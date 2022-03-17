忠泰美術館五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》：將藝術帶出美術館，融入於城市、市民與生活

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從2019年底肆虐至今，已從例外變成日常，現在／未來如何與「病毒共存」成了各界思考的首要議題。而忠泰美術館將於3月19日推出的五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》，便是在COVID-19時代下萌發出的策展方向，試圖透過此展，省思與探問最根本卻也最基進的主題：「生命」、「生存」與「生活」。

Photo Credit: © 忠泰美術館

疫情下的五週年展

忠泰美術館五週年展《生生LIVES：生命、生存、生活》，主題與架構設定，源自於2019年開始，忠泰美術館內部團隊持續定期的研究會議，而共同摸索與凝聚出議題，定為名詞「生／LIFE」與動詞「生／LIVE」的結合《生生LIVES》──聚焦於「生」的複層解讀之後，便邀請蔡宏賢與鄭慧華擔任本展共同策展人，李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，聯手多位跨領域專家，企圖以跨領域的對話與思考，探討在科技與人文交織的當代，面對未來，我們將何去何從？

此展籌以「未來」為主軸，籌備備過程從2019跨至2022年，涵蓋「生物藝術」、「人工生命」、「基因工程」、「科技倫理」、「人與環境」、「跨物種與性別階級」等多元議題探索。

更邀請來自德國、加拿大、美國、英國、中國、丹麥、台灣等共12組藝術家參與展出，包含Charlotte Jarvis、dividual inc.、Ed Atkins、Lynn Hershman Leeson、Nicholas Bussmann、Peter Sasowsky、SUPERFLEX、何采柔、張欣、鄭波、魏廷宇、顧廣毅，透過聲音、影像、裝置等作品型態，探問各種生命形式的可能性、生存哲學及倫理、科技發展與社會生活型態。

本次展出作品皆涵蓋「生」的多重意涵與多重角度，以跨領域，跨學科的方式，從策展過程到每件作品之間，皆蘊含複雜且豐富的對話關係。

開幕記者會

忠泰美術館則選在今（17）日舉辦開幕記者會，李彥良執行長表示：「忠泰美術館有幸得到來自各方的支持與協助，感謝本展的兩位策展人蔡宏賢及鄭慧華老師、策展顧問李明璁老師、洪廣冀老師及鄭陸霖老師及參展藝術家，另外也感謝歌德學院台北德國文化中心，共同促進國際間的文化交流，讓我們在這樣受到疫情影響的動盪的全球局勢下，共同呈現了這樣國際性的當代藝術展《生生LIVES》。」

歌德學院（台北）德國文化中心，藝文活動組專員崔延蕙表示：「歌德學院在文化工作上的重點，不只是企圖舉辦好的展覽，而是更著重在文化之間實質上的溝通，進而建構一個長期（永續）的緊密關係，因此在這次的整個活動中，歌德學院主要與忠泰美術館一起籌劃藝術家Nicholas Bussmann的交流與座談活動。歌德學院在此感謝忠泰美術館在全球疫情肆虐期間，依然克服萬難，舉行這場深具時代意義的當代藝術展。」

Photo Credit: © 忠泰美術館 忠泰基金會李彥良執行長

展覽作品——豐富多變的感官體驗

雖然在開幕記者會上，許多藝術家因故無法到場，但兩位策展人蔡宏賢、鄭慧華仍鉅細彌遺地介紹所有展品，其中不難發現，《生生LIVES：生命、生存、生活》展出的作品相對活潑，有數個「互動式裝置」邀請觀者一同進行互動體驗，包含聲音、觸覺、視覺等五官感知。

如展場一開始，藝術家張欣在田野調查時，偶然聽到公園人們談話，進而創作的全新聲景作品《一千七百步》，此互動作品能從美術館一樓大廳延伸至鄰近的瑠公圳公園，以聲音作引子，將觀眾從美術館遷移至戶外，進一步透過聲音探索台北城市的地景，並感受美術館周遭的「日常」況味與疫情下的「非常」狀態。

在這件作品中，觀眾須先開啟手機GPS定位，並掃描作品上的QR Code，並戴上耳機、點擊「Open」後進而開始旅程。藝術家張欣描述這是一場以聲音來引導的實驗性漫步計畫，她期望通過聲音來引發觀眾對環境生態的重新閱讀並與之對話。

Photo Credit: © 忠泰美術館 《一千七百步》

結束《一千七百步》之後，到了一樓至二樓的隔間中，便出現由台灣藝術家魏廷宇的全新互動裝置作品《生命遊戲》。此作品靈感來自英國數學家約翰康威（John Conway）於1970年發明的「生命遊戲」（Game of Life），當時康威試圖以運算探索生命的各種可能性。

至於2022年的魏廷宇，則依照康威的演算規則，進一步將作品產生動態和電子聲響，同時也邀請觀眾輕觸作品的木製單元格，藉以創造更多層次的感官和資訊維度。根據展方表示，初始的單元設定成為結合數位美學的樂譜，隨著時間推移產生無數的連續圖案和聲響軌跡，我們的宏觀世界成了一場可被微觀的生命遊戲。

Photo Credit: © 忠泰美術館 《生命遊戲》

隨著展覽動線持續往下探索，仍能發現藝術家們積極透過作品邀請觀眾進行互動。德國作曲家暨藝術家尼古拉斯布斯曼（Nicholas Bussmann）的全新創作《未來逝者的口述檔案》就試圖從聲音與觀眾進行交流。

作品裝置懸浮於展場，如有機物、隱約透光並微微發出呼吸聲，根據展方所言，這些代表生命的「頻率」與「能量」能在靜謐的氛圍中與你我產生共鳴，並轉化為一場與個人內在的對話。

雖然作品無法動手觸碰，但在此漆黑的方形場域中，觀眾得以靜下心「聽見」自我與環境的聲音，不靠觸覺，形成另一種與作品的敘事互動。