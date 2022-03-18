對美國提珍珠港、和德國談柏林圍牆，BBC稱烏克蘭總統澤倫斯基向全世界示範「大師級」的演說技巧
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烏克蘭總統澤倫斯基陸續向英國、加拿大、美國、德國等國會發表演說，外媒稱在過去的一週，澤倫斯基已經就如何向盟友傳達訊息進行了「大師級」的示範。
俄羅斯與烏克蘭很有可能在未來幾天達成停火協議，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則持續國際宣傳。
繼向英美等國會發表視訊演說後，週四（17日）他再度透過視訊向德國國會發表談話，其中特別提及柏林圍牆分裂歐洲的歷史教訓，呼籲德國負起歷史責任阻止俄國的侵略戰爭。澤倫斯基的這幾場國會演說，都針對演說國家量身打造，被英國媒體《BBC》稱作是「大師級」的遊說示範。
在17日對德國聯邦議院（Bundestag）的演說中，澤倫斯基表示，自俄羅斯發動進攻以來，他的國家已有108名兒童喪生，批評德國並未盡力而為阻止戰爭爆發。
「每年政客們都在重複『再也不會』發生了，但這些話現在對我來說毫無意義。在歐洲，一個民族正在被摧毀。」這位烏克蘭領導人指的「再也不會」，是指大屠殺後的紀念口號。
「我們被一道牆隔開。隔開我們的不是柏林圍牆，而是在歐洲中部，介於自由和束縛之間的一道牆。隨著每一顆炸彈落在烏克蘭，這道牆就越來越大。」
冷戰期間，德國與莫斯科的談判促成了柏林圍牆的倒塌和德國的統一。不過也是從那時開始，德國與俄羅斯一直維持貿易和能源上的往來合作，澤倫斯基對一些德國企業仍在俄羅斯經營表示憤慨，他也舉極具爭議的北溪2號天然氣管道為例，批評這助長了分隔歐洲的圍牆。
雖然在俄烏危機中，德國宣佈中止北溪二號天然氣管的啟用認證程序，也承諾到今年年底不進口俄羅斯石油，但德國仍然嚴重依賴俄羅斯天然氣，政府拒絕完全禁止俄羅斯的能源進口，稱這將導致冬季短缺並導致通貨膨脹。
澤倫斯基批評，德國繼續與俄羅斯維持貿易關係，是「躲在牆後保護自己，導致看不到我們的遭遇」。
「我們曾告訴過你，北溪二號管是為了戰爭做準備。」「我們之前得到的答案是，這是純粹關於經濟，經濟、經濟、經濟，但那灌造了這堵新牆。」
澤倫斯基也說，拒絕讓烏克蘭加入歐盟，就像是把一塊新磚頭添加到牆上。
在演講結束時，他向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）喊話：「蕭茲先生，推倒這道牆，幫助我們結束這場戰爭」 ，要求德國以行動證明在歐洲的領導地位，演說完畢，德國內閣閣員和朝野議員都起立鼓掌。
「推倒這道牆」是出自美國前總統雷根的名言，是人們渴望結束冷戰、實現東西德統一最具代表性的一句話。1987年6月12日，雷根出席義大利威尼斯舉辦的七國峰會後，短暫到訪柏林，在東西柏林交界的勃蘭登堡門前發表演講。雷根當時向時任蘇聯總書記戈巴契夫發出呼籲：「如果你尋求和平，如果你要為蘇聯和東歐尋求繁榮，如果你尋求自由，就到這扇門來吧！戈巴契夫先生，打開這扇門！戈巴契夫先生，推倒這道牆！」
《BBC》稱在過去的一週，澤倫斯基已經就如何向盟友傳達訊息進行了「大師級」的示範。
上週（3月8日），澤倫斯基向英國國會發表談話時，引用英國文豪莎士比亞的名言「對我們來說現在的問題是生存還是毀滅（to be or not to be），這個莎士比亞問題。這13天我們應該要問這個問題，而現在我可以很肯定的回答你。答案是沒錯，我們要生存（to be）」
他並引用二戰時英國首相邱吉爾對德國宣戰時的名言，呼籲英國協助烏克蘭，奮起抵抗侵略。
我要提醒你們，全英國都聽過的這段話，我們不會放棄，我們不會認輸，我們會奮戰到最後一刻，在海上，在空中，我們會持續為我們的土地而戰，不惜一切代價，我們會在森林，在田野，在海灘，在街道上戰鬥。
這段演說喚起英國人對二戰的記憶，所有議員都站起來為他鼓掌。
週二（15日），澤倫斯基向加拿大國會發表演講，採取「將心比心」的訴求，他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難，強調已有97名兒童喪生。
澤連斯基請加拿大政府和人民想一想，如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多，會是甚麼樣的景況？
「想像一下凌晨4點，你們每個人開始聽到劇烈的炸彈爆炸聲。」他對加拿大總理杜魯道呼喊，「賈斯汀，你能想像你的孩子聽到所有這些劇烈的爆炸聲嗎？」
「如果是你的學校、你的橋樑、你的城市、你的歷史建築......如果有人轟炸加拿大國家電視塔（CN Tower）或圍攻溫哥華，讓居民與世界隔絕，沒有通訊、沒有電力、甚至沒有食物，就像我們的馬里烏波爾一樣，該怎麼辦？」
週三（16日），澤倫斯基在美國國會發表演說，提到了珍珠港和911事件，稱現在的烏克蘭就像當時的美國一般，災難從天而降：
女士，先生，朋友們，美國人們，在你們偉大的歷史中，有一些時刻可以幫助你們了解烏克蘭人......請記住珍珠港事件，1941年12月7日那個可怕的早晨，當你們的天空因飛機襲擊而變得漆黑。請記住它。記住9月11日，2001年那可怕的一天，當邪惡試圖改變你們的城市、你們的領土.......襲擊從空中而降，就像沒有人預料到的那樣，你無法阻止它。
透過這樣的類比，澤倫斯基請求美國及北約在烏克蘭上空設立禁航區：
我們的國家每天都在經歷同樣的事情。此時此刻，連續三個星期，每天晚上烏克蘭的各個城市，奧德薩和哈爾科夫，切爾尼戈夫和蘇梅，日托米爾和利沃夫，馬里烏波爾和第聶伯羅，俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成了成千上萬人的死亡之源。俄羅斯軍隊已經向烏克蘭發射了近1000枚導彈與無數炸彈。他們用無人機精準地殺死我們。
這是歐洲從未見過的恐怖，80 年來從未見過，我們正在要求一個答覆，要求全世界對這種恐怖作出答覆。要求在烏克蘭上空建立禁航區以拯救人民，這要求很多嗎？讓俄羅斯無法恐嚇我們的自由城市？如果這要求太多，我們願意提供替代方案。
在演說中，他也引述美國民權運動領袖馬丁·路德·金著名的話，「我有一個夢」，稱「我需要保護我們的天空。我需要你的決定，你的幫助，這和當你聽到『我有一個夢』這句話時的感覺完全一樣。」
他並對美國總統拜登喊話，說「拜登總統，你是你們國家的領袖，我希望你成為世界的領袖。世界的領袖也就是促成和平的領袖。」
在澤倫斯基演講幾小時後，美國宣布對烏克蘭增加8億美元的軍事援助，援助武器包括800套防空系統，9000套反裝甲系統、7000套榴彈發射器等輕型武器，以及100架無人機。總統拜登並首次稱俄羅斯總統普亭是「戰爭罪犯」。
不過，對於烏克蘭的禁航區設置請求，拜登則未回應。
澤倫斯基接下來也希望能向日本國會發表演說，就像在英國演說時提到二戰時英國與德國的對抗，後來在德國演說中轉而強調蘇聯入侵的歷史，外界也期待他如何能消除在向美國國會演說時提到的珍珠港事件，該言論已經引起不少日本網友的不滿。
新聞來源
- Zelensky urges Germany to tear down new Russian 'Wall' in Europe（AFP）
- Ukraine's Zelensky calls on Germany to tear down Russian wall（BBC）
- 澤連斯基：肖爾茨先生，請推倒這堵牆（德國之聲）
- Zelensksy cites Berlin Wall in appeal to German chancellor（CNN）
- Annotated Transcript: Zelensky’s Speech to Congress（The New York Times）
延伸閱讀
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- 「他犯了很多錯，但他證明自己配得上烏克蘭」——澤連斯基，從喜劇演員到國家支柱
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範