【漫畫】《石唬搶救大作戰》幕後：台灣各縣市常見「路殺」生物有哪些？
我們想讓你知道的是
漫畫
文：CCC編輯部任容
石唬和《搶救》系列的動物伙伴
搶救路殺大作戰
路殺社全名「台灣動物路死觀察網」，2011年8月創立，原本是一群四散各地，關心生態議題的人組成的臉書社團，透過初期成員的技術貢獻和討論協商後逐漸建立。目前路殺社屬於開放平台，任何人都可以參與。
路殺（roadkill）指動物遭各式車輛撞擊輾壓所造成的死亡事件，然而這些動物在車禍前可能已中毒或生病、也可能被流浪犬貓或人類攻擊致死、被捕獸鋏或割草機重創不治……只要是動物在路上非自然因素死亡的事件，統稱為「路死」，都在路殺社的關心範圍。
若在路上發現動物屍體，可以拍照並用官網的回報系統上傳，如情況許可，更可將遺體採冷凍宅配至特有生物研究保育中心，讓已逝生命發揮更大價值。
遺體送到特生中心後，研究員不僅可根據路死動物的物種和分布地點，來監控狂犬病、禽流感等疫情，更可藉中毒鳥類的記錄和採樣，找出環境用藥危害野生動物的關聯性，作為檢討及制定國內農藥與環境用藥使用規範的依據。
路殺社也透過資料統計的路殺熱點、好發季節和受威脅物種，舉辦「綠島奧氏後相手蟹拯救計畫」等活動，與當地民眾一起改善野生動物路殺情形。目前已和國家公園、林務局、公路總局及部分縣市政府正式合作，將逐步改善國內道路交通安全，減緩動物被路殺的情形，建構友善道路、永續環境未來。
許多參與者在長期記錄後才驀然驚覺，原來自家附近竟然還有那麼多動物努力生存著，只可惜從來沒見過牠們活著的樣子。這樣的衝擊，吸引了一群人投身成為公民科學家，為了台灣的生態默默貢獻心力。
如石唬告訴大寰：也許在這個宇宙裡你只是魯蛇窮宅， 但是在另一個世界，卻是保育有成的肥宅。台灣未來的生態環境可能像石唬和小涔的年代那樣被嚴重破壞， 但是在公民科學家們的共同努力下，也可能走出新的世界線，變得越來越美好。
台灣常見路死生物 TOP20
|排名
|物種
|已知路殺熱點
|死亡高峰期
|累積路殺隻數
|1
|奧氏後相手蟹
|台東縣
|6～8月
|7,993
|2
|黑眶蟾蜍
|台東縣、連江縣
|4月
|6,230
|3
|麻雀
|台南市
|5月、12月
|3,162
|4
|青蛇
|桃園市、南投縣
|5～7月
|2,410
|5
|紅鳩
|台南市
|12～1月
|1,990
|6
|龜殼花
|台南市、南投縣
|10～11月
|1,774
|7
|斯文豪氏攀蜥
|台東縣
|4～7月
|1,649
|8
|大頭蛇
|南投縣
|6～7月
|1,622
|9
|雨傘節
|台南市、南投縣
|7～10月
|1,538
|10
|紅斑蛇
|桃園市
|6～7月
|1,329
|11
|赤尾青竹絲
|台東縣
|10月
|1,085
|12
|鼬獾
|南投縣
|4月、11月
|1,082
|13
|盤古蟾蜍
|台北市、新北市
|4月
|1,052
|14
|赤背松柏根
|南投縣
|6～7月
|1,005
|15
|溝鼠
|台南市、高雄市
|1月、7～8月
|925
|16
|白頭翁
|台南市
|4月
|921
|17
|南蛇
|台東縣
|10月
|868
|18
|臭鼩
|嘉義縣
|8月、10月
|763
|19
|貢德氏赤蛙
|高雄市
|4月
|739
|20
|白梅花蛇
|桃園市
|5～8月
|716
- 數據整理自台灣路死動物觀察網
路死原因排行榜
- 路殺：94.1%
開發導致棲地被破壞，是野生動物被路殺的主因。
- 放生、獸鋏：2.9%
個人棄養或宗教放生行為，不僅使被放生到錯誤地點的動物大量死亡，也容易造成外來種入侵等問題。除了動物，人類也可能誤觸獸鋏受傷。現行《動保法》及《野保法》均禁止申請獲許可情況之外使用獸鋏。
- 網殺：1.0%
農田四周為防止鳥類破壞作物而架設的鳥網，常使鳥類被纏繞而死。
- 中毒：0.6%
動物吃了噴有農藥的作物死亡後，有毒物質也會進入食物鏈不斷累積。
- 寵物、野動殺：0.5%
餵食、放養流浪貓狗，對野生動物形成不小的威脅，也是生態保育的難題。
- 窗殺：0.4%
撞上玻璃窗受傷死亡是鳥類常見的死因之一。
- 人殺：0.3%
除了對部分生物如蛇類抱持畏懼、有害的迷思，易帶原疾病或影響人類經濟活動的動物也常被殺死。
- 疾病：0.1%
動物感染疾病後，體力與反應能力下降，提高被路殺的機率。
畫家介紹／KoKai
- 台師大設計研究所畢業，2009於《CCC創作集》第一期出道， 現為漫畫＆插畫自由創作者，漫畫商稿＆個人原創同人誌等持續發表中。
- 2010年入圍日本講談社MORNING國際新人漫畫賞（M.I.M.C.）。
- 2012年高雄駁二動漫祭．原創微漫畫比賽佳作。參與「2012亞洲名家插畫展」。
- 2014年參與「原民．印象」台灣原住民圖像藝術創作展。
- 2015年原民漫畫作品於法國安古蘭漫畫節展出。
- 2016年參加「當漫畫介入社會」當代藝術特展。
- 2019年參與台灣歷史博物館「民主學笑：政治漫畫在台灣特展」。
- 2020年參與世界宗教博物館「遇見神佛9號－祈福漫畫特展」。
監修／林德恩（行政院農委會特有生物研究保育中心助理研究員）
本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈《石唬搶救大作戰》漫話幕後：瀕危動物搞笑生存戰〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航