政協提案制定《祖國統一法》，凸顯台灣「急獨」將會誘發中國「急統」

今（2022）年3月5日中國全國政協十三屆五次會議開幕，政協常委張連起提案制定《祖國統一法》，此信息引發台灣社會高度關注。

事實上，中國大陸當局醞釀《國家統一法》、《兩岸統一法》或《祖國統一法》之議，已傳聞多時。今年2月23日國台辦例行記者會中，官媒《新華社》記者再度提問，有中國大陸學者曾呼籲應制定「統一法」，當時國台辦發言人馬曉光即指出，依據中國大陸憲法和《反分裂國家法》等國家法律，已對解決台灣問題、促進兩岸統一具有明確規定，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一提供堅實法治保障。

目前所擬議制定《祖國統一法》，其內容包括台灣居民在內的全體中國公民推進國家統一的法定義務，明確界定違反國家統一義務的法律責任，擬定兩岸關係的「法律戰」、「輿論戰」、「道義戰」，並挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀。

中國大陸重量級涉台學者章念馳則提出呼籲，應創建《國家統一法》，內容涵蓋「和統」與「武統」機制運作，其中「和統」核心應與台灣共同制訂「一國兩制台灣方案」，這是「最現實最合情合理的辦法」，保持兩岸政策「戰略主動」。

2022年初海協會副會長、前國台辦副主任孫亞夫提及「和統」與「武統」是互不對立的辯證關係，兩種統一途徑形互為表裡，可交互搭配運用。

今年以來，無論是中國大陸學界及負責兩岸對話及協商機構，已不斷拋出兩岸統一法制化的「風向球」，此意味著在某種意義及程度上，中國大陸當局表露出「統一急迫感」，凸顯在兩個「一百年慶」期間，欲要達成國家完全統一的時間表規劃目標。

公布台獨清單名冊

台獨清單名冊擴及政治人物、藝人及企業，產生「寒蟬效應」瓦解獨派政治聯盟 2020年12月16日國台辦在例行新聞發布會，透過《新華社》記者提問：「大陸何時推出《國家統一法》」，藉機釋出風向球。當時發言人朱鳳蓮回應，「《憲法》關於國家統一的規定是明確的，堅決貫徹執行。將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決地粉碎任何台獨分裂圖謀，捍衛國家主權和領土完整。」

2021年10月27日國台辦召開例行記者會中，其下屬《中國台灣網》記者提即問，有關部門最近或將就懲辦台獨分裂勢力進行專門立法。凡是組織、策劃、實施分裂國家、破壞國家統一行為的台獨頑固分子，包括那些操弄「修憲謀獨」和為謀獨打開方便之門的挑頭分子，必將受到嚴懲。

換言之，中國政府提出《國家統一法》，一方面具有加重對台獨人士的威懾作用，另一方面則是遏制旨在「改變現狀」的「修憲台獨」、「法理獨立」發生。從上述兩次官媒主動提問，國台辦又無公開否認，顯然制定一部完整《國家統一法》應在政策過程中加以討論、反覆醞釀及研擬中。

同時，中國大陸當局公布台獨清單名冊，對獨派人士進行制裁及打擊。2021年11月5日，國台辦發言人朱鳳蓮公開點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，為「台獨頑固分子」，禁止此三人及其家屬進入中國與香港、澳門，也限制其相關機構與中國組織、個人合作，「絕不允許其關聯企業和金主在中國牟利，以及採取其他必要的懲戒措施」；中國政府擬將對台獨頑固分子追究刑事責任，終身有效。此外，也加重對台獨藝人、綠色企業的威嚇懲罰作用，產生「寒蟬效應」瓦解潛在台獨支持者。

歷史借鏡、他山之石可攻錯？

一邊一國論、公投制新憲激化《反分裂國家法》當2004年5月9日中共國務院總理溫家寶提出，「我們會認真研究考慮制訂統一法」，此議曾引起海內外廣泛的討論，正因「統一法」極具針對性，是「有的放矢」旨在遏制台灣走向「法理獨立」，透過此法之授權，取得對台動武的法律授權。

2004年7月29日，陳水扁總統表示關切中國大陸當局目前正要推動的《中華人民共和國國家統一促進法》，草案中把台灣視為「中國台灣特別政治區」，準備從該法中明定武力攻台的法源基礎。

時任行政院長游錫堃過境紐約時，批評中國大陸當局所推動中的「統一法」，是為中國大陸當局提供武力犯台的法律基礎，以「不統就武」的方式，試圖逼台灣走上統一談判桌。「統一法」無異是一部「併吞法」。

即言之，台灣民眾普遍支持維持現狀、反對「一國兩制」及認同中華民國，因此制定「統一法」猶如一部「併吞法」，違反台灣民眾意願，對台灣社會並無吸引力。這使得台灣逐漸意識到「中共正在進行法律戰，如果台灣不就範，中共將進行軍事戰。『統一法』就是擬為武力犯台取得法源。」

尤其是2004年3月20日民進黨再度贏得政權繼續執政，中國大陸對台部門與學術界，再次倡議要制訂「統一法」，試圖以法律戰方式遏制台灣日漸走向「法理獨立」。

《國家統一法》經由中國學者向其權威當局提出建言，再由國台辦、《新華社》進行一連串宣傳後，再以政協及人大委員以方案方式提出，以法律形式建構兩岸統一程序，達成所謂國家完全統一。

中共當局宣傳將認真考慮「統一法」之制訂，顯示如果台灣長期拒絕統一談判，或公然走向「法理獨立」，台灣若敢愈早將「台獨時間表」提上議程，這將意味著「統一時間表」的提早降臨。

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「統一時間表」與「台獨時間表」，互為因果彼此相互激化

其實「統一時間表」與「台獨時間表」之形成，可說是互為因果關係及彼此相互激化。