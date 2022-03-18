對美國提珍珠港、和德國談柏林圍牆，BBC稱烏克蘭總統澤倫斯基向全世界示範「大師級」的演說技巧

俄羅斯與烏克蘭很有可能在未來幾天達成停火協議，而烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則持續國際宣傳。

繼向英美等國會發表視訊演說後，週四（17日）他再度透過視訊向德國國會發表談話，其中特別提及柏林圍牆分裂歐洲的歷史教訓，呼籲德國負起歷史責任阻止俄國的侵略戰爭。澤倫斯基的這幾場國會演說，都針對演說國家量身打造，被英國媒體《BBC》稱作是「大師級」的遊說示範。

在17日對德國聯邦議院（Bundestag）的演說中，澤倫斯基表示，自 俄羅斯發動進攻以來，他的國家已有108名兒童喪生， 批評德國並未盡力而為阻止戰爭爆發。

「每年政客們都在重複『再也不會』發生了，但這些話現在對我來說毫無意義。在歐洲，一個民族正在被摧毀。」 這位烏克蘭領導人指的「再也不會」，是指大屠殺後的紀念口號。

「 我們被一道牆隔開。隔開我們的不是柏林圍牆，而是在歐洲中部，介於自由和束縛之間的一道牆。隨著每一顆炸彈落在烏克蘭，這道牆就越來越大。」

冷戰期間，德國與莫斯科的談判促成了柏林圍牆的倒塌和德國的統一。不過也是從那時開始，德國與俄羅斯一直維持貿易和能源上的往來合作， 澤倫斯基對一些德國企業仍在俄羅斯經營表示憤慨，他也舉極具爭議的北溪2號天然氣管道為例，批評這助長了分隔歐洲的圍牆。

雖然在俄烏危機中，德國宣佈 中止 北溪二號天然氣管的 啟用認證程序，也承諾 到今年年底不進口俄羅斯石油，但德國仍然嚴重依賴俄羅斯天然氣，政府 拒絕完全禁止俄羅斯的能源進口，稱這將導致冬季短缺並導致通貨膨脹。

澤倫斯基批評，德國繼續與俄羅斯維持貿易關係，是「躲在牆後保護自己，導致看不到我們的遭遇」。

「我們曾告訴過你，北溪二號管是為了戰爭做準備。」「我們之前得到的答案是，這是純粹關於經濟，經濟、經濟、經濟，但那灌造了這堵新牆。」

澤倫斯基也說，拒絕讓烏克蘭加入歐盟，就像是把一塊新磚頭添加到牆上。

在演講結束時，他向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）喊話：「蕭茲先生，推倒這道牆，幫助我們結束這場戰爭」 ，要求德國以行動證明在歐洲的領導地位，演說完畢，德國內閣閣員和朝野議員都起立鼓掌。

In Britain, he evoked Churchill. Now speaking before Bundestag, #Zelensky evokes Reagan, imploring “Dear Mr. Scholz, tear down this Wall,” adding “It’s not a Berlin Wall — it is a Wall in central Europe between freedom and bondage and this Wall is growing bigger with every bomb.” pic.twitter.com/kpLw77I0Up — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) March 17, 2022

「推倒這道牆」是出自美國前總統雷根的名言，是人們渴望結束冷戰、實現東西德統一最具代表性的一句話。1987年6月12日，雷根出席義大利威尼斯舉辦的七國峰會後，短暫到訪柏林，在東西柏林交界的勃蘭登堡門前發表演講。雷根當時向時任蘇聯總書記戈巴契夫發出呼籲：「如果你尋求和平，如果你要為蘇聯和東歐尋求繁榮，如果你尋求自由，就到這扇門來吧！戈巴契夫先生，打開這扇門！戈巴契夫先生，推倒這道牆！」

ZELENSKY, in a speech seeking more support from Germany, reminds the country’s parliament of the Nazi massacre of Jews in Kyiv in 1941:



"I address all of you who heard politicians say every year: ‘never again,' but I can see these words are worth nothing” https://t.co/qvFlbXs4RN — Kenneth P. Vogel (@kenvogel) March 17, 2022

《BBC》稱 在過去的一週，澤倫斯基已經就如何向盟友傳達訊息進行了「大師級」的示範。

上週（3月8日），澤倫斯基向英國國會發表談話時， 引用英國文豪莎士比亞的名言「對我們來說現在的問題是生存還是毀滅（to be or not to be），這個莎士比亞問題。這13天我們應該要問這個問題，而現在我可以很肯定的回答你。答案是沒錯，我們要生存（to be）」

他並引用二戰時英國首相邱吉爾對德國宣戰時的名言，呼籲英國協助烏克蘭，奮起抵抗侵略。

我要提醒你們，全英國都聽過的這段話，我們不會放棄，我們不會認輸，我們會奮戰到最後一刻，在海上，在空中，我們會持續為我們的土地而戰，不惜一切代價，我們會在森林，在田野，在海灘，在街道上戰鬥。

這段演說喚起英國人對二戰的記憶，所有議員都站起來為他鼓掌。

"I'm addressing all the people of the United Kingdom," Ukraine President Zelensky begins



"I would like to tell you about the 13 days of war, the war that we didn't start"https://t.co/pEN7iIJiJm pic.twitter.com/AGQQqUwsNn — BBC Politics (@BBCPolitics) March 8, 2022

週二（15日），澤倫斯基向加拿大國會發表演講，採取 「將心比心」的訴求，他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難，強調已有97名兒童喪生。

澤連斯基請加拿大政府和人民想一想，如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多，會是甚麼樣的景況？

「想像一下凌晨4點，你們每個人開始聽到劇烈的炸彈爆炸聲。」他對加拿大總理杜魯道呼喊，「賈斯汀，你能想像你的孩子聽到所有這些劇烈的爆炸聲嗎？」

「 如果是你的學校、你的橋樑、你的城市、你的歷史建築......如果有人轟炸加拿大國家電視塔 （CN Tower） 或圍攻溫哥華，讓居民與世界隔絕，沒有通訊、沒有電力、甚至沒有食物，就像我們的馬里烏波爾一樣，該怎麼辦？」

Photo Credit: AP / 達志影像 俄軍轟炸烏克蘭馬里烏波爾的婦幼醫院，造成多名孕婦受傷甚至死亡。

週三（16日），澤倫斯基在美國國會發表演說，提到了珍珠港和911事件，稱現在的烏克蘭就像當時的美國一般，災難從天而降：

女士，先生，朋友們，美國人們，在你們偉大的歷史中，有一些時刻可以幫助你們了解烏克蘭人...... 請記住珍珠港事件，1941年12月7日那個可怕的早晨，當你們的天空因飛機襲擊而變得漆黑。請 記住它。 記住9月11日，2001年那可怕的一天，當邪惡試圖改變你們的城市、你們的領土.......襲擊從空中而降， 就像沒有人預料到的那樣，你無法阻止它。

透過這樣的類比，澤倫斯基請求美國及北約在烏克蘭上空設立禁航區：

我們的國家每天都在經歷同樣的事情。此時此刻，連續三個星期，每天晚上烏克蘭的各個城市， 奧德薩 和哈爾科夫，切爾尼戈夫和蘇梅，日托米爾和利沃夫，馬里烏波爾和第聶伯羅，俄羅斯已經把烏克蘭的天空變成了成千上萬人的死亡之源。 俄羅斯軍隊已經向烏克蘭發射了近1000枚導彈與無數炸彈。 他們用無人機精準地殺死我們。 這是歐洲從未見過的恐怖，80 年來從未見過，我們正在要求一個答覆，要求全世界對這種恐怖作出答覆。 要求在烏克蘭上空建立 禁航區 以拯救人民，這要求很多嗎？讓 俄羅斯無法恐嚇我們的自由城市？ 如果這要求太多，我們願意提供替代方案。

在演說中，他也引述美國民權運動領袖馬丁·路德·金著名的話，「我有一個夢」，稱「 我需要保護我們的天空。我需要你的決定，你的幫助，這和當你聽到『我有一個夢』這句話時的感覺完全一樣。」

他並對美國總統拜登喊話，說「拜登總統，你是你們國家的領袖，我希望你成為世界的領袖。世界的領袖也就是促成和平的領袖。」

Zelensky said this about Biden to the US Congress: “I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace."



Who wants to tell him about all the “peace” the US govt has rained down on the Global South? pic.twitter.com/MYv0XYWdTo — Pouya Alimagham | پويا عالي مقام (@iPouya) March 17, 2022

在澤倫斯基演講幾小時後，美國宣布對烏克蘭增加8億美元的軍事援助，援助武器包括800套防空系統，9000套反裝甲系統、7000套榴彈發射器等輕型武器，以及100架無人機。總統拜登並首次稱俄羅斯總統普亭是「戰爭罪犯」。

不過，對於烏克蘭的禁航區設置請求，拜登則未回應。

澤倫斯基接下來也希望能向日本國會發表演說，就像在英國演說時提到二戰時英國與德國的對抗，後來在德國演說中轉而強調蘇聯入侵的歷史，外界也期待他如何能消除在向美國國會演說時提到的珍珠港事件，該言論已經引起不少日本網友的不滿。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範