織中東與北非區域副秘書長馬洛夫（Lynn Maalouf）如此說道。

國際特赦組織所公布的調查中也提到，12日遭處決的81名男子中，有2人僅因參與反政府的示威活動、呼籲政府提升公民參政的力度而被判處死刑，因類似「罪名」而被處決的人數可能遠不止於此。

國際人權組織「人權觀察」（HRW）中東事務副主任裴基（Michael Page）則認為，沙烏地阿拉伯大規模處決81名關押者的行徑，根本是獨裁統治的殘酷表現。

裴基強調：「由於沙國的刑事司法制度經常以『支持恐怖主義』的罪名濫加起訴民眾，幾乎任何遭起訴者都不太可能受到公平的審判，且很多家庭是在看到媒體報導後才發現自己的至親已遭處死。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）對此也表示，沙烏地阿拉伯在沒有給予被起訴者正當司法程序的保障下就處死這些男子，且對於諸多沒有符合國際法「最嚴重犯罪門檻」的行為人施以死刑，這樣的行為已經違反「國際人權法」及「國際人道法」，沙國政府恐已構成戰爭罪。

「我呼籲利雅德當局停止所有處決行徑，且即刻暫停執行死刑，並對死囚犯減刑。」巴舍萊總結道。

然而沙國官方否認了侵犯關押者人權的指控，美國《有線電視新聞網》（CNN）於報導中引用利雅德當局的說法稱：「處決符合法律中保護國家安全的規定」。

沙烏地阿拉伯政府亦補充表示，所有被告都享有聘請律師的權利，且根據沙國律法，被告亦同時擁有司法判決中所保障的任何權利。

RTX8I5M4
沙國王儲沙爾曼｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

沙國藐視人權行徑恐因石油需求遭淡化

儘管利雅德當局人權紀錄劣跡斑斑，英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）仍於3月17日飛往沙烏地阿拉伯與沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）討論「改善能源安全」等議題。

強森表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，英國在能源議題上須抵擋俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）的「霸凌」及「勒索」，且為了避免對俄羅斯的石油及天然氣過度依賴，英國須停止使用俄羅斯的碳氫化合物，並與其它國家建立夥伴關係。

《英國廣播公司》（BBC）對此分析，強森想讓英國禁止俄羅斯的石油及天然氣進口，對於強森而言這是西方世界制裁俄羅斯的最佳方式，但為了填補進口能源的缺口，英國需要找一個可靠的「替代國」，而沙烏地阿拉伯便成為符合英國利益的能源生產國，若能合作成功，將有助於降低俄羅斯入侵烏克蘭後飛漲的國際原油價格。

然而《英國廣播公司》也表示，英國的反對黨和部分保守派人士，對當前政府與沙國多年來的關係感到不安，尤其在沙烏地阿拉伯官方大規模處決人犯後，部分人士甚至呼籲強森取消出訪沙國。

回顧近幾年沙烏地阿拉伯侵犯人權的行徑屢見不鮮，除了大量執行死刑外，沙國當局亦於2018年涉嫌殺害沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、同年5月逮捕13名女權運動者，且至少四名遭拘留的女性在受審期間遭到執法人員的虐待及性騷擾，其中知名女權倡議者哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）更因「危害國家罪」被判處5年8個月的刑期。

此外，利雅德當局也多次被指控打壓沙國境內的知識分子、同性戀者、神職人員和改革派人士，更介入了葉門內戰，導致葉門的人道災難加劇。這些皆讓強森欲轉向沙烏地阿拉伯購置石油的做法飽受爭議。


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。