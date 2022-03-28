【漫畫】《石唬搶救大作戰》幕後：台灣各縣市常見「路殺」生物有哪些？

文：CCC編輯部任容

石唬和《搶救》系列的動物伙伴

Photo Credit: 白欽源、劉人豪、沈錦豐、劉敏慧、汪仁傑、余建勳提供 引自農委會特生中心根據國際自然保護聯盟（IUCN）發布之紅皮書評估系統，研究台灣物種受威脅狀態的五大類群紅皮書報告。

搶救路殺大作戰

路殺社全名「台灣動物路死觀察網」，2011年8月創立，原本是一群四散各地，關心生態議題的人組成的臉書社團，透過初期成員的技術貢獻和討論協商後逐漸建立。目前路殺社屬於開放平台，任何人都可以參與。

路殺（roadkill）指動物遭各式車輛撞擊輾壓所造成的死亡事件，然而這些動物在車禍前可能已中毒或生病、也可能被流浪犬貓或人類攻擊致死、被捕獸鋏或割草機重創不治……只要是動物在路上非自然因素死亡的事件，統稱為「路死」，都在路殺社的關心範圍。

若在路上發現動物屍體，可以拍照並用官網的回報系統上傳，如情況許可，更可將遺體採冷凍宅配至特有生物研究保育中心，讓已逝生命發揮更大價值。

Photo Credit: CCC創作集提供

遺體送到特生中心後，研究員不僅可根據路死動物的物種和分布地點，來監控狂犬病、禽流感等疫情，更可藉中毒鳥類的記錄和採樣，找出環境用藥危害野生動物的關聯性，作為檢討及制定國內農藥與環境用藥使用規範的依據。

路殺社也透過資料統計的路殺熱點、好發季節和受威脅物種，舉辦「綠島奧氏後相手蟹拯救計畫」等活動，與當地民眾一起改善野生動物路殺情形。目前已和國家公園、林務局、公路總局及部分縣市政府正式合作，將逐步改善國內道路交通安全，減緩動物被路殺的情形，建構友善道路、永續環境未來。

許多參與者在長期記錄後才驀然驚覺，原來自家附近竟然還有那麼多動物努力生存著，只可惜從來沒見過牠們活著的樣子。這樣的衝擊，吸引了一群人投身成為公民科學家，為了台灣的生態默默貢獻心力。

如石唬告訴大寰：也許在這個宇宙裡你只是魯蛇窮宅， 但是在另一個世界，卻是保育有成的肥宅。台灣未來的生態環境可能像石唬和小涔的年代那樣被嚴重破壞， 但是在公民科學家們的共同努力下，也可能走出新的世界線，變得越來越美好。

Photo Credit: CCC創作集提供 累積較多路殺數量的生物，同時也諷刺地代表著族群數量較為穩定暫無危機，以「實習生了沒！」卡池來說，稀有度較低的多半是榜上有名的生物。

台灣常見路死生物 TOP20

排名 物種 已知路殺熱點 死亡高峰期 累積路殺隻數 1 奧氏後相手蟹 台東縣 6～8月 7,993 2 黑眶蟾蜍 台東縣、連江縣 4月 6,230 3 麻雀 台南市 5月、12月 3,162 4 青蛇 桃園市、南投縣 5～7月 2,410 5 紅鳩 台南市 12～1月 1,990 6 龜殼花 台南市、南投縣 10～11月 1,774 7 斯文豪氏攀蜥 台東縣 4～7月 1,649 8 大頭蛇 南投縣 6～7月 1,622 9 雨傘節 台南市、南投縣 7～10月 1,538 10 紅斑蛇 桃園市 6～7月 1,329 11 赤尾青竹絲 台東縣 10月 1,085 12 鼬獾 南投縣 4月、11月 1,082 13 盤古蟾蜍 台北市、新北市 4月 1,052 14 赤背松柏根 南投縣 6～7月 1,005 15 溝鼠 台南市、高雄市 1月、7～8月 925 16 白頭翁 台南市 4月 921 17 南蛇 台東縣 10月 868 18 臭鼩 嘉義縣 8月、10月 763 19 貢德氏赤蛙 高雄市 4月 739 20 白梅花蛇 桃園市 5～8月 716

數據整理自台灣路死動物觀察網

路死原因排行榜

Photo Credit: CCC創作集提供 目前數據也反應了不同死因的受關注程度，與真實狀況仍有差距。 數據整理自台灣路死動物觀察網。

路殺：94.1%

開發導致棲地被破壞，是野生動物被路殺的主因。

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放生、獸鋏：2.9%

個人棄養或宗教放生行為，不僅使被放生到錯誤地點的動物大量死亡，也容易造成外來種入侵等問題。除了動物，人類也可能誤觸獸鋏受傷。現行《動保法》及《野保法》均禁止申請獲許可情況之外使用獸鋏。

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網殺：1.0%

農田四周為防止鳥類破壞作物而架設的鳥網，常使鳥類被纏繞而死。

Photo Credit: CCC創作集提供

中毒：0.6%

動物吃了噴有農藥的作物死亡後，有毒物質也會進入食物鏈不斷累積。

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寵物、野動殺：0.5%

餵食、放養流浪貓狗，對野生動物形成不小的威脅，也是生態保育的難題。

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窗殺：0.4%

撞上玻璃窗受傷死亡是鳥類常見的死因之一。

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人殺：0.3%

除了對部分生物如蛇類抱持畏懼、有害的迷思，易帶原疾病或影響人類經濟活動的動物也常被殺死。

Photo Credit: CCC創作集提供

疾病：0.1%

動物感染疾病後，體力與反應能力下降，提高被路殺的機率。

畫家介紹／KoKai

台師大設計研究所畢業，2009於《CCC創作集》第一期出道， 現為漫畫＆插畫自由創作者，漫畫商稿＆個人原創同人誌等持續發表中。

2010年入圍日本講談社MORNING國際新人漫畫賞（M.I.M.C.）。

2012年高雄駁二動漫祭．原創微漫畫比賽佳作。參與「2012亞洲名家插畫展」。

2014年參與「原民．印象」台灣原住民圖像藝術創作展。

2015年原民漫畫作品於法國安古蘭漫畫節展出。

2016年參加「當漫畫介入社會」當代藝術特展。

2019年參與台灣歷史博物館「民主學笑：政治漫畫在台灣特展」。

2020年參與世界宗教博物館「遇見神佛9號－祈福漫畫特展」。

監修／林德恩（行政院農委會特有生物研究保育中心助理研究員）

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈《石唬搶救大作戰》漫話幕後：瀕危動物搞笑生存戰〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航