《異類矽谷》：過去十年我經歷過三次千人以上的大裁員，市場上A咖履歷滿天飛

文：鱸魚

矽谷人不是人生勝利組

矽谷的無所不包容單指文化，沒人有興趣包容你的市場價值，跟不上的就淘汰。矽谷文化大方犒賞，也大膽淘汰。每一個成功之後，緊接而來的就是面對淘汰。

矽谷每一個被認定為「人生勝利組」的人，也許都歷經過以下勝利三階段：拿到高薪工作，拿到綠卡，買下人生第一棟房子。如果是童話故事，一切美好就此結束，大家從此過著快樂的日子。大部分矽谷故事很少提到後半段，大家都在故事最高潮就急著拔掉插頭，但矽谷每一個成功都只是下一個挑戰的開始。找到好工作和丟掉好工作各在天平兩端，兩者合起來才是完整的生態鏈。世人的目光卻只談生，不談死，都想強迫故事圓滿結束，所以才出現了人生勝利組這美麗的名詞。

我問過的每一位來自台灣的工程師，沒有人認為自己是人生勝利組，這不是謙虛，而是深切了解矽谷的職場生態。

矽谷人在歡欣鼓舞找到夢想中的好工作又買了新房子後，立即面對的就是維持市場價值，不能失去工作，而那是一個漫長的承諾與壓力。每一位工程師終其一生都在不被淘汰的夾縫中求生存。科技翻得愈快，人也淘汰得愈快。一個人的市場價值永遠被新科技牽著鼻子走，距離漸行漸遠時，價值也就節節落後。有價值的時候，公司拚命砸錢留住你，多少都願意付；沒有價值的時候，你就成為會計簿上一筆可以節省的開銷，一天都不多留。全世界的科技人都想往這兒擠，矽谷永遠不缺貨。

淘汰是矽谷的一部分

淘汰是矽谷生態的一部分，如果拿的是工作簽證，一旦失去工作，六十天之內必須找到願意贊助的新雇主，否則做一半的美國夢將立即消逝。工作簽證只不過是一張必須努力工作的契約，在等待綠卡漫長的歲月裡，那張薄得不能再薄的紙絕對不能破。「漫長的歲月」要看你來自哪裡，如果是印度，我知道有人等了十年。

矽谷砍人不手軟，連續拿到「有待加強」的考評就可能被革職。主管雇人時不在乎你的身分，考評時同樣也不在乎——哪怕你下個月就可能等到綠卡。那從來都不是考量。二○一九年一位工作壓力過大，考績又連續不佳，擔心被革職的中國工程師在臉書總部跳樓自殺，據說當時他持工作簽證已經六年了，一旦失去工作，在美國的一切就可能結束。臉書的待遇在矽谷是出了名高，以台灣的標準，他應該是百分之百的人生勝利組。

矽谷淘汰人的方式很多。

第一種是革職，一般俗稱被fire掉。革職的人沒有資遣費，犯了大錯或連續考績不佳就可能構成理由。帶著前科找新工作很困難，就算有人願意雇，也沒有討價的餘地。

第二種是用來對付資深工程師的，那就是不給案件，讓你無趣自行離職；如果是經理級，就把團隊架空，或更殘忍一點，讓下面的人升級做你老闆，用羞辱逼你走，省錢又有效。自己摸摸鼻子滾了對公司最安全，一來他不能告你，二來公司一毛錢都不用付。

第三種是升等。前文提過，哪天老闆好心主動要幫你升等加薪，務必考慮清楚，因為很可能是陷阱。如果回絕，你已經提供了將來被革職的理由，因為你安於現狀不敢追求挑戰；如果接受，天下沒有白升的官，隨之而來就是排山倒海超越能力的新期望。要是未來失敗了，結論又繞回上面，請準備搭乘下一班淘汰列車；要是被逼成功了，非常好，公司並沒有損失。換言之，即使死心塌地做個快樂的工程師，是否真能長久快樂很可能也由不了你。

最後一個最受歡迎的方式是裁員。裁員的定義是不再需要這個職位，除去的是職位，和人無關。法律對裁員有限制，既然不需要這個職位，六個月之內就不能補同一職缺，不過這方面要做手腳並不難。一個資深工程師被裁了，公司可以補個低一職等的工作，或換個職稱再找新人。若想大筆降低人事費用，很可能每幾年就來個清倉大掃除。有時候整個部門全部砍，數百人瞬間失業。

矽谷式裁員

過去十年我經歷過三次千人以上的大裁員，碰上不景氣，家家統統大清倉，市場上很快就A咖履歷滿天飛，大家比便宜又大碗。這種場面在矽谷待久的可能都經歷過。即使你一直努力保持自己的價值，市場不爭氣或上面的人被混蛋鬥輸了，都可能搞砸一切毀了你的美國夢。命運，未必在自己手裡。

三十年來，我至少看過二十次大大小小的裁員，自己也親身經歷過，辦公室前後左右的人也大多被裁過。裁員受傷最深的不是失去工作，而是那種被欺騙的感覺。也許前一天老闆還和你勾肩搭背，誇獎你的表現有多優異。第二天就被叫到小房間，要你留下筆電和識別證，在合約上簽字，用遣散費收買你控告公司的權利。

小房間就像臨時法庭，裡面除了主管還有人資代表。面對立即的生存壓力，那張紙我還沒聽過有人不簽的。如果給得少，那也順便暗示了你就只值這價錢。失去工作失去的不只是收入，最糟的是失去健保。如果全家就靠這一份保險，自費購買的代價是每個月美金兩千多塊。飯可以省著吃，錢可以省著用，但總不忍看著家人不能生病。

印象最深刻的一次，部門六十幾個人統統放下手邊工作，被叫到大型會議室集合。主管開頭第一句話就是：「今天這房間裡有六十％的人將失去工作，叫到名字的可以回座繼續工作。」這份宣告反映了矽谷從不浪費時間客套的冷酷。

當時已進入網路泡沫化，失去工作就是美國夢的結束，還沒拿到綠卡的也許要被迫離境。名字一個一個念出來的時候，我看著每一張焦慮的臉孔，聽著除了宣布名字之外的一片死寂——六十多人擠在一起，竟然連呼吸聲都聽不到。