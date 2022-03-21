夏普世代交替並買回10代面板廠「堺工廠」，接的是刀子還是金子？

文：楊喻斐

2022年2月18日下午，夏普會長戴正吳拋出兩大震撼彈。

第一，宣布自4月1日將卸任執行長，交棒給年僅45歲、現任常務執行董事吳柏勳，在退休前啟動世代交替。

第二，夏普要買回堺工廠（SDP）股權，回歸為百分之百持有的子公司。市場都在問，為什麼要買回堺工廠？價格多少？戴正吳的新接班人又是誰？

回顧戴正吳自2016年接任夏普會長暨社長以來，寫下了許多歷史性紀錄。當初在日本媒體唱衰下，他上任不到兩百天即終結了夏普連9季的虧損，隨後繳出連續6年的獲利表現，更推動夏普成為日本史上，第二家成功從東證二部重返一部的公司。

戴正吳也將鴻海的併購策略移植到夏普身上，陸續收購了東芝個人電腦部門、NEC旗下商用顯示器公司、日本顯示器公司（JDI）白山廠等。在台灣則是以通路擴張為主，包括入股震旦電信以及買下美華泰等。

就在戴正吳宣布交棒的同時，夏普也公布2021年前3季（依日本會計年度為2021年4月至12月）財報，營收達1.89兆日圓，年增4.2%，歸屬母公司淨利708億日圓，年增率達72%，創下他接任社長以來新高。

夏普前三季業績創新高，本業表現持平全靠業外撐盤

根據前三季財報，自有品牌占營收比重51%，是夏普主要業務，年增率7.5%。其中，8K電視銷售亮眼，前三季營收年成長19.6%，達4250億日圓，營業利益年增47%，營業利益率也提升了0.8個百分點；智慧生活事業部的營業利益率10.9%，為所有事業群之高，但受到缺料、成本上漲等衝擊，獲利卻衰退10%。ICT事業部獲利更衰退達50%之多。

在非品牌事業部分，顯示器裝置去年前3季營收年增率達6.4%，拜漲價之賜，順利轉虧為盈；電子元件營收衰退幅度則達11%，獲利衰退近60%。

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換言之，夏普去年前三季的獲利能夠大幅成長，主要來自於業外的貢獻，包括匯兌收益與轉投資收益。

既然自有品牌是夏普的獲利重心，非品牌的製造業務的獲利能力相對遜色，夏普卻決議要向堺工廠大股東WPL（香港私募基金）買回股權，將持股比率從原本的20%，回歸為百分之百持有子公司，又有什麼盤算？

研調機構OMDIA資深研究總監謝勤益點出，最大的原因是要鞏固大尺寸面板的資源，「但今年面板轉變為供過於求，到底這座10代廠值不值得擁有？」尤其身為全球第一家10代面板廠，堺工廠一直以來經營的狀況並不好，儘管當初設備投資大都折舊攤提完畢，但日本生產成本較高，加上面板價格波動劇烈，長期處於虧多賺少的局面。

堺工廠買賣政策轉彎，面板高峰已過外界霧裡看花

謝勤益也認為，夏普在中小尺寸液晶面板的高階技術能力無庸置疑；不過，在電視領域上，夏普自有品牌產品定位已非高階市場，要如何在競爭激烈的中低階市場擴大市占率，將是一場長期苦戰。

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另一個研究機構微驅科技總經理吳金榮則認為，「堺工廠對於夏普來說會是一大變數，但即使受到面板價格波動而出現虧損，在折舊完畢下，虧損情況應該有限。」

攤開堺工廠的財報，從2018~2020年，堺工廠的虧損金額分別達285億日圓、196億日圓以及1020億日圓；去年面板產業迎來豐收的一年，財報還未公布，法人樂觀預估，堺工廠2021年應有機會轉虧為盈。

面對外界的雜音，戴正吳指出，堺工廠自2009年成立以來迄今，總投資金額超過1兆日圓，折舊及技術已成熟，經營體質大幅改善，買回股權有三大理由。

第一，掌握大尺寸面板資源以及增加採購優勢 、降低成本，將有助於電視與商用顯示器的業務擴展。對於面板廠來說，電視品牌公司只不過是一個銷售面板的出口，沒有自己面板工廠的電視品牌公司，很難盈利；更何況，堺工廠雖然在廣州擁有10.5代廠（超視堺）的部分股權，但夏普並沒有面板採購量和價格的優勢，併購堺工廠後就能取得超視堺的優先供應權。

第二，未來各式應用需求前景看好，大尺寸電視的趨勢持續增溫，加上居家辦公、教育、車載、元宇宙、智能辦公室等的需求也不斷增加，全球對面板的需求量相當於每年有新增一座10代線的產能。

第三，美中貿易戰帶來新商機；戴正吳強調，堺工廠是中國以外唯一一座10代大型液晶面板廠，未來在北美市場的面板供應上將具有優勢。

只不過，夏普2021年2月25日才以「投資大尺寸液晶面板太燒錢」為由，宣布要出清堺工廠；雖然後來夏普又突然宣布因為買家不想買，所以出售計畫喊卡，現在為何卻反過來要買回所有股權，到底鴻海在盤算什麼？「當時是面板市場的高峰，夏普卻要出售；現在市場反轉才要買回。鴻海的財務操作，外面的人很難看懂。」業內人士形容。

既然夏普本業獲利表現平平，買回堺工廠又引發爭議，接下來，戴正吳的接班人吳柏勳又該如何面對？

六年級接班人，戴正吳還是關鍵角色？

外界對吳柏勳並不熟悉，他於2001年加入鴻海集團，曾出任富士康斯洛伐克總經理，並在2012年擔任堺工廠企業規畫經理，2015年成為堺工廠非執行董事。另外，吳柏勳也曾擔任夏普泰國、夏普電子馬來西亞社長以及夏普亞洲、大洋洲副代表，2021年出任常務執行董事兼海外商品事業推進部總經理。

吳柏勳是鴻海集團培養出來的年輕戰將，他管理過工廠也熟悉白色家電製造，更擅長業務推廣。謝勤益分析，據了解，吳柏勳的強項在於業務能力，如何持續強化夏普的技術研發，以及提升面板工廠效率，是他必須迎接的兩大挑戰。吳金榮則認為，夏普本身仍有品牌優勢，由擅長業務行銷的吳柏勳擔任執行長，應有加分的效果，至於製造與供應鏈的部分，相信鴻海集團的奧援不會少。