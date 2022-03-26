【小說】中山七里《界線》選摘：總之，死在海岸的女人跟南町沒有淵源，這一點我很確定

文：中山七里（Nakayama Shichiri）

翌日剛好輪休，笘篠再度回到南町。

氣仙沼署的調查員想必已經來訪查過了，但被訪查的人面對熟人和陌生人的反應會有所不同。更重要的是，在同一町身受同樣災害的同儕意識應該會讓他們更願意鬆口。

笘篠首先造訪的是位於海岸附近的理容院「佐古理容店」。由於就在自家附近，笘篠以前也是常客。

店面雖是鐵皮屋，但進去一看，理髮椅和用具等設備一應俱全。

「喔，這不是笘篠先生嗎！」

從裡面出來的佐古一看到笘篠，便一臉懷念地笑了。

「有七年不見了吧？」

「好久不見。」

房子被海嘯沖走後，笘篠在附近徘徊尋找奈津美和健一只找了短短一週。成為臨時遺體收容所的「Spark氣仙沼」室內槌球場他也只去了一次，待兩人被視為失蹤便返回日常工作。因為與尋找兩人的遺體相比，查緝犯罪的工作不必承受精神上的痛苦。

那時笘篠逃避了。

返回公務崗位是義務。但他得到了義務這個免罪符，再加上政府提供了公家宿舍，於是他便沒有再到南町。

「沒想到您又重開了理容院。」

「因為別的我也不會了。再說，房子和土地一沒人只會荒廢。」

若要新建鐵皮屋、張羅用具，光靠國家的補助應該不夠吧？笘篠心中出現這個理所當然的疑問，然而或許是早已習慣這類話題，佐古不以為意地吐露內情：

「房子全毀了，政府以生活必需品和搬遷費用的名義給了兩百萬。其他的，就借啊。」

佐古應該已年過六十。這個年紀不惜背新的貸款也要繼續住在南町，需要不小的決心。笘篠暗自對佐古心生敬佩。

佐古失去的不止是店鋪。以前「佐古理容店」是夫婦一起經營的。二○一一年三月十一日星期五，佐古留妻子看店，到三日町辦事，此舉決定了夫妻的命運。

笘篠與佐古同樣都失去了妻子。但佐古這邊，儘管妻子的屍身完全變了樣，好歹是找到了。佐古至少還能死心。至於死心是幸還是不幸則另當別論。

「那之後，我就被調到縣警本部了。」

「那算是警方的無情，還是溫情呢。」

留在受災地努力復興，與移居他處展開新生活，同樣都是生還者的義務。如何選擇當然由本人自行決定，但笘篠則是有縣警的人事命令推了他一把。

「縣警那邊受災的人也不少。」

「如果是酌情安排的人事的話，算是很有心。」

佐古的說法很中性。他還是老樣子，不會把話說死。

「今天怎麼啦？難不成是又調回來了？」

「不，是為了工作來的。前幾天，再過去的海岸那裡不是發現了一具女屍嗎？我在找生前看過她的人。」

佐古低低哦了一聲，請笘篠上理髮椅。

「不了，我在值勤中。」

「你最近照過鏡子嗎？乖乖坐好。修一下鬍子就好，不收你錢。別的不說，你不坐下來我都不知道怎麼說話了。」

若堅拒壞了佐古的心情反而不利問訊，笘篠便老實照做了。

從人中到臉頰再到下巴都塗上一層刮鬍膏，再蓋上熱騰騰的濕毛巾熱敷。久違的快感讓表情肌差點歡呼。正感到外面的空氣好像冷卻了充分潤濕的臉頰與下巴時，便又再次被抹上溫熱的刮鬍膏。

「警察真的是個個都好守規矩啊。發現屍體當天氣仙沼署的刑警就來過了，問我有沒有看到這樣的人。氣仙沼署的刑警先生到處問是當然的，可是笘篠先生怎麼會來啊？」

本想裝傻，但剃刀抵在臉上，無法好好出聲說話。

「你剛說是工作。如果是單純的自殺，會勞動到宮城縣警的刑警嗎？是不是死去的女人和你自己有關啊？」

「不是的。」

笘篠算好剃刀離開臉頰的時機簡短回答。

「那，是為什麼呢？你都七年沒回來了，突然想念就跑回來？」

「氣仙沼署的調查員只給您看了女子的照片嗎？」

「還說了穿著和體型。」

刀刃再度撫上皮膚。

「被發現的時間說是清晨五點嘛。我不知道她是什麼時候死的，但那樣的話，八成是前一天晚上到當天早上這段期間到海岸的吧。如果馬路跟以前一樣都是賣吃賣酒的很熱鬧，也許深夜裡還會有客人看見她，可是現在是這個狀況啊。」

目前在海岸前開店的酒館只有一家，而且到了深夜，店鋪和民房都很少的南町肯定連行人都沒有。

「我在這裡幫人理髮三十年了。住得近的，就連搬走的我也幾乎都記得。所以我想我的話還是有點可信度的。」

佐古拿開剃刀，給笘篠發言的機會。這麼一來，笘篠便有幾分受到拷問的感覺。

「來，說吧。笘篠先生怎麼會參加調查？」

「名字被盜用了。」

佐古知道笘篠的家庭成員，告訴他也無妨吧。

「死者用了我老婆的姓名，住址也是我在南町的家。」

「那我懂了。」

不愧是老師父的技術。剃刀一滑過皮膚，從接觸空氣的部分就知道在剃哪裡。

「所以你是在找她和你太太有沒有關係是嗎？」

「佐古先生對照片裡的女子有印象嗎？」

「沒有。從來沒見過。」

「很多人證件照和本人給人的印象是很不同的。」

「別小看服務業啊，尤其我還是理髮的。我可不會因為別人換個髮型就認錯人。那女的，至少沒住過南町。除非她整整三十年都關在家裡一步都沒出門，那就另當別論。」

剃刀之後，滿手是鬍後水的手將剃過的地方一一撫過。被那雙又大又軟的手撫摸著，彷彿將皴裂起毛的心都撫平了。

「謝謝您的協助。還有，鬍子也謝謝。」

「這種事，外人實在不好插嘴。」

佐古邊用毛巾擦手邊自言自語般低聲說，

「不過笘篠先生是不是不要太深入比較好啊？」