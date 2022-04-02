《我不是不努力，只是做不到你滿意》：孩童做不來的事，就不該去勉強他，但這不是指「阻止他努力」

文：宮口幸治

「現在這樣就好」真的好嗎？

我目前在某個地方政府單位負責發展障礙的諮詢，來訪的多半是小學低年級學生家長。常見案例是：「哥哥姊姊念書都沒什麼問題，這個孩子卻怎麼樣也考不好，我們想知道究竟是為什麼？」

藉由智力測驗等多種檢查，發現多半案例都是臨界智商——智商七十至八十四，雖低於正常數值，但沒有明顯的智能障礙問題。大多數家長聽到這個結果都會問我：「原來這孩子成績不好是因為臨界智商，那麼我們該怎麼幫助他呢？」雖然做了不見得會改善，但是如果有機會好轉，做父母的總會想為孩子盡一份心力。我身為醫師也是同樣心態，會盡力告知家長所有對策。

不過有時也會遇到家長對我說：「這孩子不會念書沒關係，照他的步調輕鬆過日子就好，我們只是想知道他為什麼念不來。」我很明白這些家長的心理，孩子缺乏學習能力卻強迫他在課業上有所表現是很殘酷的事，但我總是無法贊成這種做法。家長擅自決定子女「不用功念書也沒關係」，這樣真的好嗎？

臨界智商的孩童由於沒有明顯的智能障礙特徵，在小學通常是上普通班。不過在過去一段時間，世界衛生組織（WHO）曾將臨界智商歸類於智能障礙（一九六五年至一九七四年《國際疾病分類第八版》［ICD-8］）。臨界智商孩童的發展程度約莫是正常兒童的八成，也就是十歲的身體卻搭配八歲的心智，相當於小學四年級的班級裡摻雜了一個小學二年級的學生。

如果就這樣讓臨界智商的學童不念書直到高中，他每天會過著什麼樣的日子呢？一直坐在教室裡卻聽不懂老師在說什麼，跟不上班上進度，也參與不了同學間的閒聊，可能因此遭到孤立或霸凌，留下痛苦的回憶。而本來就無心於課業的孩子聽到父母說「不念書也沒關係」，一定認為自己拿到免死金牌，更沒意願用功了。

「不用勉強自己。」

「不需要跟大家一樣。」

「我們不一樣，我們都很棒！」

現在經常聽到這些用來鼓勵孩子的說法。我沒有要否定這些話的意思，這些話的確很有道理，但我覺得這些話的意義是建立在孩童本人也作如是想。周遭的大人不事先確認孩童的心情與意願，擅自決定他的未來，反而會害得孩子連做得來的事情也不去嘗試，失去成長的可能性，甚至淪為受害人。

詢問孩子的意願時，不見得會有明確的答覆，甚至可能連問題也聽不懂。但是我希望大家發揮想像力，回想自己小時候的情況：就算父母覺得無所謂，結果大家都會，只有自己做不到時，一定很難過。

擱置應當解決的課題，日子久了一定會愈活愈痛苦。是否選擇妥協，應交給孩子本人決定，而不是身邊的大人。

偏見造成的障礙——中度智能障礙少年大變身

關於援助者的擅自判斷阻礙了孩童成長，我個人也有必須深加反省的類似經驗。

我在醫療少年院擔任精神科醫師時，一名智力測驗結果約五十（一般平均約一百）的少年來報到，就叫這孩子A同學吧。智商五十將近中度智能障礙，別說是念書了，連自理日常生活都有問題，溝通也僅限於簡單的對話，無法開玩笑或進行比較深度的對談。因此A同學當然沒辦法把蛋糕均分為三等分；認不得國字，只能勉強唸出平假名；不會算術；幾乎做不來簡單的圖形臨摹。

A同學之所以來到少年院，是在收容智能障礙者的機構對職員動粗。部分智能障礙兒童因為無法以言語表達情緒，煩躁時會一不小心動手。A同學接受診察時一臉茫然，聽到任何問題只會點頭稱是，連一般日常對話都談不來。

那陣子少年院正在挑選接受「認知功能強化訓練」（Cognitive Training , COGTR；強化認知功能的練習，利用紙筆鍛鍊視聽覺與想像力，建立學習基礎）的學員。智商高的少年沒有智能障礙問題，無須受訓；智商過低（中度到重度智能障礙）的少年則是受訓也看不出成效。因此挑選標準是輕度智能障礙或臨界智商的少年。

為了確保大家專心上課，每組約十人。起初挑選受訓學員時，A同學沒有在名單上。後來因為其中一名受訓少年屢次違規，少年院突然提出要更換組員。此外，我從負責管教A同學的教官口中聽到他很想參加訓練。我想他應該搞不清楚是怎麼一回事，只是因為大家都去，覺得好像很好玩。最後死馬當活馬醫，硬是讓他參加了。

我不確定接下來發生的情況可否稱作「奇蹟」，不過這件事大幅影響了我之後協助少年們的心態。

A同學比任何人都投入訓練，完成一個又一個課題，遇到不懂的題目就來問我。四個月之後，所有受訓少年接受成果測驗，一般認定相當於智力測驗的認知功能檢查，是無法經由訓練改善結果的，但A同學受訓之後，認知功能檢查的分數居然將近九十（平均值為一百）。

不光是智力測驗，A同學就連日常生活也出現驚人變化：逐漸主動開口，行動也愈來愈敏捷。後來他參加運動會時，甚至代表少年院在眾人面前宣誓，簡直判若兩人。來看診時，表情也一次比一次生氣蓬勃，最後一次門診時還告訴我：「我開始聽懂老師在說什麼，我想念大學。」

A同學只有國中畢業，我不確定他究竟明不明白上大學的意思。之前我看過許多少年受訓後大幅成長，但成長到判若兩人的只有A同學一人。A同學讓我強烈反省到，有些孩子明明有機會成長，之所以出現發展障礙，是我們這些大人擅自認定他做不來、硬逼很可憐，不讓他念書或接受訓練所致。