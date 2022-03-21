喊「NFT元年」的人都是老人：知名品牌競相投入NFT的深水，只是一窩蜂嗎？

文：Sam Kuo

每天在看新聞的時候，不經意就會注意到某一個品牌或者是明星又發行了NFT，但我總是在想大眾真的在乎這些品牌或是明星所發行的NFT嗎？還是don’t know don’t care？那品牌為什麼還要發行NFT，品牌到底想要得到什麼？

最近越來越多NFT專案找到筆者，許多老闆或是客戶會提出很多問題來詢問我，最常見的就是「目前的NFT跟會員卡差在哪？不就是會員卡或是儲值的方式來發行NFT嗎？」沒錯，目前在台灣大部分都是以這樣的方式來發行。但是沒有創意，不代表是NFT的錯...對吧，有爛的廣告Banner，當然也有好的廣告Banner對吧？

我也常常回答說：「簡單來說，TikTok也是把好內容放進去Social Media，那跟Facebook差在哪？（當然是差很多）各大品牌也跟許多的TikToker合作甚至是開設Tiktok官方帳號，不是嗎？那為什麼品牌要做這些事情？」

喊NFT元年的人，都是老人

當年紀越來越大，開始有家庭的時候，我非常了解你已經不在乎外面的世界發生什麼事情，只想躺在後院的草地上，喝著咖啡。

有一天這位老人開始在朋友的聚會中與商業周刊接觸到NFT，聽到從2021年8月開始，OpenSea每天的交易量不斷攀升，從2021年7月的3億ETH到8月的30億ETH，在一路慢慢上漲到2022年1月的40億ETH，短短不到一年，交易量就翻了10倍以上，就開始喊著口號，「今年是NFT元年，我們的品牌也要來發行NFT！」。

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而到了2022年的2月底，市場卻進入了一遍低潮，可能是因為戰爭，也可能是因為短時間內NFT的掏金潮引來過多詐騙與快速消亡的項目，讓群眾更加不願意將資金投入市場。就開始說：「NFT的時期要結束了......WTF？」

其實就現況來看，越來越多的項目價格直線下跌，越來越少的項目存活。而這也應證了我們前兩周討論的文章「百分之90的項目都會在一個月內消失」，在文末我也認為之後將會由大品牌來主導市場。

行銷的角度

最近有許多知名大品牌紛紛加入製作NFT的行列，運動產業的Nike、Adidas，時尚產業的Gucci、 Louis Vuitton，食品業的漢堡王與可口可樂。我們彷彿看到一個有著許多我們熟悉品牌的元宇宙正在成形，或許未來我們的Avatar（虛擬形象）在元宇宙中，依然會排隊買Nike新出的虛擬球鞋，與朋友在漢堡王的land中閒聊。

Photo Credit: Burger King

不論是短期活動或是長期經營，所以到底為什麼這些大品牌都願意製作NFT呢？難道只是單純為了靠NFT賺取一波利潤嗎？

額外的品牌曝光管道

製作NFT其實有著非常多的好處，最顯而易見的就是進一步的打開市場知名度，接觸更多的受眾。

雖然一般群眾不一定有錢能購買Louis Vuitton的產品，但透過Louis Vuitton推出的免費手機遊戲「Louis: The Game」，就有機會得到限量30張的Louis Vuitton NFT（詳細在後面有趣的案例會介紹），雖然這一次的活動並沒有給予更多後續更新，單純就是贈送紀念Louis Vuitton創辦人誕辰200歲的NFT，但這些PR所帶來的曝光量有多少？

其實光是想像有多少品牌為了曝光量，鋪天蓋地的贊助各項運動賽事只為了露出品牌的Logo，就能理解曝光對品牌是多麼重要的事。

就以一個簡單的數字問題來說，根據Similarweb提供的數據，2022年2月OpenSea總訪問量為1億左右，假設一個NFT項目能佔據OpenSea排行榜1個禮拜，就代表將會為品牌帶來超過2000萬的曝光量，讓我們以CPM（每千次曝光花費）50元來看，大約會是等同於100萬元台幣的曝光廣告預算，雖然對大品牌而言，這些廣告曝光只是錦上添花，但是卻能接觸到與過往行銷管道截然不同的客群。

大品牌發行NFT，除了上述之外，也可以透過報章雜誌更進一步的打開知名度，一個具有話題性的內容是各大媒體不願放過的，但同時這也幫助大品牌將名聲推得更廣。

所以這邊的問題是OpenSea的客群與對於NFT有興趣的客群是品牌客群嗎？如果製作NFT項目需要100萬台幣，而有機會讓品牌佔據OpenSea排行榜長達半年的時間？品牌願意投資嗎？

NFT有自己獨特的PR宣傳管道

‍為什麼大家要使用Discord，Telegram來當作NFT項目的PR宣傳管道？其實我覺得這是一種情感，就是匿名的方式。因為區塊鏈是去中心化的概念，所以早期用戶希望整個環境都是使用去中心化，甚至是匿名方式來交流，所以才衍伸使用Discord。我自己是這樣覺得。

此外，在NFT的販售過程中，有一種能讓PR變得極高的作法「白名單」。白名單就是項目方預留的特殊名額，獲得白名單的用戶可以優先、使用更低的價格去Mint（獲得）該項目的NFT，而這也是讓項目方篩選用戶、推廣品牌的好時機。目前白名單常見的獲取方式有兩個，活耀度制以及選拔制。

活耀度也可以理解成對社群經營的貢獻度，通常會需要滿足幾個條件，分別是：

社群Level：這邊指的社群都是Discord，而Level指的是根據用戶在Discord內的發言活躍度進行計算，當發言數量累積到一定程度就會自動升級，至於升級的門檻以及幾等可以得到白名單，這都要看項目方的設定。 邀請數：為了讓項目被更多人看到，許多項目也會要求用戶需要利用邀請連結去拉人加入Discord，並依據用戶邀請的人數進行排名，決定白名單的人選。 抽獎：有時候就算滿足上方兩個條件，也只是得到參與白名單抽獎的資格，並不一定絕對拿的到白名單。於是項目方也會在Discord或是Twitter上推出分享活動，只要用戶幫忙轉發&tag朋友，即可得到參與抽獎的資格。

而選拔制則是由項目方來選出取得白名單的人選。一般分成以下幾種：