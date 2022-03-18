《不懂睡眠就失眠》：只要「一開始的90分鐘」能夠徹底熟睡，便可算是成功達成最佳睡眠

文：林慶旺

90分鐘：20世紀睡眠研究之父的發現

最近100年以來，放眼天下，只有一個人稱得上是全球睡眠研究的祖師爺，他就是已故（享年104 歲）的美國芝加哥大學（The University of Chicago）生理學系名譽教授、當代睡眠研究之父，也是眼球快速運動（REM）睡眠的發現者之一，納瑟尼爾．克萊特曼（Nathaniel Kleitman）博士。

作為世界上第一位完全專注於睡眠研究的學者，克萊特曼被公認為睡眠研究之父。在他之前，很少有科學家系統地研究睡眠的複雜性。睡眠以前被認為是一種靜止狀態，克萊特曼在1950年代證明睡眠是一個動態且多變的過程後，科學家對睡眠、睡眠研究以及隨後的睡眠障礙治療，產生了極大的興趣。

克萊特曼的學生、睡眠醫學之父、大名鼎鼎的史丹佛大學（Stanford University）睡眠研究中心創始人威廉．德門特 （William Dement）博士說：「克萊特曼博士從未真正成為人們關注的焦點，因為他選擇專注於當時被視為一潭死水的冷門研究領域，但地球上有近77億人口，一生中三分之一的時間都在睡覺，如果沒有克萊特曼博士讓我們對睡眠研究感到興趣，數十億人的生活就會受到不利影響」。

1952年秋天，克萊特曼博士指派威廉．德門特博士幫助另一名學生尤金．阿塞林斯基（Eugene Aserinsky）博士進行夜間睡眠研究。1953年眼球快速運動（REM）睡眠被發現，克萊特曼博士和他的學生尤金．阿塞林斯基博士，記錄了睡眠期間有規律的眼球運動。他們還表明，在眼球快速運動睡眠的這段時間醒來的人會回憶起作夢，而在眼球非快速運動（NREM）睡眠中醒來的人則沒有。

1956年，克萊特曼博士和另一名學生威廉．德門特（William Dement）博士研究發現，某些類型的眼球運動與夢中某些類型的運動有關，並且平均每個人每晚作夢的時間總共約2個小時。威廉．德門特博士第一次接觸睡眠研究是在芝加哥大學，在那裡他加入了克萊特曼博士的實驗室。威廉．德門特描述了眼球快速運動睡眠與作夢的關係，建立了人類的通宵睡眠模式，發現了動物和新生兒的眼球快速運動睡眠，並證明了特定的眼球快速運動模式與視覺有關。多年來，威廉．德門特在史丹佛大學精神病學系「睡眠與夢想」課程中，指導了大約兩萬名學生，他也是史丹佛大學睡眠研究中心的創始人。

威廉．德門特於48年前開始教授這門課程，也就是在芝加哥大學首次發現眼球快速運動（REM，即作夢的睡眠階段）的實驗室工作18年後。威廉．德門特花了將近50 年的時間研究和教授睡眠的基礎和臨床醫學，為他贏得了「睡眠醫學之父」的稱號。威廉．德門特博士一直以來保持早睡早起的習慣，睡眠狀態很好。

他83歲接受《紐約時報》專訪的時候，曾揭露讓自己入睡的技巧：「看一些不太容易分散注意力的東西，我認為讀你已經讀過的東西，或者看你已經看過的東西，可能會有助於你入睡」。威廉．德門特博士於2020年6月17日在加利福尼亞州史丹佛大學的所在地史丹佛市去世，享年91歲。

讀者是否已經注意到納瑟尼爾．克萊特曼博士和威廉．德門特博士這對有著師生情誼、名聞遐邇的睡眠大師，一個活了104歲，另一個活了91歲，可見90分鐘的睡眠週期似乎也可以讓人健康長壽。尤其是活了104歲的納瑟尼爾．克萊特曼博士，對睡眠醫學的研究程度，簡直到了瘋狂的地步，更把近代臨床醫學之父威廉．奧斯勒（Sir William Osler）爵士的名言：「醫學是一門有科學根據的藝術」，發揮得淋漓盡致，令世人嘆為觀止！而他們研究所發現的90分鐘完美睡眠週期，更值得世人細細體會，以便享受夜夜好眠、健康長壽的快意玫瑰人生。

1938年5月6日，納瑟尼爾．克萊特曼博士和他的學生布魯斯．理查森（Bruce Richardson）深入肯塔基州西南部一個名為猛獁洞（Mammoth Cave）的國家公園。研究他們的體溫波動和其他由黑暗引起的正常睡眠／覺醒週期的變化，這是現在蓬勃發展的晝夜節律領域的開創性研究。猛獁洞是世界上最長的洞穴，目前已經探出的長度為652公里，到底有多長至今還是個謎。洞穴深處完全沒有任何光線照射進來，兩人在完全黑暗中，記錄自己的作息。

克萊特曼博士和他的學生布魯斯．理查森在猛獁洞裡住了32天。他們選擇了猛獁洞穴一處地下140英尺、長年沒有陽光、溫度也一直保持在攝氏12度的地方，給自己強加了一個每天28小時的生理時鐘：9小時睡覺，10小時工作，9小時休息，這樣一星期就從7天變成了6天。醒著的時候，每2小時測一次體溫，睡著的時候，每4小時測一次體溫。

克萊特曼博士無法適應這種一天28小時的生活，睡得很不好，仍然和在地面上一樣，每天晚上10點鐘就覺得很睏想睡覺，而8個小時後又恢復了精力，這顯示他需要8小時的睡眠。雖然過著每天28小時的生活，兩個人的體溫依然以24小時左右為周期波動。在洞裡度過一周後，布魯斯．理查森的體溫按照新作息時間開始變化了，而克萊特曼的體溫還是按照之前的規律變化，偷天換日的一切努力在他身上皆化為泡影。不知是否和年齡有關，畢竟克萊特曼和他的學生布魯斯．理查森相差20歲。