香港晚報：NOW新聞台就記者涉內地醫護提問致歉

1）NOW新聞台就記者涉內地醫護提問致歉

港府因應疫情引入過百內地醫護赴港支援，有人擔心若內地醫護涉及治療失誤，港人能如何追究。昨日（16日）疫情記者會上，NOW新聞台記者追問若市民在治療過程中，遇到問題想投訴內地醫護，或不幸遇上醫療事故，可以向誰投訴、流程是如何。事後有「愛國團體」不滿記者提問，並將提問記者的相片上傳，又在網上發動聯署投訴，要求NOW解聘記者，更聲言提問散播仇恨內地醫護，可能觸犯《港區國安法》。

NOW新聞台今日（17日）下午在網上刊出聲明，指就記者的提問引起市民關注及不滿致歉；又指「第五波疫情依然嚴峻，我們非常感謝中央和內地的無私支援」。

記協表示，對NOW新聞台的道歉聲明感遺憾，指記者的提問是基於公眾知情權及公眾利益，記者的提問並無犯錯；但NOW新聞台作為僱主，今次道歉將加劇編採人員的自我審查，促請NOW勿因外界壓力追究員工。

2）林鄭重新審現時防疫措施下周初公布

新一輪社交距離等防疫措施原定4月20日屆滿，特首林鄭月娥稱將就禁飛令、入境措施、旅客隔離措施、全民強檢及復課等防疫措施進行中期評估，並會在3月20日或21日作出全面報告。林鄭解釋是因為她感受到社會及市民的耐性已逐漸下降，部分金融機構亦對「香港被隔離」失去耐性。

林鄭月娥表示，制定抗疫政策需平衡公共衛生、經濟以及市民接受程度，形容不是容易的工作，望記者對她及政府抱有同情。林鄭強調，當局並非因確診數字減少而重新審措施，她重申目前確診數字仍然高企。

另外，政府專家顧問袁國勇建議，當香港新冠疫苗接種率逾95%，可考慮放寬社交距離措施及恢復國際來往航班等，並爭取在7月前後讓市民恢復正常生活。林鄭月娥在記者會上回應，指95%接種率放寬措施的指標是「自綁手腳」，因有市民有堅定不打針立場；對於何時取消「封關」，林鄭指限制入境要考慮的因素包括醫療系統，但正努力尋找最合適的方案。

香港今日新增21,650宗確診個案，較昨日稍見回落；另再多289人死亡，疫情爆發兩年多至今，本港累計4,923人染疫亡。

3）西醫涉販售豁免打針證明書被通緝

警方追緝一名男醫生，指他在無診症及檢查病歷的情況下，應病人要求簽發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，涉嫌「串謀偽造文書」。

警方指接獲情報後，「放蛇」探員接觸一名姓陳的醫生，表明並無任何健康問題，只想要豁免證明書，以避免接種疫苗。醫生其後指示「放蛇」的探員赴觀塘的一間診所領取證明書，探員發現診所只有護士、沒有醫生，探員付款800港元後領取豁免證明書，隨即拘捕28歲的女護士，其後再於屯門拘捕69歲診所女負責人。警方指在診所搜出30封同類型豁免證明書，又指根據診所紀錄，診所已簽發數百張豁免證明書。

警方指涉案診所只有一名醫生，他於去年6月已離港，但診所仍一直運作，而醫生向病人發出證明書時亦不在港。《香港01》報導指涉案的是46歲西醫陳凱旭，他曾多次被裁定專業失德，包括在雜誌中作出有宣傳成份及錯誤陳述，以及涉嫌違規拆帳，曾被醫委會裁定3項專業失德罪成。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex