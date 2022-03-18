國際譴責沙烏地處決81名死囚，英國洽談能源需求挨批「從獨裁政權轉向另一個獨裁政權」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

據英國《衛報》（The Guardian）轉述沙烏地阿拉伯內政部的說法表示，沙烏地阿拉伯於2022年3月12日處決81名男子，其中包括7名葉門公民和1名敘利亞國民。這些遭行刑者的罪名包括支持恐怖主義、奉行「離經叛道的信仰」。

「這些人犯下各種罪行，不僅謀殺無辜的兒少、婦女等平民，還曾宣誓效忠伊斯蘭國（ISIS）、蓋達組織（Al Qaeda）和青年運動（al-Ḥūthiyyūn）等恐怖組織。」沙國內政部的一份聲明如此寫道。

沙國內政部也補充表示，這些遭處刑者多數也犯有綁架、強暴、對被害人施以酷刑、走私武器等罪行，甚至曾殺害執法人員、政府官員，並針對國內重要經濟活動場所進行恐攻，其中更有37名沙國死囚涉及同一起案件，罪名是企圖暗殺境內的國家安全人員，並攻擊警局及警用車隊。

《法國24電視台》（France 24）於報導中提及，沙烏地阿拉伯是全球執行死刑人數最多的國家之一，過往經常以斬首的方式執行死刑。且沙國實際上已於2022年年初處決了11名囚犯，這使得2022年該國執行死刑的次數迄今已達92人，該處決人數比2021年確認遭執行死刑的69人、2020年遭處決的27人還高出許多。

沙國大規模處決引起人權團體及聯合國批評

利雅德當局大量處決人犯之行徑，近日遭到國際人權團體的撻伐及部分國際組織的關注。

國際特赦組織（Amnesty International）認為，沙烏地阿拉伯的司法系統存有嚴重缺陷，諸多司法審判都是在對當事人極不公平的環境下進行的，例如在關押期間，「犯人」經常遭到嚴刑拷打並被迫「招供」，最終被判處死刑。

「鑑於沙國司法制度的嚴重缺陷，這類處決狂潮令人更加感到不寒而慄，如此驚人的判死人數，也揭露了該國在死刑案件中缺乏透明度，現今在沙國仍有許多遭關押者面臨急迫的處決風險。」國際特赦組織中東與北非區域副秘書長馬洛夫（Lynn Maalouf）如此說道。

國際特赦組織所公布的調查中也提到，12日遭處決的81名男子中，有2人僅因參與反政府的示威活動、呼籲政府提升公民參政的力度而被判處死刑，因類似「罪名」而被處決的人數可能遠不止於此。

國際人權組織「人權觀察」（HRW）中東事務副主任裴基（Michael Page）則認為，沙烏地阿拉伯大規模處決81名關押者的行徑，根本是獨裁統治的殘酷表現。

裴基強調：「由於沙國的刑事司法制度經常以『支持恐怖主義』的罪名濫加起訴民眾，幾乎任何遭起訴者都不太可能受到公平的審判，且很多家庭是在看到媒體報導後才發現自己的至親已遭處死。」

聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）對此也表示，沙烏地阿拉伯在沒有給予被起訴者正當司法程序的保障下就處死這些男子，且對於諸多沒有符合國際法「最嚴重犯罪門檻」的行為人施以死刑，這樣的行為已經違反「國際人權法」及「國際人道法」，沙國政府恐已構成戰爭罪。

「我呼籲利雅德當局停止所有處決行徑，且即刻暫停執行死刑，並對死囚犯減刑。」巴舍萊總結道。

然而沙國官方否認了侵犯關押者人權的指控，美國《有線電視新聞網》（CNN）於報導中引用利雅德當局的說法稱：「處決符合法律中保護國家安全的規定」。

沙烏地阿拉伯政府亦補充表示，所有被告都享有聘請律師的權利，且根據沙國律法，被告亦同時擁有司法判決中所保障的任何權利。

沙國王儲沙爾曼｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

沙國藐視人權行徑恐因石油需求遭淡化

儘管利雅德當局人權紀錄劣跡斑斑，英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）仍於3月17日飛往沙烏地阿拉伯與沙國王儲穆罕默德・沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）討論「改善能源安全」等議題。

強森表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，英國在能源議題上須抵擋俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）的「霸凌」及「勒索」，且為了避免對俄羅斯的石油及天然氣過度依賴，英國須停止使用俄羅斯的碳氫化合物，並與其它國家建立夥伴關係。

《英國廣播公司》（BBC）對此分析，強森想讓英國禁止俄羅斯的石油及天然氣進口，對於強森而言這是西方世界制裁俄羅斯的最佳方式，但為了填補進口能源的缺口，英國需要找一個可靠的「替代國」，而沙烏地阿拉伯便成為符合英國利益的能源生產國，若能合作成功，將有助於降低俄羅斯入侵烏克蘭後飛漲的國際原油價格。

然而《英國廣播公司》也表示，英國的反對黨和部分保守派人士，對當前政府與沙國多年來的關係感到不安，尤其在沙烏地阿拉伯官方大規模處決人犯後，部分人士甚至呼籲強森取消出訪沙國。

回顧近幾年沙烏地阿拉伯侵犯人權的行徑屢見不鮮，除了大量執行死刑外，沙國當局亦於2018年涉嫌殺害沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、同年5月逮捕13名女權運動者，且至少四名遭拘留的女性在受審期間遭到執法人員的虐待及性騷擾，其中知名女權倡議者哈斯洛爾（Loujain al-Hathloul）更因「危害國家罪」被判處5年8個月的刑期。

此外，利雅德當局也多次被指控打壓沙國境內的知識分子、同性戀者、神職人員和改革派人士，更介入了葉門內戰，導致葉門的人道災難加劇。這些皆讓強森欲轉向沙烏地阿拉伯購置石油的做法飽受爭議。