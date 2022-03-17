原住民保留地「轉手」變成露營區，行政院通過原保地條例提升至法律位階，落實轉型正義

＊首圖為露營區資料照，非特定原保地露營區

去年《報導者》揭露全台原住民保留地（以下簡稱原保地）以「假人頭」移轉給非原住民的一條龍手法；在臉書上隨意搜尋「原保地」更出現好幾個土地買賣社團，全台26萬公頃「原住民保留地」，至少超過1萬公頃遭以各種名義「轉手」流失，成為溫泉區、露營區。

行政院會今（17）日提出《原住民族保留地管理利用條例》草案，將現行《原住民保留地開發管理辦法》提升至法律位階，規範原住民族土地回復、取得、處分、管理及利用等事項，接下來將送到立法院審議。

原民會：原保地不得設定地上權、典權、農育權或抵押權予非原住民

原民會副主委谷縱・喀勒芳安今天出席行政院會後記者會時指出，過去相關規範僅有法規命令位階，依照《原住民族基本法》規定，原保地相關規範提升為法律位階，這是為了落實原住民的轉型正義，回應原住民族社會之期待，希望透過立法保障原住民族的土地權利。

原民會說明，《原住民族保留地管理利用條例》有35條條文，具體效益包含健全原保地管理體系、回復部落土地、保障族人土地權益、導入部落公共利用法源、解決原鄉建地不足、統籌規劃土地收益等。

根據草案定義，「原住民族保留地」指的是政府為保障原住民族生計，推行原住民族行政所保留的公有土地，或經增編、劃編供原住民使用，且未經原住民取得所有權的公有土地；「原住民保留地」則指原住民族保留地經原住民依法取得所有權的保留地；另外「國有原住民族保留地」指的是中華民國所有，由中央主管機關經管的原住民族保留地。

草案明訂，原住民在1990年3月26日前，使用國有原住民族保留地迄今或在國有原住民族保留地內有原有自住房屋，抑或是於國有原住民族保留地設定耕作權、地上權或農育權者，得申請無償取得國有原住民族保留地所有權。

但草案也限制，原住民申請無償取得國有原住民族保留地所有權，每人取得土地面積最高限額為3公頃，基於地形限制得增加土地面積，以10%為限。而原住民申請無償取得依法得為建築使用的土地，每戶面積以0.1公頃為限。

草案規範，原住民保留地所有權的移轉，除另有規定外，其承受人以原住民為限；違反者，其所有權之移轉無效。另外，未具原住民身分之繼承人不得繼承原住民保留地。原住民保留地不得設定地上權、典權、農育權或抵押權予非原住民。但向金融機構或原住民族儲蓄互助社設定抵押權者，不在此限。

根據原民會2014年的調查，所謂「設定抵押」，是漢人取得、使用原保地的重要途徑之一。漢人「買方」支付原住民「賣方」一筆金額，雙方簽訂契約，由原住民賣方將土地設定抵押給漢人債權人，雖然名義上土地所有權人仍為原地主，但實際上則由漢人買方無限期使用。

另外，為開發礦業、觀光遊憩、加油站、興辦醫療保健等經中央主管機關核定的事業，草案指出，在不妨礙原住民族生計等原則下，優先輔導原住民或原住民機構、法人等承租國有原住民族保留地，但每一租期不得超過9年，租期屆滿後得續租。

為了兼顧保留既有非原住民的承租權益，草案規定1987年12月31日前已使用國有原住民族保留地且迄今仍繼續使用，並已繳清使用補償金者，得申請承租。

原住民立委怎麼看？

民進黨原住民伍麗華對此樂觀其成，她在臉書上表示，今天內政委員會審查《原住民族土地及海域法》草案（以下簡稱《土海法》），她並沒有提版本，因為她認為原住民土地、海域的問題，應該是先導入去處理《原住民保留地權利回復及開發管理利用條例》，這兩年來她也一直跟黨團表達應該提版本的想法。現在看到行政院終於提出版本，她很期待可以盡快在立法院內進行討論。

不過無黨籍的高金素梅則批評，假設《原住民保留地開發管理辦法》變成「特別條例」立法了，但是原保地各種「寄人籬下」的原保地利用管理問題得以解決嗎？其實她看不到，「就算我們擁有了土地權，可是所有土地利用的法規，全部不是原民會所主管。看不到針對族人利用土地的法規上，原民會突破了什麼？」

不過雖然行政院今天把「辦法」升格為「條例」，但攸關原住民族土地權利回復的《原住民族土地及海域法》）今天在內政委員會審查時，原民會主委夷將・拔路兒今表示，《土海法》在5年前已4進4出立法院卻未審查；即便立法，還有14種子法須制訂，因此原民會認為比較務實的辦法是從其他條例、辦法「分流立法」。

原住民立委包括民進黨立委陳瑩、國民黨立委鄭天財、廖國棟都有提出《土海法》草案，並送今天的內政委員會審查。聽到原民會的態度，不少立委都表示感到失望。認為《土海法》才是處理第一線土地問題的法律，國捨《土海法》不訂，從修訂「辦法」來著手是「做半套」。

《聯合報》報導，在去年《報導者》揭露的原保地交易黑幕後，最高法院民事大法庭作出重大裁定，非原住民以借名登記、簽訂買賣契約、設定地上權及所有權轉移行為，違反禁止規定，依民法規定應屬無效。不過大法庭的裁定只針對訴訟中或未來有訴訟的案例；對於既有且無任何主張的案例，也就是原住民透過人頭將原保地賣給非原住民、且雙方沒有爭議的案例，該裁定管不到，非原住民違法取得原保地的現況也仍然存在，手法將可能更精緻。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航