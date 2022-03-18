2022/03/18,
經濟

聯準會升息1碼，傳遞貨幣政策態度轉向「控制通膨」的鷹派訊號

聯準會升息1碼，傳遞貨幣政策態度轉向「控制通膨」的鷹派訊號
聯準會章紋（Photo Credit：AP / 達志影像）

我們想讓你知道的是

本次利率會議，聯準會票委以8：1升息1碼，將政策利率區間調升至0.25～0.5％，而聲明稿中則傳遞聯準會貨幣政策態度，轉向控制通膨的鷹派訊號。

聯準會3月會議如市場預期升息1碼，利率點陣圖大幅上調至全年升息7碼，同時聲明稿強調將持續升息，縮表也會在下次會議推出，整體會議鴿派、鷹派夾雜，我們該如何解讀？

聯準會升息1碼，聲明稿表示持續升息及提前縮表

本次利率會議，聯準會票委以8：1升息1碼，將政策利率區間調升至0.25～0.5％，而聲明稿中，繼前次1月會議直接刪除疫情期間一直放在開頭的「承諾使用其全部工具來支持美國經濟」措辭後，本次進一步新增「預計持續性升息是適當地」與「預期將在下次會議開始縮表」，傳遞聯準會貨幣政策態度，轉向控制通膨的鷹派訊號。

經濟以及通膨部分，開頭表示經濟活動、就業指標持續走強，並大篇幅刪除疫情對經濟前景影響論述，而通膨則仍居高不下，反映更廣泛地價格上升所造成的供需不平衡。另外，新增俄烏戰爭帶來的高度不確定性影響，且強調短期將會對通膨造成額外上行壓力，還有經濟活動的壓抑，我們摘要重點如下：

「俄烏戰爭帶來高度不確定性」論述，並強調短期造成通膨上行、經濟壓力：俄羅斯入侵烏克蘭正造成龐大的人力和經濟困難，而對美國經濟影響是高度不確定地，但在短期內，可能會對通膨造成額外的上行壓力，並對經濟活動造成壓抑。

新增「預計持續性升息是適當地」與「預期將在下次會議開始縮表」論述：委員會強調致力於就業最大化以及2％的長期通膨目標，並預期在適當且堅定的貨幣政策態度下，將能夠讓通膨回落至2％，本次會議決定升息1碼，同時新增「預計持續性升息是適當地」與「預期將在下次會議縮表」論述。

本次聖路易斯聯儲行長James Bullard投下支持升息2碼的票：James Bullard在緘默期前，就曾公開發言表態希望在7月1日前至少升息4碼，而這需要3、5、6月會議中，有一次升息2碼，因此本次會議投下反對僅升息1碼，持續傳達其鷹派態度。

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Photo Credit: 財經M平方

點陣圖顯示今年升息7碼，並出現鷹派的倒掛現象

利率點陣圖部分，2022年委員中位數落在1.75～2％（前：0.75～1％），顯示今年預計將升息7碼，符合市場預期。而2023～2024年委員中位數則上調至2.75～3％，相比長期利率被下調至2.4％，出現罕見的倒掛現象（2023～2024年利率較長期利率高），傳遞短期聯準會貨幣政策將較為鷹派、聚焦「控制通膨」的訊號。觀察會議後FedWatch年底升息7碼機率維持最高，而上半年則同樣保持升息3～4碼的預期。

未命名
Photo Credit: 財經M平方
未命名
Photo Credit: 財經M平方

年內通膨大幅上調，經濟預測則大幅下修

本次聯準會再度下修今（2022）年GDP預測值至2.8％（原4％），同時大幅上調今年PCE物價、核心PCE物價至 4.3％（原2.6％）、4.1％（原2.7％），明年也進一步上修2.7％（原2.3％）、2.6％（原2.3％），顯示聯準會預期美國今年在Omicron病毒以及俄烏衝突後，經濟將加快回歸長期平均，而俄烏衝突也將進一步造成供需不平衡，使得通膨有超出原先預期的現象。

因此今年以及明後兩年委員預期的升息比例均大幅提高，傳遞聯準會貨幣政策在經濟仍穩健的情況下，優先轉向鷹派以控制通膨的態度。

近3個年度聯準會預期（2022～2024）：

  • GDP成長今年進一步下修，加快朝長期平均靠攏，2022～2024預測值：2.8％（原4％）、2.2％（原2.2％）、2％（原2％）。
  • 失業率預估變化不大，顯示就業市場持續強勁，2022～2024預測值：3.5％（原3.5％）、3.5％（原3.5％）、3.6％（原3.5％）。
  • PCE進一步上修，俄烏戰爭後，預期供需不平衡推升通膨的影響將持續，2022～2024預測值：4.3％（原2.6％）、2.7％（原2.3％）、2.3％（原2.1％）。
  • 核心PCE進一步上修，明後年仍將高於長期目標，2022～2024預測值：4.1％（原2.7％）、2.6％（原2.3％）、2.3％（原2.1％）。
  • 政策利率大幅上調，聯準會升息次數快速朝市場預期靠攏，2022～2024預測值：1.9％（原0.9％）、2.8％（原1.6％）、2.8％（原2.1％）。
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Photo Credit: 財經M平方

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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