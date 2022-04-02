《薩提爾的故事溝通》：一本書，三種意圖，透過故事讓親子一層層接近愛

文：李儀婷

【前言】透過故事，讓親子一層層接近愛

這是一本教養書。

這也是一本能讓父母連結孩子情感的親子書。

這更是一本讓孩子接觸「薩提爾模式的冰山」故事書。

一本書，三種意圖，聽起來不可思議，卻是家庭和諧觸手可及的藍圖。

這本書裡的主軸，是「五個關於愛的故事」，每一個故事都是以「寫給孩子的一封信」做為連結。每一封信裡討論的課題，都是一種愛的生命課題，議題涵蓋了「表達、期待、觀點、感受、渴望」等層次。

過去，我是兒童文學與少年小說作家，為推廣閱讀受學校之邀參與「與作家有約」活動，經常進入校園說故事給孩子聽，讓孩子從聽故事中引發閱讀興趣。

如今，我擔任「新店炫心星自學團」閱讀課老師，多年來帶領許多原本已經放棄學習的孩子重拾對閱讀的熱情與對寫作的喜好，這一切都歸功於「說故事」。

我喜歡說故事，孩子的天性也喜歡聽故事，餵養具有潛移默化作用的好故事給孩子，是最好的教育方式。一路實施故事教育多年的成效，讓我深信故事對孩子的成長深具影響力。

既然餵養孩子「故事」能給孩子帶來內心與外在的強大，那麼，誰是最好的說故事者呢？

我曾詢問許多孩子，誰是他們心中最會說故事的人？孩子們的回答沒有一次例外，答案永遠都是：「最會說故事的人，是媽媽（爸爸）！」

但這個答案出乎我意料，父母難道會比專業說故事的演講者說得還精彩？

但是轉念一想就明白原因了。因為父母說故事時，除了為孩子帶來精彩的內容之外，還會帶來三種額外珍貴的資源：

一、我是被重視的。

二、我是有價值的。

三、我是被愛的。

理解薩提爾模式的冰山層次，就能明白以上三種資源都源自於冰山的「渴望」層次，並且直指向「愛」。

透過孩子的回答，在在驗證了親子說故事的重要性，也成為日後我教養自己孩子時，日日餵養孩子故事的圭臬，因為「父母是孩子最初、也是最重要的老師」。

這本書的故事內容，皆圍繞在薩提爾模式的冰山層次上，讓孩子透過故事理解冰山的層次之外，也藉此理解「真正的愛」該如何表達。

薩提爾模式，是二十世紀美國心理學大師維琴尼亞．薩提爾（Virginia Satir）所整理歸納出來的一系列應對人際、家人、孩子的溝通模式。薩提爾女士不僅是一位心理學家，更是開創家族諮商先河的諮商師，她擅長以豐富的眼光看待家庭中每個人的資源，看見每一個人都是晶亮的寶石，連結親子間渴望被看見的期望，疏通家庭裡被阻塞的愛，拉近家人間的距離。

「冰山理論」是薩提爾女士在家族諮商時，經常運用的一個系統工具。她以每一個人都是一座冰山為比喻，將一個人的狀態分為看得見（外顯）和看不見（內隱）兩部分，露出水平面以上的冰山，是我們可以看得到的行為，而深藏在水平面以下的冰山，則是所有人都看不到的真正成因。「冰山」清楚詮釋了一個人的「行為」，有時並不代表一個人真正的本意，如果我們僅憑「行為」來判斷一個人真正的想法，將會造成偏頗的誤判。

例如，有些父母認定功課的好壞會影響孩子的前途，為了孩子未來著想，深愛孩子的父母會以打罵的方式逼迫孩子用功讀書。對父母而言，這是他們愛孩子的展現，然而對孩子而言，父母的「行為」粗暴根本不像是愛。

比如說，有些孩子長大成年後為感謝父母的養育，在特殊節日帶父母上餐館吃飯、買禮物，孝敬父母過往的辛勞，然而得到的卻是父母的責罵，氣惱孩子不知節儉胡亂花錢，一如我的父親。

過去，父親對我的回饋總以責罵來應對，讓我頗為受傷。我很愛父親，我以我覺得最好的方式來愛他，他不但不領情，還以責罵來回應我的愛，我們親子間的關係無形中有了阻礙。

學習了薩提爾模式、理解「冰山」之後，我對父親的責罵有了不一樣的理解， 因為父親責罵的行為之下（冰山下），隱藏著父親內心看不見的深意，那是一份對子女深切的愛。

父親是愛我的，只是展現出來的是「責罵」的方式。

父親的愛，理應是珍貴的，但他表達「愛」的方式卻錯失了與我連結的機會。

再怎麼巨大的愛，只要表達的方式不對，就不是真正的愛。

我愛我的父親，父親也愛著我，但為什麼距離卻越愛越遙遠，脾氣越愛越火爆？

予取予求、任性妄為、強人所難、犧牲奉獻……這些是愛嗎？

如果不是，那什麼才是「真正的愛」？

這本書將透過一則又一則生動的故事，將「愛」演繹出來，讓孩子在聽故事的過程中，逐漸明白不尊重他人的任性行為、委屈自己來討好他人，或壓抑自己情緒藉此滿足他人的期望，這些都不能算是「真正的愛」；真正的愛是「既能表達自己內心真正感受，也接納生命自然輪替的樣貌，更可以連結他人的渴望」，這樣的方式，在薩提爾模式裡，薩提爾女士將之稱為「一致性」的表達方式。

愛，在冰山的圖層裡，位於「渴望」的層次，但有些行為卻打著愛的旗幟，行勒索的意圖，因此書中的五個生動故事，就是為了讓孩子能學會辨別「愛」的真意而特別設計的，每一篇都有一個重要的冰山課題值得學習：

〈橡皮糖公主〉，「期待」的故事

為什麼全世界最善良的奧蘿拉公主，卻為王國帶來最恐怖的災難？

為什麼消除災難的方法，居然是直接把真公主換成假公主？

不切實際的期待，是傷害彼此的開端，奧蘿拉公主該如何把會傷人的期待，轉化為與人連結的溫暖動力？