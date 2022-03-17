外匯遭凍結、又不被接受用盧布支付，俄羅斯恐面臨1917年以來首次國際債務違約

文：梅緣緣

俄羅斯近日須償還兩筆共計1.17億美元（約33億新台幣）的主權債券利息，但俄羅斯因攻打烏克蘭的行為，遭西方國家制裁。

不僅俄國國內多間銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，大型跨國企業如波音（Boeing）公司、福特汽車（Ford）以及Apple等，也紛紛暫停在俄羅斯的製造及販售業務。他國大動作對俄展開經濟金融制裁，恐使俄羅斯面臨自1917年以來，第二次的國際債務違約。

一場戰爭俄今深陷龐大國債危機

在烏俄戰爭開打後，投資人大多也為俄羅斯可能出現債務違約的情況做好準備。根據美國《全國公共廣播電台》（NPR）報導，若俄羅斯後續無法償還利息，將啟動至4月15日共為期30天的寬限期，讓俄方能以美元進行支付並避免違約。然而以美國為首的西方國家持續對俄羅斯進行制裁，並凍結其外匯存底，俄國政府是否能夠在難以使用美金的情況下完成支付，將會是一大挑戰。

《大西洋雜誌》（The Alantic）旗下網站《石英》（Quartz）報導，俄羅斯財政部長希盧安諾夫（Anton Siluanov）日前在電視上公開宣布：「如果要支付該筆利息的手續受到刁難，我們也有在準備要以等價的俄羅斯盧布進行付款。」只是該筆債券款項，目前並未獲准可使用盧布支付。

《金融時報》（Finanacial Times）報導，盧安諾夫對此表示，西方對俄羅斯中央銀行採取的制裁及資產凍結等手段，事實上正是一種強迫俄方進入「人工違約」（Artificial default）的手段，讓其無法清償債務。

目前全球市場上大量持有俄羅斯債權的國家，根據《富比世》雜誌（Forbes）參考統計資料庫《Statista》內容顯示，分別為法國、義大利、奧地利、美國、日本及德國等。其中俄羅斯至今尚未償還債務部分，光是法國及義大利兩國，就分別佔了2億5000多萬美金。

信用評等降級、有錢卻還不了債，其他國家能拿俄羅斯怎麼辦

當前全球三大主要市場信用評等機構標準普爾（S&P）、穆迪（Moody’s）及惠譽（Fitch）在投資等級的評量上，由高至低以A至C進行分級，並標註正向、負向、發展中及穩定四項評等展望，為未來的評等的升降做出預測。

不過，根據全球經濟指標（Trading Economics），上述三家機構近期對俄羅斯的評等皆降，如標準普爾調降至CCC-級，穆迪降至Ca級而惠譽，則決定將評價降至最低的C級。

近日國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Geogieva）接受美國《哥倫比亞廣播公司》（CBS）訪問時又指出，俄羅斯其實擁有足夠的錢可以償還債務，但他們現在卻無法使用這些錢，未來也不是不可能出現主權債違約的情形。

此外，格奧爾基耶娃表示，現在俄羅斯盧布折舊的狀況十分嚴重，代表俄羅斯當地人的收入已經嚴重縮水，而此也將近一步使得境內民眾的購買力下降，對已疲弱的國內經濟更是雪上加霜。

只是至今對於俄羅斯若無力償債，會造成什麼樣的後果仍不清楚，因國際清算銀行（BIS）列出的相關債務名單，不見得須立刻或在短期內完成償還。

俄羅斯的首次外債違約，是在1917年蘇聯尚未解體前，因當時的領導者列寧（Vladmir Lenin）拒絕償還過往沙皇政府發行的債券等債務；俄羅斯境內的首次債務違約，則是發生在1998年的經融風暴時期。當時因俄羅斯償債能力一部分須仰賴其出口的天然氣及石油價格、向市場私有化靠攏的手段操之過急，以及政局不穩等原因造成了該次的債務違約。

《富比世》雜誌也指出，若俄羅斯後續未能還清債務，可能產生間接的負面效應將擴大，而格奧爾基耶娃對此也表示同意，她說：「我現在比較擔心的是，要承擔這個後果的國家可能不光只是俄羅斯跟烏克蘭這兩國而已。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航