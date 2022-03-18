聯合國通過3/15為「打擊『伊斯蘭恐懼症』國際日」，同天印度法院判決學校可禁止穆斯林女學生戴頭巾

文：吳宗宜

印度南部卡納塔卡邦（Karnataka）高等法院於3月15日作出判決，稱當地高中去（2021）年底禁止一群穆斯林女學生戴頭巾（hijab）上學的規定並不違法，此引發印度穆斯林社群的廣泛抗議，並深怕此判例會遭其他法院引用，在全國均禁止穆斯林女學生戴頭巾上學。

卡納塔卡邦高等法院首席法官（Chief Justice）阿瓦希（Ritu Raj Awasthi）在判決書中指出，「本庭認為穆斯林女性戴頭巾這件事，不屬於其伊斯蘭信仰的核心」，並引用《古蘭經》指出女性戴頭巾是建議性而非義務性的，並認為學校有權制定服儀規定。「本庭認為學校的服儀規定是憲法允許、對學生的合理限制，而學生不得違背之」，學校則稱，他們允許學生在校園內戴頭巾，僅要求其等在上課時脫下。

目前印度聯邦政府尚未針對學生的服儀頒布統一的標準，但上個月印度內政部長（Home Minister）沙阿（Amit Shah）才說，他希望學生們的穿著能夠符合學校的、而非任何宗教信仰的服儀規範，此言論與本次的判決都讓穆斯林社群越來越擔心，更多的省份會開始制定學校禁止學生戴頭巾的服儀規定。

印度伊斯蘭學生協會（The Students Islamic Organisation of India）稱該判決，會鼓勵各邦制定學校禁止學生戴頭巾的服儀規定，協會秘書長卡西（Musab Qazi）表示：「我們會上訴到最高法院，希望這個判決被推翻，不希望讓這之後成為全國先例。」

穆斯林政治人物，包括查謨和喀什米爾（Jammu and Kashmir state）前邦長慕斐迪（Mehbooba Mufti）也稱，該判決非常讓人失望：「一方面，我們總說要為女性賦權，但我們卻不讓他們在如此簡單的事上有選擇……這不是信仰的問題，而是人的選擇自由的問題。」

卡納塔卡邦的大三女學生伊姆席爾茲（Ayesha Imthiaz）表示，在判決出爐後，她可能會選擇轉出禁止她戴頭巾的公立學校，或是使用遠距教學的方式來完成學業，她並稱其他的穆斯林女同學也都與她有相同的想法：「我們不能、也不會拿掉頭巾，我們下個月將有5科要考期末考，但除非學校的政策改變，我們都將無法考試。」

此前，該邦部分學校的頭巾禁令已讓許多穆斯林上街遊行，並讓許多擁護學校政策的印度教人士上街反遊行，兩派人士的激烈衝突讓邦政府被迫宣布關閉學校並禁止部分集會。

Photo Credit: AP / 達志影像

印度教民族主義政策頻出台，莫迪政府難辭其咎

印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party, BJP）一直被許多人抨擊有印度教民族主義（Hindu Nationalism）的傾向，亦即認為多數人口信仰的印度教應為印度國教，而對信仰其他宗教的少數族群（尤其是穆斯林）採取較不寬容的態度。

本次發生服儀規定爭議的卡納塔卡邦，目前便是由印度人民黨所執政。

莫迪領導印度人民黨為首組成的全國民主聯盟（National Democratic Alliance） 自2014年上台執政以來，便對國內印度教徒以言論甚至實際行動騷擾、攻擊穆斯林的行為採取放任的態度，引起國內兩大族群的長期衝突，甚至對許多暴力行為視而不見，長久以來已造成數千人在衝突中身亡。

莫迪政府在2019年12月推出的《公民身分法》（The Citizenship Amendment Act）修正案，也再度顯示了其對穆斯林的態度。依據該修正案之規定，來自阿富汗、孟加拉和巴基斯坦等鄰國的難民，在印度定居6年後就能夠取得國籍（其他外國人需11年），但此規定卻排除穆斯林的難民。

此修正案推出後，造成印度國內穆斯林社群甚至鄰國（孟加拉和巴基斯坦皆以穆斯林人口為主）的廣泛抗議，此些抗議引爆的衝突，後續光在首都新德里就造成了至少23人死亡、上百人受傷。

甚至早在莫迪於2002年擔任印度西部古吉拉特邦（Gujarat）邦長時，他就曾放任印度教徒與穆斯林發生暴力衝突，導致1000至2000人死亡的嚴重暴亂。

然而此些爭端皆有其歷史因素。二戰結束後，各國殖民地紛紛開始自歐美等國獨立，不過印度獨立前，內部先就兩國方案（印度教及伊斯蘭教國家）及聯邦方案有所爭執。

直到1947年6月，在穆斯林分離主義的興起下，最後一任英國總督蒙巴頓（Louis Mountbatten）提出的分治方案終得到多數支持，將英屬印度分割為印度及巴基斯坦，隨後巴基斯坦及印度則分別於該年8月14日及15日獨立，許多原居兩國之穆斯林及印度教徒也隨之遷移。

目前，穆斯林人口約僅佔印度13億人口的14％，印度教人口則佔約80％，因而許多印度教徒也主張印度應該如巴基斯坦般，把主流的信仰列為國教。

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