2022/03/18,
經濟

台灣央行11年來首次升息1碼，房貸族每年利息增加近兩萬

台灣央行11年來首次升息1碼，房貸族每年利息增加近兩萬
中央銀行總裁楊金龍 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

央行一旦升息，也會讓其他銀行的放款利率調升，因此不要因為現在貸款看似便宜，就忽略了時間性及政策性帶來的影響。根據央行的估算，以全國平均負擔763萬元的房貸餘額試算，一年大約將增加19,075元的利息負擔

文：邱茂恒（查爾獅）（理財規劃顧問／定方股份有限公司執行副總）

中央銀行在3月17日召開第一場理監事會議，並宣布跟進美國聯邦準備理事會（FED）調高利率1碼（0.25%）。重貼現率 [1]、擔保放款融通利率 [2] 及短期融通利率 [3]，調升至1.375%、1.75%及3.625%，將於3月18日開始實施。在房市信用管制措施方面，並未如多數人預期實行第五波打房措施。

為什麼這次要升息的三個關鍵

睽違11年的升息，主要是需要面對各種不確定性以及通膨壓力，景氣循環末端將有以前累積的通膨本質問題需要解決。

  1. 美國及英國央行升息，歐元區結束購債，避免緊縮政策影響。
  2. 疫情後及氣候變遷影響，同時俄烏戰爭也影響穀物出口，亦可能影響到供應鏈運行，需要應對這種不確定性。
  3. 俄烏戰爭導致原物料價格上升，並影響到產業的供應鏈，將可能進一步推升通膨。
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資料來源：國家發展委員會經濟情勢簡報
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作者提供

目前對台灣人民主要產生的兩個影響

1. 貸款者的壓力

因為重貼現率的提升，影響到銀行成本加重，原則上銀行放款利率都會調升。若以房貸根據央行的估算，以全國平均負擔763萬元的房貸餘額試算，一年大約將增加19,075元的利息負擔。每月利息增加1,589元，而且現在只是升息循環的開始，預計仍會繼續調升。

2. 企業經營的壓力：

企業資金運用多會與金融業往來，涉及融資層面都會導致企業經營壓力增加，資金運用會受到升息循環影響而變得緊縮。

結論

目前開始升息循環，在通膨壓力以及全球各種不確定性重大影響下，我們在運用資金需要好好思考需求，以及決策間相互影響的關係。或許我們現在貸款看似便宜，但千萬不要忽略了時間性及政策性帶來的影響。貸款壓力帶來的不只是數字的變化，而是每一筆錢後面你正在經歷的生活，沒思考清楚，可能生活就會被壓垮。

註解

  1. 重貼現率：這是政府公開市場操作的手段，作用是在對銀行放款的調節。舉個例子來說，銀行如果拿央行認可的合格票據向央行請求重貼現（融通資金），央行並不是給100%的錢，而是需要預付利息的。假設重貼現率是5%，100萬的貼現票據，實際拿到的錢只有95萬。因此當重貼現率提高，銀行成本加重，放款利率也會提高，貸款的企業或民眾的還款壓力提高後，會降低貸款需求，最終影響到放貸金額減少，而達到控制通貨的效果，提高重貼現率一般在應對通貨膨脹的問題。
  2. 擔保放款融通利率：這是指銀行以政府公債、央行所發行的定期存單、貼現之商業票券等央行認可之合格票券，作為擔保品，向央行申請擔保放款融通的利率，但這方面的業務稀少，不太具有實質意義。
  3. 短期融通利率：跟擔保放款融通利率的差異是有無央行認可的合格擔保品，如果沒有則以短期融通利率計算。但同擔保放款利率一樣，主要是宣告意味。

Facebook專頁：定方財務顧問

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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