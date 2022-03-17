2022/03/17,
經濟

台灣央行睽違10年跟進美聯準會升息1碼，盼抑制輸入性通膨，穩定民生物價

台灣央行睽違10年跟進美聯準會升息1碼，盼抑制輸入性通膨，穩定民生物價
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國宣布升息1碼，台灣跟進，啟動睽違10年的首次升息循環，從明（17）天起升息1碼（0.25個百分點），政策利率調高到1.375%。

3月17日，美國聯準會（Fed）宣布升息，將基準利率提高1碼（0.25%），是2018年以來首次升息。聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）強調，美國缺工嚴峻，且薪資正飛快上升，已到不健康的程度；為緩和衍生的通貨膨脹，預計年底前再升息6次，是15年來最鷹派的做法。

在台灣方面，為了抵抗全球輸入性通膨，台灣央行今（17）日召開理監事會議，跟進美國，決議調升貼放利率1碼（0.25個百分點），盼能進一步抑制市場通貨預期心理，穩定民生物價。

美國缺工到底多嚴重？

美國缺工問題在去（2021）年11月開始惡化，根據美國勞工部（BLS），全美自願離職人數達450萬人，相較上月一口氣增加30萬人，離職率為3%。

當時Indeed經濟學家邦克（Nick Bunker）推測，是就業市場機會多，導致勞工不斷跳槽離職，以低薪產業困境最大，再加上受疫情影響，零售、休閒娛樂及餐飲等服務業，人力短缺嚴峻。

3月9日，美國勞工部公布數據，今（2022）年1月，雖然職缺從前月創紀錄的1144萬，下降至1126萬，但仍高於外界預期的1095萬個，顯示雇主在招聘人才時仍面臨困難。

美國疫情期間大撒幣，勞工宅在家不工作

去年3月，拜登（Joe Biden）政府簽署「美國救援計畫」（American Rescue Plan），力圖振作經濟，這項計畫達1.9兆美元（新台幣53.6兆元），讓多數美國人等同可領到1400美元（新台幣3.9萬）的支票。

該計畫，針對在美失業者擴大補貼，每週可領300美元（8400元），持續到同年9月，再加上各州，額外提供的失業津貼，另外，「統一綜合預算調節法」（COBRA）健康保險費，確保被資遣的勞工，也可獲原雇主的健保保障。

一般已婚夫婦只要年收入落在7.5萬美元（新台幣210萬），就可獲得2800美元，而每撫養一名家屬又可獲得1400美元補助金；還有減稅方案，納稅人每有一個6到17歲的孩子，可享免稅額3000美元；每一個6歲以下的孩子，則為3600美元等。

《華爾街日報》對此強調，聯準會持續的寬鬆政策，又配合白宮相關的紓困措施，給了許多勞工返回工作崗位的動力，再加上疫情不斷復燃，也使就業市場留下陰霾。

美國引全球通膨，台灣央行跟進升息1碼

俄烏戰爭轉移了大部分的媒體注意力，美國的通貨膨脹數據變得不起眼。根據《路透社》指出，就算撇除戰爭帶來的能源影響，全球的通貨膨脹仍相當嚴峻。

根據美國勞工部（Labor Department），2月份總體消費價格指數（CPI）相較上個月，上漲0.8%，同期則為上揚7.9%，創下自1982年1月以來的最大同期漲幅。

不要急著把通貨膨脹怪到普亭（Vladimir Putin）身上。《華爾街日報》強調，雖然戰事推升石油、天然氣的價格，但去除能源在內的核心指數，仍將同期上漲了4.4%，創30年新高。

有鑑於此，鮑爾除了升息外，不得不在俄烏戰事膠著的情況下，進一步敲掉在5月3至4日討論「縮減高達9兆美元資產負債表」（縮表）。聯準會透露，升息速度會比預期快得多。

依據全球局勢變化，考量國內輸入性通膨壓力大，今日召開理監事會議，台灣央行決議調升貼放利率1碼（0.25個百分點），央行重貼現率上漲至1.375%。

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核稿編輯：翁世航


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